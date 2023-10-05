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Новости Видео Война
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Уничтожение новейшего российского танка Т-90М "Прорыв" вблизи Олешек Херсонской области. ВИДЕО

Бойцы ССО с помощью дрона уничтожили новейший российский танк вблизи села Казачьи Лагеря возле Олешек на Херсонщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинских воинов опубликована в соцсетях.

"Очередной пылающий российский танк Т-90М "Прорыв". Аэробомберы подразделения ССО в районе Казачьих Лагерей обнаружили и с помощью дронов ценой современного смартфона уничтожили драгоценный новейший танк противника, обстреливавший населенные пункты правого берега Херсонской области", - отмечает в сообщении автор публикации.

Смотрите: Бойцы ВСУ сожгли БТР-82А и танк Т-72Б3М оккупантов. ВИДЕО

Т-90М – новейшая модификация Т-90, работа над которой была начата в 2004 году. Впервые экспортная версия этой модификации танка под наименованием Т-90МС была представлена публике 9 сентября 2011 года. Основными особенностями модернизации танка стали замена старой башни на новый боевой модуль, который оснащается усовершенствованной системой управления огнем "Калина" с интегрированной боевой информационно-управляющей системой. новый автомат зарядки и модернизированная пушка 2А46М-5, а также дистанционно управляемая зенитная установка "УДП Т05БВ-1". Установлена динамическая защита "Релект" вместо "Контакт-5". Согласно открытым данным, российским ВПК было сделано примерно 100 танков Т-90М "Прорыв". По меньшей мере, три из них были затрофеены украинскими воинами и находятся на вооружении ВСУ. Не менее полутора десятков Т-90М "Прорыв" было уничтожено в ходе боевых действий.

Также смотрите: Уничтожение российского танка из украинского ПТРК "Стугна-П". ВИДЕО

Автор: 

танк (2260) уничтожение (7010) ССО (527) Херсонская область (4802)


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Топ комментарии
+9
Услиша англійскій язик рашисти будут арать что танк разбамбіла ната...
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05.10.2023 10:26
+7
Дроны сбросили взрывчатку на две подстанции в Курской области РФ - соцсети
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05.10.2023 10:57
+4
я розумію-а рашистам всьо равно патамуша вакруг ніх адні врагі каториє хатят захватіть ачковиє сральнікі на рабсєє...
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05.10.2023 10:34
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Услиша англійскій язик рашисти будут арать что танк разбамбіла ната...
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05.10.2023 10:26 Ответить
то навігатор
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05.10.2023 10:30 Ответить
я розумію-а рашистам всьо равно патамуша вакруг ніх адні врагі каториє хатят захватіть ачковиє сральнікі на рабсєє...
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05.10.2023 10:34 Ответить
Хірургічна операція на мавп'ячому гіпофізі.
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05.10.2023 10:36 Ответить
За сутки россияне потеряли 38 единиц бронетехники и 580 человек убитыми
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05.10.2023 10:55 Ответить
Дроны сбросили взрывчатку на две подстанции в Курской области РФ - соцсети
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05.10.2023 10:57 Ответить
В кацапстанє був "прорив", в Україні просто "ВЗРИВ"...
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05.10.2023 11:04 Ответить
то дійсно був т-90? хотілось би безумовно, але розпізнати на відео не можливо. А просто вірити не виходить більше.....
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05.10.2023 11:14 Ответить
Наши военные разбираются в танках
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05.10.2023 11:18 Ответить
был прорыв ,а получился порыв
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05.10.2023 11:19 Ответить
Знищення новітнього російського танка Т-90М "Прорив" Джерело:
Шановна редакціє ! Допоки цей танк буде "новітнім"??
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05.10.2023 15:47 Ответить
 
 