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Українські прикордонники на Донеччині знищили російський міномет "Васильок". ВIДЕО

На Донеччині прикордонна аеророзвідка знайшла нову вогневу позицію загарбників: автоматичний міномет 2Б9 "Васильок". Після артудару 82-мм калібром ворожий міномет був знищений.

Про це повідомили у телеграм-каналі Держприкордонслужби, передає Цензор.НЕТ.

"Прикордонна аеророзвідка знайшла нову вогневу позицію загарбників – автоматичний міномет 2Б9 "васильок", готовий до стрільби. Небезпечно, але не критично. Тож "небесне око" надіслало артилерії ЗСУ правильні координати й, після артудару 82-мм калібром, "васильок" зів’яв назавжди", - написали прикордонники. 

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Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6096) знищення (7460) міномет (106)


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Дым
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28.06.2023 16:23 Відповісти
И кацапам шикидым.
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28.06.2023 16:28 Відповісти
Прилег васек, и не один под василёк.
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28.06.2023 20:57 Відповісти
 
 