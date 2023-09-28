УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9021 відвідувач онлайн
Новини Відео Війна
6 427 22

Карпатська трембіта лунає в донецьких степах. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому український воїн грає на карпатській трембіті.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, запис зроблений у зоні бойових дій на Донеччині. Музикант родом із Закарпаття на ім'я Богдан, а нині він боєць 10-ї ОГШБр "Едельвейс".

"Карпатська трембіта однаково чудово лунає у горах та донецьких степах. Богдан, який також служить у 10-й ОГШБр "Едельвейс", родом із Закарпаття. На світанку він пронизує землю та повітря Донеччини потужними звуками, що наче викарбувані у нашому генетичному коді. Вдома Богдана чекає маленька донечка Настя. Вона подарувала йому оберіг у вигляді іграшкової собачки, яку Богдан завжди носить на своєму бронежилеті. У Насті вдома є така сама іграшка. Тому вони домовились з дочкою, що коли Богдан повернеться додому, вони неодмінно обміняються іграшками", - йдеться у коментарі до відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Український воїн виконує на піаніно "Чардаш" італійського композитора Вітторіо Монті. ВIДЕО

Автор: 

музика (491) Донецька область (8541) 10 окрема гірсько-штурмова бригада (209) Закарпатська область (2051)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+16
навіщо так, без попередження... кацапи в штани наклали й з позицій повтікали....
показати весь коментар
28.09.2023 09:46
+15
Крізь тріск пальби --- трембіти Звук,
То голос древній, свідок Бога,
Посеред крові ,гною ,мук,
На світ з'являлась Перемога.
показати весь коментар
28.09.2023 10:13
+13
Молодець ВОЇНЕ! Залив рашистським кацапам гарячого сала за шкуру
Бережи Тебе Боже ВОЇНЕ!
Слава ЗСУ!
показати весь коментар
28.09.2023 09:51
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
навіщо так, без попередження... кацапи в штани наклали й з позицій повтікали....
показати весь коментар
28.09.2023 09:46 Відповісти
показати весь коментар
28.09.2023 11:48 Відповісти
Звичайно, наклали. Звук - як у фільмах про епоху стародавнього Риму, бойові сурми перед атакою.
показати весь коментар
28.09.2023 15:50 Відповісти
Молодець ВОЇНЕ! Залив рашистським кацапам гарячого сала за шкуру
Бережи Тебе Боже ВОЇНЕ!
Слава ЗСУ!
показати весь коментар
28.09.2023 09:51 Відповісти
Побільше таких крутих відео - а не розчленувань москалів і трупів з мухами
показати весь коментар
28.09.2023 09:51 Відповісти
Не слышал.
показати весь коментар
28.09.2023 10:01 Відповісти
Только сирена круглосуточно.
показати весь коментар
28.09.2023 10:03 Відповісти
Ви ж у курсі які частини стоять зправа і зліва від вас ??
показати весь коментар
28.09.2023 11:06 Відповісти
Дуже сильно.До мурашок по шкірі.Спаси і збережи Господи всіх наших воїнів - героїв.
показати весь коментар
28.09.2023 10:06 Відповісти
щас там буде в парашамедіа "солдаты бундесвера с трембитами в степях бамбаса" )
показати весь коментар
28.09.2023 10:07 Відповісти
Крізь тріск пальби --- трембіти Звук,
То голос древній, свідок Бога,
Посеред крові ,гною ,мук,
На світ з'являлась Перемога.
показати весь коментар
28.09.2023 10:13 Відповісти
До сліз...Дякую.
показати весь коментар
28.09.2023 10:13 Відповісти
похоронный марш по зажмуренному на донецкой земле упоротому поголовью. приезжайте к нам ещё!
показати весь коментар
28.09.2023 10:22 Відповісти
У кацапні повні штани ******** після цього приємного для українця звуку
показати весь коментар
28.09.2023 10:31 Відповісти
я думав ,що то ракєта "Трембіта"....а це страшніше ніж зброя...
"Едельвейс" наводить жах на окупантів
показати весь коментар
28.09.2023 10:35 Відповісти
Я теж подумав про ракету. Але на жаль ні.
показати весь коментар
28.09.2023 12:45 Відповісти
Красота.
показати весь коментар
28.09.2023 11:02 Відповісти
Чесно, аж сльози на очах...
Слава Нації!
Слава ЗСУ!
показати весь коментар
28.09.2023 12:08 Відповісти
👍
показати весь коментар
28.09.2023 12:43 Відповісти
jak nasze kultury sa powiazane https://www.youtube.com/watch?v=tgaxmF9VQ1I
показати весь коментар
28.09.2023 15:38 Відповісти
ви шо, у русскомозглих очко в нижній півкулі напряглося
показати весь коментар
29.09.2023 08:24 Відповісти
 
 