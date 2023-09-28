Ворожий танк Т-72 затрофеїли українські воїни. ВIДЕО

Українські воїни захопили у справному стані російський танк Т-72.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис з трофеєм опублікований у соцмережах.

"Цей танк Т-72, що служив армії РФ, у бою затрофеїли наші воїни. Вже невдовзі він змінить піксель та поверне башту на схід. Рівно туди, де його і виробляли до 2005 року", - зазначає автор публікації.

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