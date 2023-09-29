Бійці 72-ї ОМБр FPV-дроном знищили техніку окупантів. ВIДЕО

Бійці 72-ї ОМБр ім.Чорних Запорожців артилерією та FPV-дроном знищили техніку та піхоту окупантів.

Відповідне відео розмістив телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Аеророзвідкою була виявлена російська техніка, яка активно працювала по наших позиціях. Спочатку оператор БПЛА скорегував артилерію, яка вибила ворожу піхоту з посадки. Далі вже фінальну крапку поставив FPV-дрон, після прильоту якого ворожа техніка з яскравим вибухом БК розлетілася на шматки.

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