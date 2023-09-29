РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8531 посетитель онлайн
Новости Видео Война
3 955 4

Бойцы 72-й ОМБр FPV-дроном уничтожили технику оккупантов. ВИДЕО

Бойцы 72-й ОМБр им.Черных Запорожцев артиллерией и FPV-дроном уничтожили технику и пехоту оккупантов.

Соответствующее видео разместил телеграм-канал Бутусов плюс, сообщает Цензор.НЕТ.

Аэроразведкой была обнаружена российская техника, активно работавшая по нашим позициям. Сначала оператор БПЛА скорректировал артиллерию, выбившую вражескую пехоту с посадки. Дальше уже финальную точку поставил FPV-дрон, после прилета которого вражеская техника с ярким взрывом БК разлетелась на куски.

Автор: 

72 отдельная механизированная бригада (239)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Гарно консервну банку розірвало.
показать весь комментарий
29.09.2023 20:51 Ответить
Словникове визначення «знищено».
показать весь комментарий
29.09.2023 21:37 Ответить
Щось є в них таке, запальне...
показать весь комментарий
30.09.2023 00:13 Ответить
Бііііг бада БУУУМ!
показать весь комментарий
30.09.2023 08:41 Ответить
 
 