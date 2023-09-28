Карпатская трембита звучит в донецких степях. ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой украинский воин играет на карпатской трембите.
Как сообщает Цензор.НЕТ, запись сделана в зоне боевых действий на Донетчине. Музыкант родом из Закарпатья по имени Богдан, а ныне он боец 10-й ОГШБр "Эдельвейс".
"Карпатская трембита одинаково прекрасно звучит в горах и донецких степях. Богдан, который также служит в 10-й ОГШБр "Эдельвейс", родом из Закарпатья. На рассвете он пронизывает землю и воздух Донетчины мощными звуками, которые как будто высечены в нашем генетическом коде. Богдана ждет маленькая дочь Настя. Она подарила ему оберег в виде игрушечной собачки, которую Богдан всегда носит на своем бронежилете. У Насти дома есть такая же игрушка. Поэтому они договорились с дочерью, что когда Богдан вернется домой, они непременно обменяются игрушками", - говорится в комментарии к видео.
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