FPV-дрон "Дикі Шершні" уничтожил вражеский танк Т-72. ВИДЕО
Оператор подразделения BULAVA 3-го батальона отдельной Президентской бригады имени Богдана Хмельницкого с помощью FPV-дрона "Дикі Шершні" уничтожил вражеский танк Т-72.
Этот дрон профинансировало сообщество Цензор.НЕТ.
Готовим для защитников новую партию дронов. Присоединяйтесь к нашему сбору на "Дикі Шершні":
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DubBuk
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Bob Fayn
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Василь Воробець
показать весь комментарий28.09.2023 13:54 Ответить Мне нравится 0
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