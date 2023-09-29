Сообщено о подозрении оккупанту, причастному к массовым военным преступлениям против гражданского населения в Харьковской области, - СБУ. АУДИО

Служба безопасности собрала доказательную базу на еще одного боевика оккупационных группировок РФ, причастного к массовым военным преступлениям в период боев за Харьков. Это 22-летний уроженец Самарской области Станислав Шматов. Своими преступлениями он хвастался, в частности, перед своими родственниками.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в начале полномасштабного вторжения России мужчина участвовал в штурме поселка Пески-Радьковские Изюмского района. Тогда контрразведчики СБУ перехватили его телефонный разговор с отцом. Во время общения захватчик хвастался, как он вместе с другими рашистами грабил местных жителей и пытал украинских пленных. Также военный преступник рассказал своему отцу, как вражеская артиллерия и бронетехника уничтожали целые улицы с домами мирных жителей.

По данным следствия, злоумышленником оказался 22-летний уроженец Самарской области Станислав Шматов. С апреля 2022 г. он воевал в Украине в составе 15-й отдельной мотострелковой бригады 2-й общевойсковой армии страны-агрессора.

Во время боевых действий против Сил обороны на восточном фронте Шматов занимал должность механика-водителя БТР, из которого расстреливали жилье гражданского населения Харьковщины.

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Инициированная СБУ экспертиза подтвердила факты военных преступлений захватчика и его подельников под Изюмом.

На основании собранных улик следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц). Продолжаются комплексные меры по привлечению Шматова к ответственности за преступления против Украины.