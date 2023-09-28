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Партизани підпалили склади рашистів біля окупованого Маріуполя, - Андрющенко. ВIДЕО

У селищі Ялта поблизу окупованого Маріуполя партизани підпалили склади російських загарбників.

Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

"Маріупольський район. смт Ялта. Тракторна бригада, де окупанти дещо складували. Більше немає. Вогняний Спротив в дії", - зазначив він.

"Ялта зараз. Пожежу лише починають тушити. А що там тушити, якщо все, що треба, вже згоріло. Прекрасний день", - додав він пізніше.

Також дивіться: Рашисти намагаються побудувати пряме залізничне сполучення з Маріуполем, Волновахою і Донецьком, - Андрющенко. ФОТО

Автор: 

Маріуполь (3235) партизани (192)


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Партизанам респект-не зупиняйтесь...
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28.09.2023 15:39 Відповісти
нет ни у одной армии мира.....Аналогов нєт

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28.09.2023 15:42 Відповісти
Мосчьно.
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28.09.2023 15:48 Відповісти
а что не так?
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28.09.2023 18:33 Відповісти
Ну, ковпак з'їхав...
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28.09.2023 19:08 Відповісти
Ха, конические красные пожарные вёдра с пожарных щитов использовали! Маалаццы!
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29.09.2023 06:53 Відповісти
ватніки згоріли, а зима близько...
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28.09.2023 15:51 Відповісти
Так. Стоп. Згоріли тюки сіна або соломи. Не слухайте на нічь Андрущенко. Він часто фантазує.
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28.09.2023 19:23 Відповісти
 
 