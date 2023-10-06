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Новости Видео Война
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Бойцы поймали на фронте оккупанта-"писателя": "Я пошел воевать, чтобы посмотреть, что происходит, и написать книгу". ВИДЕО

Украинские воины взяли в плен российского оккупанта, заявившего, что пошел убивать украинцев, чтобы самому все увидеть и написать книгу о войне.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментом первого допроса пленника-"писателя" бойцы опубликовали в соцсетях.

Читайте также: Бойцы ведут восемь пленных оккупантов. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19249) пленные (2142)


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Топ комментарии
+19
Ремарк,бл........
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06.10.2023 12:01
+13
В топку пиZателя,нах...
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06.10.2023 11:32
+13
Не вірю жодному слову кацапні , які потрапили в полон , бо як правило ,
вони потім знову їдуть воювати -
є такі випадки і не один 😠
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06.10.2023 11:55
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у каждого своя аудитория фанатов. этот предпочитает толстого, а не кобзона. думаю, это не сложно организовать.
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06.10.2023 11:28 Ответить
Та да, в Украине фанаты предпочли "закончить войну", и им это организовали...
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06.10.2023 11:32 Ответить
Лєрмонтов?
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06.10.2023 11:30 Ответить
Буде тепер у нього погоняла "Губєрман".
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06.10.2023 11:30 Ответить
В топку пиZателя,нах...
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06.10.2023 11:32 Ответить
Тобто, книга головне, а між іншим, щоб набратися почуттів, треба було повбивати українців? Обміняють сволоту,
вдруге, якщо трапиться, краще б цього "письменника" відправили у пекло.
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06.10.2023 11:34 Ответить
Книгу в хату, графоманы.
В каких издательствах публиковался, писатель? Или ты из зашкварных "литературных негров"?
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06.10.2023 11:34 Ответить
Є такий руснявий сайт з назвою "art of war". Там багато опусів від отаких-от "письменників".
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06.10.2023 11:40 Ответить
((( Ясен х*й , що коли воно потрапить додому, то напише, що Україна це фашисти, нацисти , сіоністи і таке інше.
Так шо , як співає ватник Розенбаум "Кончай єго Семен..."💀
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06.10.2023 11:46 Ответить
Прийшли московіти УБИВАТИ Українців, аж тут, он воно, як сталося, потрапив до полону!!!
Після їх обміну, ЗНОВУ полізуть УБИВАТИ Українців!!
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06.10.2023 11:53 Ответить
Не вірю жодному слову кацапні , які потрапили в полон , бо як правило ,
вони потім знову їдуть воювати -
є такі випадки і не один 😠
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06.10.2023 11:55 Ответить
а в фінському полоні інакше було? - теж думали шо фінський народ ущємльон злісним Западом і рішили провірити шоб ....... сказати - "Таваріщ сралін, нас тут(зі здивуванням) нє ждут "(надо просто побольше банбіть Хєльсінкі тагда аж заждутся)
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06.10.2023 16:04 Ответить
Пока кацап в полоні він буде співати такі пєсТні. Нажаль нам потрібен обмінний фонд. А так навіть кулі жалко на цю погань. Скинути в вигрібну яму цю тварину тай годі...
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06.10.2023 11:56 Ответить
А про долбоє..зм він зрозумів в той момент, коли його харю обмотали скотчем? Схоже що їх відмазка «ми думалі что ми на учєніях» модифікувалася в «у нас далбає…зм». Ніякого жалю до цих «розкаявшихся» потвор! Якби москалота захопила всю Україну, то всі підари що зараз є полоненіими і, типу, прозрівають навіть з замотаними скотчем очима, верещали б про вялікую рассєю і всеодно жили б в наших домівках.
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06.10.2023 11:57 Ответить
Ремарк,бл........
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06.10.2023 12:01 Ответить
Наступний підор скаже, що я хотів пройти курси військового кухаря в реально бойовій обстановці, щоб навчитися готувати солдатську кашу під свистом куль
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06.10.2023 12:04 Ответить
Ось таку паскуду треба знищувати ,а не брати в полон ,ця мерзота прийшла вбивати українців.
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06.10.2023 12:11 Ответить
Як тільки какЦап відкриває рота - пи...дить. В перший же день хробак захотів назад, але забув дорогу та і компас поламався.
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06.10.2023 12:11 Ответить
Писатель, бл#
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06.10.2023 12:13 Ответить
Судя по его харе, не обезображенной интеллектом, писатель из него так себе...
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06.10.2023 12:17 Ответить
Я рашку покинул - пошел убивать
Что б замлю Украины кацапам отдать...
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06.10.2023 12:27 Ответить
хемингуэй фуев
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06.10.2023 12:33 Ответить
Скоріше, послідовник з.прилєпіна
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06.10.2023 12:36 Ответить
Понять и простить!)
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06.10.2023 12:42 Ответить
Шо? НаписЯв, пуліцер мухосранський
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06.10.2023 12:58 Ответить
А виявився невідомим порноактором!
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06.10.2023 13:17 Ответить
Козломордая обезьяна из семейства козлорылых шемпанзе рода КАЦАПИУС ОБЫКНОВЕННЫЙ захотело посмотреть....
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06.10.2023 13:54 Ответить
Пісатєль
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06.10.2023 14:28 Ответить
Кожне слово москаля, від останнього бомжа до останнього путлера - брехня і нахабство!
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06.10.2023 14:52 Ответить
Пусть себе некролог напишет.
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06.10.2023 15:57 Ответить
*************...
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06.10.2023 18:53 Ответить
А почитати в інтернеті з обєктивних і нормальних джерел не можна було?Чукча не чітатель,чукча пісатель.
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06.10.2023 20:13 Ответить
пісатєль🖕 хєрів!
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06.10.2023 22:18 Ответить
 
 