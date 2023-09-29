Бійці 72-ї ОМБр FPV-дроном знищили техніку окупантів. ВIДЕО
Бійці 72-ї ОМБр ім.Чорних Запорожців артилерією та FPV-дроном знищили техніку та піхоту окупантів.
Відповідне відео розмістив телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.
Аеророзвідкою була виявлена російська техніка, яка активно працювала по наших позиціях. Спочатку оператор БПЛА скорегував артилерію, яка вибила ворожу піхоту з посадки. Далі вже фінальну крапку поставив FPV-дрон, після прильоту якого ворожа техніка з яскравим вибухом БК розлетілася на шматки.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Саша Пончик
показати весь коментар29.09.2023 20:51 Відповісти Мені подобається 4
Alessandro Moretti
показати весь коментар29.09.2023 21:37 Відповісти Мені подобається 1
Владислав Сварчевський
показати весь коментар30.09.2023 00:13 Відповісти Мені подобається 1
Qq Qqq #455433
показати весь коментар30.09.2023 08:41 Відповісти Мені подобається 1
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль