Вражеский танк Т-72 затрофеили украинские воины. ВИДЕО

Украинские воины захватили российский танк Т-72 в исправном состоянии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с трофеем опубликована в соцсетях.

"Этот танк Т-72, служивший армии РФ, в бою затрофеили наши воины. Уже вскоре он сменит пиксель и повернет башню к востоку. Именно туда, где его и производили до 2005 года", - отмечает автор публикации.

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