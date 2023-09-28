Карпатська трембіта лунає в донецьких степах. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому український воїн грає на карпатській трембіті.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, запис зроблений у зоні бойових дій на Донеччині. Музикант родом із Закарпаття на ім'я Богдан, а нині він боєць 10-ї ОГШБр "Едельвейс".

"Карпатська трембіта однаково чудово лунає у горах та донецьких степах. Богдан, який також служить у 10-й ОГШБр "Едельвейс", родом із Закарпаття. На світанку він пронизує землю та повітря Донеччини потужними звуками, що наче викарбувані у нашому генетичному коді. Вдома Богдана чекає маленька донечка Настя. Вона подарувала йому оберіг у вигляді іграшкової собачки, яку Богдан завжди носить на своєму бронежилеті. У Насті вдома є така сама іграшка. Тому вони домовились з дочкою, що коли Богдан повернеться додому, вони неодмінно обміняються іграшками", - йдеться у коментарі до відео.

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