Бійці 72 ОМБр знищують техніку окупантів з дрона-камікадзе. ВIДЕО

Воїни 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців ефективно працюють ударними БПЛА. Після роботи аеророзвідки оператор дрона-камікадзе завдав удару по позиціях ЗС РФ зі схованою технікою.

СтратКом ЗСУ продовжує показувати у своєму телеграм-каналі, як на фронті працюють українські військові, передає Цензор.НЕТ.

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