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Ворожий танк Т-72 затрофеїли українські воїни. ВIДЕО

Українські воїни захопили у справному стані російський танк Т-72.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис з трофеєм опублікований у соцмережах.

"Цей танк Т-72, що служив армії РФ, у бою затрофеїли наші воїни. Вже невдовзі він змінить піксель та поверне башту на схід. Рівно туди, де його і виробляли до 2005 року", - зазначає автор публікації.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українські воїни підбили та захопили російський танк Т-90М "Прорив" у боях за Роботине на Запоріжжі. ФОТО

Автор: 

танк (2071) трофеї (185)


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Надо просить у них ПВО напрокат:

Министерство обороны обнародовало список боевой техники, оружия и боеприпасов, конфискованных после завершения локальных антитеррористических мероприятий в https://haqqcms.haqqin.az/nagornyj-karabakh/ Карабах ском регионе Азербайджана, по состоянию на 10:00 28 сентября.

Согласно информации, конфисковано, в частности, стрелковое оружие и гранатометы - 1 132; артиллерийские орудия - 61; средства ПВО - 235; боеприпасы - 434 295; снаряжение и принадлежности - 2 732; оптические и другие приборы - 231; бронетехника - 26; автомобильная техника - 125; прицеп - 21.

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28.09.2023 11:02 Відповісти
це скоріш за все ігли. але всеодно надобилося б.
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28.09.2023 11:07 Відповісти
На мій погляд Алієв зараз нічого на прокат не дасть. Він отримав на даний момент мабуть більше ніж очікував. Тому контри з ****** йому лишні.
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28.09.2023 11:27 Відповісти
Хуьлу доповідати необов'язково
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28.09.2023 11:35 Відповісти
с КФС за рекламу надо спросить .
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28.09.2023 11:07 Відповісти
 
 