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FPV-дрон "Дикі Шершні" уничтожил вражеский танк Т-72. ВИДЕО

Оператор подразделения BULAVA 3-го батальона отдельной Президентской бригады имени Богдана Хмельницкого с помощью FPV-дрона "Дикі Шершні" уничтожил вражеский танк Т-72.

Этот дрон профинансировало сообщество Цензор.НЕТ.

Смотрите: FPV-дрон "Дикие Шершни" попадает в оккупанта. ВИДЕО

Готовим для защитников новую партию дронов. Присоединяйтесь к нашему сбору на "Дикі Шершні":

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Также смотрите: FPV-дрон от "Диких шершней", приобретенный на средства сообщества Цензор.НЕТ, уничтожает блиндаж оккупантов на Бердянском направлении. ВИДЕО

Автор: 

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Ні, то пісня Роні Джеймса Діо ,царство йому металеве, "Rainbow in the Dark"
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28.09.2023 13:51 Ответить
Дякую!....чую щось знайоме... ..
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28.09.2023 13:57 Ответить
В 20 раз дешевше за ракету Стугна....
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28.09.2023 13:54 Ответить
 
 