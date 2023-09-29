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Новости Видео Война
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Орел, остановивший штурм ГРУ на Харьковской окружной: Памяти подполковника-нацгвардейца Александра Орлова. ВИДЕО

Командир группы снайперов отдельного отряда специального назначения "Омега" НГУ подполковник Александр Орлов ценой собственной жизни остановил наступление штурмового подразделения российского ГРУ.

Видео о защитнике обнародовало Восточное оперативно-территориальное объединение НГУ, передает Цензор.НЕТ.

Александр Орлов в 2007 году призвался во внутренние войска. Во время Революции Достоинства сохранил верность присяге народу Украины. Осенью 2014-го был командиром боевой группы отдельного отряда спецназначения Восточного территориального управления Нацгвардии Украины. Сформировал группу снайперов харьковской "Омеги" и до своей гибели был ее постоянным лидером.

Каждый год он выполнял сложные задачи на передовой. Специализировался на борьбе против российских снайперов.

Он погиб на вторую неделю полномасштабного вторжения, когда отражал на Харьковской окружной дороге штурм подразделения российского ГРУ. Атака рашистов тогда захлебнулась, они не смогли закрепиться в жилых районах Северной Салтовки.

За мужество и героизм Александр Орлов представлен к высшей государственной награде - Герой Украины (посмертно).

Также читайте: Нацгвардейцы закрепляются на достигнутых рубежах на южном направлении, - Уршалович

Автор: 

Харьков (7509) Национальная гвардия (2129)


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Топ комментарии
+38
Вічна пам'ять
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29.09.2023 10:34
+25
Вічна память та глибока шана усім полеглим за Україну Воїнам!
Слава Україні!
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29.09.2023 10:38
+16
Спокійною душею відлетіли,
Тай дивляться зпід неба мов на храм,
Мовляв - Зробили що змогли, на що хватило сили,
Що не змогли - Дай Боже сили Вам!
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29.09.2023 10:39
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Вічна пам'ять
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29.09.2023 10:34 Ответить
Вічна память та глибока шана усім полеглим за Україну Воїнам!
Слава Україні!
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29.09.2023 10:38 Ответить
Спокійною душею відлетіли,
Тай дивляться зпід неба мов на храм,
Мовляв - Зробили що змогли, на що хватило сили,
Що не змогли - Дай Боже сили Вам!
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29.09.2023 10:39 Ответить
ХАЙ БОГ 🙏 ДАСТЬ НАМ СИЛИ🙏 ПРОЙТИ ЦЮ ДОЛИНУ🖤❤️🔱 🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦✌️
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29.09.2023 10:46 Ответить
А квартальні95 гниди, з України повтікали, ЗАРОБЛЯТИ і ЗАХИЩАТИ…. Дві категорії…. Дякуємо Захиснику України! Він зробив більше, ніж уся привладна свора в урядовому кварталі, які теж, до речі, двинули на Захід України…
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29.09.2023 10:59 Ответить
Кыш отсюда ольгинец, сидишь по зарубежьям, получаешь зарплату у *****?
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29.09.2023 11:07 Ответить
А голову СБУ Харкова чомусь судять за оборону міста, мабуть зате що залишився живим, і багато чого знає....
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29.09.2023 12:08 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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29.09.2023 11:00 Ответить
ГЕРОЯМ СЛАВА! Вклоняюся..
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29.09.2023 13:47 Ответить
як же ж боляче лунає оце "Посмертно"..
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29.09.2023 14:04 Ответить
 
 