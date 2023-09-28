Партизаны подожгли склады рашистов у оккупированного Мариуполя, - Андрющенко. ВИДЕО

В поселке Ялта вблизи оккупированного Мариуполя партизаны подожгли склады российских захватчиков.

Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Мариупольский район. пгт Ялта. Тракторная бригада, где оккупанты что-то складировали. Больше нет. Огненное Сопротивление в действии", - отметил он.

"Ялта сейчас. Пожар только начинают тушить. А что там тушить, если все, что нужно, уже сгорело. Прекрасный день", - добавил он позже.

Читайте: Рашисты пытаются построить прямое железнодорожное сообщение с Мариуполем, Волновахой и Донецком, - Андрющенко. ФОТО