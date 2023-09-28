Партизаны подожгли склады рашистов у оккупированного Мариуполя, - Андрющенко. ВИДЕО
В поселке Ялта вблизи оккупированного Мариуполя партизаны подожгли склады российских захватчиков.
Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.
"Мариупольский район. пгт Ялта. Тракторная бригада, где оккупанты что-то складировали. Больше нет. Огненное Сопротивление в действии", - отметил он.
"Ялта сейчас. Пожар только начинают тушить. А что там тушить, если все, что нужно, уже сгорело. Прекрасный день", - добавил он позже.
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