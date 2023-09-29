Бойцы 72-й ОМБр FPV-дроном уничтожили технику оккупантов. ВИДЕО

Бойцы 72-й ОМБр им.Черных Запорожцев артиллерией и FPV-дроном уничтожили технику и пехоту оккупантов.

Соответствующее видео разместил телеграм-канал Бутусов плюс, сообщает Цензор.НЕТ.

Аэроразведкой была обнаружена российская техника, активно работавшая по нашим позициям. Сначала оператор БПЛА скорректировал артиллерию, выбившую вражескую пехоту с посадки. Дальше уже финальную точку поставил FPV-дрон, после прилета которого вражеская техника с ярким взрывом БК разлетелась на куски.