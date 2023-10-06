Артиллеристы снарядом M982 Excalibur уничтожают российскую САУ "Акация" поблизости от Вербового. ВИДЕО

Украинские артиллеристы поблизости от Вербового на Запорожье уничтожили вражескую САУ "Акация" высокоточным снарядом M982 Excalibur.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись уничтожения российской артустановки опубликована в соцсетях.

"Наши артиллеристы с помощью высокоточного 155-мм снаряда M982 Excalibur уничтожают российскую САУ "Акация" недалеко от населенного пункта Вербовое", - говорится в комментарии к видео.

Смотрите также: Нацгвардейцы уничтожили вражескую САУ 2С7 "Пион" с помощью РСЗО "HIMARS". ВИДЕО беспилотника

M982 Excalibur – высокоточный артиллерийский снаряд калибром 155 мм. Созданный совместными усилиями разных исследовательских подразделений Армии США и компанией Raytheon. Система наводки - инерциальная комбинированная с GPS. Благодаря высокой точности снаряд может поражать цели на расстоянии до 75-150 м от дружественных подразделений, или когда цели находятся среди гражданской застройки, и использование традиционных неуправляемых артиллерийских снарядов невозможно из-за высокого риска сопутствующих потерь. Украинские артиллеристы успешно использовали полученные снаряды для поражения различных вражеских объектов. Наводку на цель выполняли, среди прочего, с использованием комплексов из БПЛА "Лелека-100".

Смотрите: САУ "Paladin" бойцов 47-й ОМБр ведет огонь по вражеским позициям 70-го мотострелкового полка РФ. ВИДЕО