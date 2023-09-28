Ворожий танк Т-72 затрофеїли українські воїни. ВIДЕО
Українські воїни захопили у справному стані російський танк Т-72.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис з трофеєм опублікований у соцмережах.
"Цей танк Т-72, що служив армії РФ, у бою затрофеїли наші воїни. Вже невдовзі він змінить піксель та поверне башту на схід. Рівно туди, де його і виробляли до 2005 року", - зазначає автор публікації.
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Министерство обороны обнародовало список боевой техники, оружия и боеприпасов, конфискованных после завершения локальных антитеррористических мероприятий в https://haqqcms.haqqin.az/nagornyj-karabakh/ Карабах ском регионе Азербайджана, по состоянию на 10:00 28 сентября.
Согласно информации, конфисковано, в частности, стрелковое оружие и гранатометы - 1 132; артиллерийские орудия - 61; средства ПВО - 235; боеприпасы - 434 295; снаряжение и принадлежности - 2 732; оптические и другие приборы - 231; бронетехника - 26; автомобильная техника - 125; прицеп - 21.