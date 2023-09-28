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FPV-дрон "Дикі Шершні" знищив ворожий танк Т-72. ВIДЕО

Оператор підрозділу BULAVA 3-го батальйону окремої Президентської бригади імені Богдана Хмельницького за допомогою FPV-дрона "Дикі Шершні" знищив ворожий танк Т-72.

Цей дрон профінансувала спільнота Цензор.НЕТ.

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Дивіться також на "Цензор.НЕТ": FPV-дрон від "Диких шершнів", придбаний на кошти спільноти Цензор.НЕТ, знищує бліндаж окупантів на Бердянському напрямку. ВIДЕО

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Ні, то пісня Роні Джеймса Діо ,царство йому металеве, "Rainbow in the Dark"
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28.09.2023 13:51 Відповісти
Дякую!....чую щось знайоме... ..
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28.09.2023 13:57 Відповісти
В 20 раз дешевше за ракету Стугна....
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28.09.2023 13:54 Відповісти
 
 