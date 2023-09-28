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Новости Видео Война
6 427 22

Карпатская трембита звучит в донецких степях. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой украинский воин играет на карпатской трембите.

Как сообщает Цензор.НЕТ, запись сделана в зоне боевых действий на Донетчине. Музыкант родом из Закарпатья по имени Богдан, а ныне он боец 10-й ОГШБр "Эдельвейс".

"Карпатская трембита одинаково прекрасно звучит в горах и донецких степях. Богдан, который также служит в 10-й ОГШБр "Эдельвейс", родом из Закарпатья. На рассвете он пронизывает землю и воздух Донетчины мощными звуками, которые как будто высечены в нашем генетическом коде. Богдана ждет маленькая дочь Настя. Она подарила ему оберег в виде игрушечной собачки, которую Богдан всегда носит на своем бронежилете. У Насти дома есть такая же игрушка. Поэтому они договорились с дочерью, что когда Богдан вернется домой, они непременно обменяются игрушками", - говорится в комментарии к видео.

Смотрите: Бойцы развлекаются уличными танцами во время отдыха. ВИДЕО

Автор: 

музыка (791) Донецкая область (9729) 10 отдельная горно-штурмовая бригада (204) Закарпатская область (2587)


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Топ комментарии
+16
навіщо так, без попередження... кацапи в штани наклали й з позицій повтікали....
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28.09.2023 09:46
+15
Крізь тріск пальби --- трембіти Звук,
То голос древній, свідок Бога,
Посеред крові ,гною ,мук,
На світ з'являлась Перемога.
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28.09.2023 10:13
+13
Молодець ВОЇНЕ! Залив рашистським кацапам гарячого сала за шкуру
Бережи Тебе Боже ВОЇНЕ!
Слава ЗСУ!
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28.09.2023 09:51
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навіщо так, без попередження... кацапи в штани наклали й з позицій повтікали....
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28.09.2023 09:46 Ответить
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28.09.2023 11:48 Ответить
Звичайно, наклали. Звук - як у фільмах про епоху стародавнього Риму, бойові сурми перед атакою.
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28.09.2023 15:50 Ответить
Молодець ВОЇНЕ! Залив рашистським кацапам гарячого сала за шкуру
Бережи Тебе Боже ВОЇНЕ!
Слава ЗСУ!
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28.09.2023 09:51 Ответить
Побільше таких крутих відео - а не розчленувань москалів і трупів з мухами
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28.09.2023 09:51 Ответить
Не слышал.
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28.09.2023 10:01 Ответить
Только сирена круглосуточно.
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28.09.2023 10:03 Ответить
Ви ж у курсі які частини стоять зправа і зліва від вас ??
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28.09.2023 11:06 Ответить
Дуже сильно.До мурашок по шкірі.Спаси і збережи Господи всіх наших воїнів - героїв.
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28.09.2023 10:06 Ответить
щас там буде в парашамедіа "солдаты бундесвера с трембитами в степях бамбаса" )
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28.09.2023 10:07 Ответить
Крізь тріск пальби --- трембіти Звук,
То голос древній, свідок Бога,
Посеред крові ,гною ,мук,
На світ з'являлась Перемога.
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28.09.2023 10:13 Ответить
До сліз...Дякую.
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28.09.2023 10:13 Ответить
похоронный марш по зажмуренному на донецкой земле упоротому поголовью. приезжайте к нам ещё!
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28.09.2023 10:22 Ответить
У кацапні повні штани ******** після цього приємного для українця звуку
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28.09.2023 10:31 Ответить
я думав ,що то ракєта "Трембіта"....а це страшніше ніж зброя...
"Едельвейс" наводить жах на окупантів
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28.09.2023 10:35 Ответить
Я теж подумав про ракету. Але на жаль ні.
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28.09.2023 12:45 Ответить
Красота.
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28.09.2023 11:02 Ответить
Чесно, аж сльози на очах...
Слава Нації!
Слава ЗСУ!
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28.09.2023 12:08 Ответить
👍
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28.09.2023 12:43 Ответить
jak nasze kultury sa powiazane https://www.youtube.com/watch?v=tgaxmF9VQ1I
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28.09.2023 15:38 Ответить
ви шо, у русскомозглих очко в нижній півкулі напряглося
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29.09.2023 08:24 Ответить
 
 