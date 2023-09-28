Партизани підпалили склади рашистів біля окупованого Маріуполя, - Андрющенко. ВIДЕО

У селищі Ялта поблизу окупованого Маріуполя партизани підпалили склади російських загарбників.

Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

"Маріупольський район. смт Ялта. Тракторна бригада, де окупанти дещо складували. Більше немає. Вогняний Спротив в дії", - зазначив він.

"Ялта зараз. Пожежу лише починають тушити. А що там тушити, якщо все, що треба, вже згоріло. Прекрасний день", - додав він пізніше.

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