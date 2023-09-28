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Вражеский танк Т-72 затрофеили украинские воины. ВИДЕО

Украинские воины захватили российский танк Т-72 в исправном состоянии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с трофеем опубликована в соцсетях.

"Этот танк Т-72, служивший армии РФ, в бою затрофеили наши воины. Уже вскоре он сменит пиксель и повернет башню к востоку. Именно туда, где его и производили до 2005 года", - отмечает автор публикации.

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танк (2260) трофеи (180)


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Надо просить у них ПВО напрокат:

Министерство обороны обнародовало список боевой техники, оружия и боеприпасов, конфискованных после завершения локальных антитеррористических мероприятий в https://haqqcms.haqqin.az/nagornyj-karabakh/ Карабах ском регионе Азербайджана, по состоянию на 10:00 28 сентября.

Согласно информации, конфисковано, в частности, стрелковое оружие и гранатометы - 1 132; артиллерийские орудия - 61; средства ПВО - 235; боеприпасы - 434 295; снаряжение и принадлежности - 2 732; оптические и другие приборы - 231; бронетехника - 26; автомобильная техника - 125; прицеп - 21.

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28.09.2023 11:02 Ответить
це скоріш за все ігли. але всеодно надобилося б.
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28.09.2023 11:07 Ответить
На мій погляд Алієв зараз нічого на прокат не дасть. Він отримав на даний момент мабуть більше ніж очікував. Тому контри з ****** йому лишні.
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28.09.2023 11:27 Ответить
Хуьлу доповідати необов'язково
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28.09.2023 11:35 Ответить
с КФС за рекламу надо спросить .
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28.09.2023 11:07 Ответить
 
 