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Партизаны подожгли склады рашистов у оккупированного Мариуполя, - Андрющенко. ВИДЕО

В поселке Ялта вблизи оккупированного Мариуполя партизаны подожгли склады российских захватчиков.

Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Мариупольский район. пгт Ялта. Тракторная бригада, где оккупанты что-то складировали. Больше нет. Огненное Сопротивление в действии", - отметил он.

"Ялта сейчас. Пожар только начинают тушить. А что там тушить, если все, что нужно, уже сгорело. Прекрасный день", - добавил он позже.

Читайте: Рашисты пытаются построить прямое железнодорожное сообщение с Мариуполем, Волновахой и Донецком, - Андрющенко. ФОТО

Автор: 

Мариуполь (5717) партизаны (179)


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Партизанам респект-не зупиняйтесь...
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28.09.2023 15:39 Ответить
нет ни у одной армии мира.....Аналогов нєт

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28.09.2023 15:42 Ответить
Мосчьно.
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28.09.2023 15:48 Ответить
а что не так?
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28.09.2023 18:33 Ответить
Ну, ковпак з'їхав...
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28.09.2023 19:08 Ответить
Ха, конические красные пожарные вёдра с пожарных щитов использовали! Маалаццы!
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29.09.2023 06:53 Ответить
ватніки згоріли, а зима близько...
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28.09.2023 15:51 Ответить
Так. Стоп. Згоріли тюки сіна або соломи. Не слухайте на нічь Андрущенко. Він часто фантазує.
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28.09.2023 19:23 Ответить
 
 