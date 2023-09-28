Вражеский танк Т-72 затрофеили украинские воины. ВИДЕО
Украинские воины захватили российский танк Т-72 в исправном состоянии.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с трофеем опубликована в соцсетях.
"Этот танк Т-72, служивший армии РФ, в бою затрофеили наши воины. Уже вскоре он сменит пиксель и повернет башню к востоку. Именно туда, где его и производили до 2005 года", - отмечает автор публикации.
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Министерство обороны обнародовало список боевой техники, оружия и боеприпасов, конфискованных после завершения локальных антитеррористических мероприятий в https://haqqcms.haqqin.az/nagornyj-karabakh/ Карабах ском регионе Азербайджана, по состоянию на 10:00 28 сентября.
Согласно информации, конфисковано, в частности, стрелковое оружие и гранатометы - 1 132; артиллерийские орудия - 61; средства ПВО - 235; боеприпасы - 434 295; снаряжение и принадлежности - 2 732; оптические и другие приборы - 231; бронетехника - 26; автомобильная техника - 125; прицеп - 21.