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Бійці 72-ї ОМБр FPV-дроном знищили техніку окупантів. ВIДЕО

Бійці 72-ї ОМБр ім.Чорних Запорожців артилерією та FPV-дроном знищили техніку та піхоту окупантів.

Відповідне відео розмістив телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Аеророзвідкою була виявлена російська техніка, яка активно працювала по наших позиціях. Спочатку оператор БПЛА скорегував артилерію, яка вибила ворожу піхоту з посадки. Далі вже фінальну крапку поставив FPV-дрон, після прильоту якого ворожа техніка з яскравим вибухом БК розлетілася на шматки.

Також дивіться: Бійці 72 ОМБр знищують техніку окупантів з дрона-камікадзе. ВIДЕО

Автор: 

72 окрема механізована бригада (242)


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Гарно консервну банку розірвало.
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29.09.2023 20:51 Відповісти
Словникове визначення «знищено».
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29.09.2023 21:37 Відповісти
Щось є в них таке, запальне...
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30.09.2023 00:13 Відповісти
Бііііг бада БУУУМ!
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30.09.2023 08:41 Відповісти
 
 