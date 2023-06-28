Бійці 72 ОМБр знищують техніку окупантів з дрона-камікадзе. ВIДЕО
Воїни 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців ефективно працюють ударними БПЛА. Після роботи аеророзвідки оператор дрона-камікадзе завдав удару по позиціях ЗС РФ зі схованою технікою.
СтратКом ЗСУ продовжує показувати у своєму телеграм-каналі, як на фронті працюють українські військові, передає Цензор.НЕТ.
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показати весь коментар28.06.2023 16:51 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
Владислав Сварчевський
показати весь коментар28.06.2023 17:01 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
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