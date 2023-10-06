Бойцы поймали на фронте оккупанта-"писателя": "Я пошел воевать, чтобы посмотреть, что происходит, и написать книгу". ВИДЕО

Украинские воины взяли в плен российского оккупанта, заявившего, что пошел убивать украинцев, чтобы самому все увидеть и написать книгу о войне.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментом первого допроса пленника-"писателя" бойцы опубликовали в соцсетях.

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