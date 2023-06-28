Українські прикордонники на Донеччині знищили російський міномет "Васильок". ВIДЕО
На Донеччині прикордонна аеророзвідка знайшла нову вогневу позицію загарбників: автоматичний міномет 2Б9 "Васильок". Після артудару 82-мм калібром ворожий міномет був знищений.
Про це повідомили у телеграм-каналі Держприкордонслужби, передає Цензор.НЕТ.
"Прикордонна аеророзвідка знайшла нову вогневу позицію загарбників – автоматичний міномет 2Б9 "васильок", готовий до стрільби. Небезпечно, але не критично. Тож "небесне око" надіслало артилерії ЗСУ правильні координати й, після артудару 82-мм калібром, "васильок" зів’яв назавжди", - написали прикордонники.
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Nick Nemo
показати весь коментар28.06.2023 16:23 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Сергей Гусаченко #510886
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Александр Иванов #442761
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