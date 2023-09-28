FPV-дрон "Дикі Шершні" знищив ворожий танк Т-72. ВIДЕО
Оператор підрозділу BULAVA 3-го батальйону окремої Президентської бригади імені Богдана Хмельницького за допомогою FPV-дрона "Дикі Шершні" знищив ворожий танк Т-72.
Цей дрон профінансувала спільнота Цензор.НЕТ.
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DubBuk
показати весь коментар28.09.2023 13:51 Відповісти Мені подобається 2
Bob Fayn
показати весь коментар28.09.2023 13:57 Відповісти Мені подобається 0
Василь Воробець
показати весь коментар28.09.2023 13:54 Відповісти Мені подобається 0
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