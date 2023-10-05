Уничтожение новейшего российского танка Т-90М "Прорыв" вблизи Олешек Херсонской области. ВИДЕО

Бойцы ССО с помощью дрона уничтожили новейший российский танк вблизи села Казачьи Лагеря возле Олешек на Херсонщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинских воинов опубликована в соцсетях.

"Очередной пылающий российский танк Т-90М "Прорыв". Аэробомберы подразделения ССО в районе Казачьих Лагерей обнаружили и с помощью дронов ценой современного смартфона уничтожили драгоценный новейший танк противника, обстреливавший населенные пункты правого берега Херсонской области", - отмечает в сообщении автор публикации.

Смотрите: Бойцы ВСУ сожгли БТР-82А и танк Т-72Б3М оккупантов. ВИДЕО

Т-90М – новейшая модификация Т-90, работа над которой была начата в 2004 году. Впервые экспортная версия этой модификации танка под наименованием Т-90МС была представлена публике 9 сентября 2011 года. Основными особенностями модернизации танка стали замена старой башни на новый боевой модуль, который оснащается усовершенствованной системой управления огнем "Калина" с интегрированной боевой информационно-управляющей системой. новый автомат зарядки и модернизированная пушка 2А46М-5, а также дистанционно управляемая зенитная установка "УДП Т05БВ-1". Установлена динамическая защита "Релект" вместо "Контакт-5". Согласно открытым данным, российским ВПК было сделано примерно 100 танков Т-90М "Прорыв". По меньшей мере, три из них были затрофеены украинскими воинами и находятся на вооружении ВСУ. Не менее полутора десятков Т-90М "Прорыв" было уничтожено в ходе боевых действий.

Также смотрите: Уничтожение российского танка из украинского ПТРК "Стугна-П". ВИДЕО