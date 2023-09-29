Боевая работа танка Leopard 2A6 на Мелитопольском направлении. ВИДЕО

Боевая работа Leopard 2A6 во время прикрытия нашей пехоты на Мелитопольском направлении.

Видео снято камерой GoPro воином 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Бутусов плюс.

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