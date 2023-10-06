Бойцы поймали на фронте оккупанта-"писателя": "Я пошел воевать, чтобы посмотреть, что происходит, и написать книгу". ВИДЕО
Украинские воины взяли в плен российского оккупанта, заявившего, что пошел убивать украинцев, чтобы самому все увидеть и написать книгу о войне.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментом первого допроса пленника-"писателя" бойцы опубликовали в соцсетях.
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+19 Галина Боброва #582785
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вдруге, якщо трапиться, краще б цього "письменника" відправили у пекло.
В каких издательствах публиковался, писатель? Или ты из зашкварных "литературных негров"?
Так шо , як співає ватник Розенбаум "Кончай єго Семен..."💀
Після їх обміну, ЗНОВУ полізуть УБИВАТИ Українців!!
вони потім знову їдуть воювати -
є такі випадки і не один 😠
Что б замлю Украины кацапам отдать...