Партизани підпалили склади рашистів біля окупованого Маріуполя, - Андрющенко. ВIДЕО
У селищі Ялта поблизу окупованого Маріуполя партизани підпалили склади російських загарбників.
Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.
"Маріупольський район. смт Ялта. Тракторна бригада, де окупанти дещо складували. Більше немає. Вогняний Спротив в дії", - зазначив він.
"Ялта зараз. Пожежу лише починають тушити. А що там тушити, якщо все, що треба, вже згоріло. Прекрасний день", - додав він пізніше.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар28.09.2023 15:39 Відповісти Мені подобається 11
Bob Fayn
показати весь коментар28.09.2023 15:42 Відповісти Мені подобається 5
Gary Grant
показати весь коментар28.09.2023 15:48 Відповісти Мені подобається 3
Психіатрична Лікарня 2
показати весь коментар28.09.2023 18:33 Відповісти Мені подобається 1
Ігор Ант
показати весь коментар28.09.2023 19:08 Відповісти Мені подобається 2
Alex Zverev #512929
показати весь коментар29.09.2023 06:53 Відповісти Мені подобається 0
Nataliia Mykhailova #463829
показати весь коментар28.09.2023 15:51 Відповісти Мені подобається 2
КАПРАЛ #486184
показати весь коментар28.09.2023 19:23 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль