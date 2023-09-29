Орел, остановивший штурм ГРУ на Харьковской окружной: Памяти подполковника-нацгвардейца Александра Орлова. ВИДЕО

Командир группы снайперов отдельного отряда специального назначения "Омега" НГУ подполковник Александр Орлов ценой собственной жизни остановил наступление штурмового подразделения российского ГРУ.

Видео о защитнике обнародовало Восточное оперативно-территориальное объединение НГУ, передает Цензор.НЕТ.

Александр Орлов в 2007 году призвался во внутренние войска. Во время Революции Достоинства сохранил верность присяге народу Украины. Осенью 2014-го был командиром боевой группы отдельного отряда спецназначения Восточного территориального управления Нацгвардии Украины. Сформировал группу снайперов харьковской "Омеги" и до своей гибели был ее постоянным лидером.

Каждый год он выполнял сложные задачи на передовой. Специализировался на борьбе против российских снайперов.

Он погиб на вторую неделю полномасштабного вторжения, когда отражал на Харьковской окружной дороге штурм подразделения российского ГРУ. Атака рашистов тогда захлебнулась, они не смогли закрепиться в жилых районах Северной Салтовки.

За мужество и героизм Александр Орлов представлен к высшей государственной награде - Герой Украины (посмертно).

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