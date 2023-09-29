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Бойова робота танка Leopard 2A6 на Мелітопольському напрямку. ВIДЕО

Бойова робота Leopard 2A6 під час прикриття нашої піхоти на Мелітопольському напрямку.

Відео зняте камерою GoPro воїном 47-ї окремої механізованої бригади ЗСУ, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Бутусов плюс.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Воїни 47 ОМБр знищили ворожий Су-25 та 8 гелікоптерів Ка-52 на Мелітопольському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

танк (2071) контрнаступ на Півдні (345) 47 окрема механізована бригада (265)


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Топ коментарі
+14
Слава ЗСУ! Слава ЗСУ! Слава ЗСУ! Хлопці ви найкращі. Боже, бережи ЗСУ.
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29.09.2023 19:30
+13
який ******* там коїться..хлопці герої!
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29.09.2023 19:20
+13
Захлебнулись 10 вражеских атак возле Марьинки - вечерняя сводка Генштаба ВСУ
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29.09.2023 19:37
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Леопард ночной охотник напичкан кучей тепловизоров, дальномеров и ночных прицелов. Поетому он и дорогой. Зачем его днем гоняют? Днем можно и дешовые Т64 применять
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29.09.2023 19:18 Відповісти
я думаю шо его может и подбили после видио данных идиотов. Зачем просто такое делать - ну просто тупо взыскание выжившим будет. возможно.
идиоты. тупо "покрасовались" на 5-10млн. евро. классно чо.
и хорошо если не погиб никто.
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29.09.2023 20:47 Відповісти
А він там стоїть і чекає поки ворог відео подивиться...
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29.09.2023 20:54 Відповісти
нє, ми сремось просто шо не....художньо вдень підставляти на пряму мля ВИДИМІСТЬ таку цінну БМ!!!! котра вночі, як каже пан з іншого коментаря, цілком краще має прицільно тихенько ВИКОНАТИ дещо.
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29.09.2023 21:34 Відповісти
Дальність стрільби Т64 і леопарда?
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29.09.2023 20:55 Відповісти
дальність дрона і реба?
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29.09.2023 22:05 Відповісти
який ******* там коїться..хлопці герої!
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29.09.2023 19:20 Відповісти
Слава ЗСУ! Слава ЗСУ! Слава ЗСУ! Хлопці ви найкращі. Боже, бережи ЗСУ.
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29.09.2023 19:30 Відповісти
Захлебнулись 10 вражеских атак возле Марьинки - вечерняя сводка Генштаба ВСУ
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29.09.2023 19:37 Відповісти
Zопа танку
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29.09.2023 19:38 Відповісти
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29.09.2023 20:06 Відповісти
русский постепенно выесняется бурятским
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29.09.2023 21:51 Відповісти
Леопард класно ричить, добре що відео без музона
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29.09.2023 19:40 Відповісти
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29.09.2023 20:33 Відповісти
А чого?
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29.09.2023 21:32 Відповісти
Щоби окупанти-рашисти всі повиздихали!
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29.09.2023 20:37 Відповісти
ПАТЄРЬНЄТ !!!
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29.09.2023 20:42 Відповісти
чо сидеть?
что за тупо..... я не понимаю - чего танку делать там ОДНОМУ, если там его могут накрыть либо дроны либо даже фаготчики?
какого милого это видео = "перомога"?
идиотство да не более.
я не понимаю.
что это?
Это круто будет для Европы типо - давай, дэнги и танки даааавай.те, а мы тут паржом?те?
извините но это тупо.
понятно что может возможно и надо пару раз с\из пушку "куда-то туда то" всадить, но не особо это безопасно и НАТО такое не поддержал бы.
интересно, а нахер нам артиллерию дали? шоб танка так гонять?
идиоты, выговор.
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29.09.2023 20:43 Відповісти
Сам на полі був, стратег?
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29.09.2023 20:56 Відповісти
а я за себе шолі кажу?
я дідок. ти от сам би не тут базарив а щось робив кх, кх, розвелось тут всяких різних
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29.09.2023 21:31 Відповісти
то ти сам вибач, сиди.
бо тупо "красуватись" так то це є мінімум як там по нашому.... ну тіпа голосове стягнення, а по нормальному той танк могли підбити. і чо ти кричиш? ти сам якби був там командиром - то дарма шо вони покрасувались, але = як ти кажеш, виговір. ******* - могли самі здохнути і втратити танк - і шо головне - може ватники би то зафільмували, а тобі і прочому бидлу головне = иииии танчик встрілив в - "пох куда" але так смішно і скрєпнувато.
ідіоти, чо. а тепер скажи шо ... та ладно, нічо не кажи. пробачАю.
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29.09.2023 22:03 Відповісти
Такий танк має працювати із укриття. Його переваги - дальність стрільби, оптика, нічне бачення.
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29.09.2023 22:16 Відповісти
 
 