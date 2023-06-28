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Бійці 72 ОМБр знищують техніку окупантів з дрона-камікадзе. ВIДЕО

Воїни 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців ефективно працюють ударними БПЛА. Після роботи аеророзвідки оператор дрона-камікадзе завдав удару по позиціях ЗС РФ зі схованою технікою.

СтратКом ЗСУ продовжує показувати у своєму телеграм-каналі, як на фронті працюють українські військові, передає Цензор.НЕТ.

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Автор: 

знищення (7460) 72 окрема механізована бригада (246) дрони (4830)


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voina 21 veka. molodci rebjata
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28.06.2023 16:51 Відповісти
Аганьок?
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28.06.2023 17:01 Відповісти
 
 