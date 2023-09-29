Боевая работа танка Leopard 2A6 на Мелитопольском направлении. ВИДЕО
Боевая работа Leopard 2A6 во время прикрытия нашей пехоты на Мелитопольском направлении.
Видео снято камерой GoPro воином 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Бутусов плюс.
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идиоты. тупо "покрасовались" на 5-10млн. евро. классно чо.
и хорошо если не погиб никто.
что за тупо..... я не понимаю - чего танку делать там ОДНОМУ, если там его могут накрыть либо дроны либо даже фаготчики?
какого милого это видео = "перомога"?
идиотство да не более.
я не понимаю.
что это?
Это круто будет для Европы типо - давай, дэнги и танки даааавай.те, а мы тут паржом?те?
извините но это тупо.
понятно что может возможно и надо пару раз с\из пушку "куда-то туда то" всадить, но не особо это безопасно и НАТО такое не поддержал бы.
интересно, а нахер нам артиллерию дали? шоб танка так гонять?
идиоты, выговор.
я дідок. ти от сам би не тут базарив а щось робив кх, кх, розвелось тут всяких різних
бо тупо "красуватись" так то це є мінімум як там по нашому.... ну тіпа голосове стягнення, а по нормальному той танк могли підбити. і чо ти кричиш? ти сам якби був там командиром - то дарма шо вони покрасувались, але = як ти кажеш, виговір. ******* - могли самі здохнути і втратити танк - і шо головне - може ватники би то зафільмували, а тобі і прочому бидлу головне = иииии танчик встрілив в - "пох куда" але так смішно і скрєпнувато.
ідіоти, чо. а тепер скажи шо ... та ладно, нічо не кажи. пробачАю.