Бойцы 72-й ОМБр FPV-дроном уничтожили технику оккупантов. ВИДЕО
Бойцы 72-й ОМБр им.Черных Запорожцев артиллерией и FPV-дроном уничтожили технику и пехоту оккупантов.
Соответствующее видео разместил телеграм-канал Бутусов плюс, сообщает Цензор.НЕТ.
Аэроразведкой была обнаружена российская техника, активно работавшая по нашим позициям. Сначала оператор БПЛА скорректировал артиллерию, выбившую вражескую пехоту с посадки. Дальше уже финальную точку поставил FPV-дрон, после прилета которого вражеская техника с ярким взрывом БК разлетелась на куски.
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Саша Пончик
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