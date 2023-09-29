Бойова робота танка Leopard 2A6 на Мелітопольському напрямку. ВIДЕО

Бойова робота Leopard 2A6 під час прикриття нашої піхоти на Мелітопольському напрямку.

Відео зняте камерою GoPro воїном 47-ї окремої механізованої бригади ЗСУ, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Бутусов плюс.

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