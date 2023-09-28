FPV-дрон "Дикі Шершні" уничтожил вражеский танк Т-72. ВИДЕО

Оператор подразделения BULAVA 3-го батальона отдельной Президентской бригады имени Богдана Хмельницкого с помощью FPV-дрона "Дикі Шершні" уничтожил вражеский танк Т-72.

Этот дрон профинансировало сообщество Цензор.НЕТ.

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