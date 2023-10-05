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Новости Видео Война
14 071 30

Бойцы ведут восемь пленных оккупантов. ВИДЕО

Херсонские терробороновцы из 21-го отдельного мотопехотного батальона пленили восьмерых оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети бойцы опубликовали фрагмент конвоирования своих "трофеев".

"Пленные пидоры 3-й штурмовой роты, 21 ОМПБ", - отмечает в сообщении автор публикации.

Также читайте: Сейчас инициатива в руках Украины, мы вытесняем РФ с нашей земли, - Зеленский

Автор: 

пленные (2143) тероборона (340)


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Топ комментарии
+15
Да, терниста дорога наступления на Лондон.
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05.10.2023 09:51
+11
Миф о том, что "русские не сдаются" - развеян !
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05.10.2023 09:42
+10
Надіюсь на ростріл
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05.10.2023 09:38
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Надіюсь на ростріл
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05.10.2023 09:38 Ответить
Не. Освабадителей нельзя.
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05.10.2023 09:41 Ответить
куйла там не має. Не то.
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05.10.2023 09:39 Ответить
Миф о том, что "русские не сдаются" - развеян !
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05.10.2023 09:42 Ответить
Це Українець казав. партизани не здаються.
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05.10.2023 09:43 Ответить
Не, украинец говорил , на запит амеров , мол, в`ятнамцi не здаються. Каароч, не тока 2МВ, Афган, но и Вьетнам держался на наших плечах, бо из кацапов - вояки - никудышние. Ща все поменялось. Кацапы остались наодинцi, а это значит, шо им - кирдык.
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06.10.2023 08:29 Ответить
Здалося що "їпуть"..
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05.10.2023 09:43 Ответить
Я знаю, чим закінчиться ця війна - класична війна розпаду імперій. Але не знаю, скільки вона триватиме.
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05.10.2023 09:46 Ответить
Ванга 2?
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05.10.2023 09:48 Ответить
Підуть кацапи на обмін 😠
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05.10.2023 09:47 Ответить
Русіше швайне ! Здавайся - будєшь кушать бєлий булка😍
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05.10.2023 09:47 Ответить
Не обіжайте Шольца. Ще гіпарди чекаєм.
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05.10.2023 09:50 Ответить
На мінні поля отих істот-нехай виправляють те що понароблювали!
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05.10.2023 09:48 Ответить
Мінні поля не проходять. Проходять коридор. Який куярять.
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05.10.2023 09:51 Ответить
Це ж не гуманно.
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05.10.2023 10:36 Ответить
шо за дебильные презервативы на головах???
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05.10.2023 09:50 Ответить
Не в курсі? Гандоночки.
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05.10.2023 09:53 Ответить
Да, терниста дорога наступления на Лондон.
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05.10.2023 09:51 Ответить
Враховуючи те, що утримувати їх будуть десь у центральній Україні, вони таки стали трошки ближчі до нього.
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05.10.2023 09:55 Ответить
Це під Львовом...? Чи Жешув?
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05.10.2023 09:58 Ответить
Полонені орки це чудово..., але в мене питання, яким чином наші спецназівці потрапили в полон в Криму..!? Це відео вже гуляє по всьому нету.
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05.10.2023 10:00 Ответить
різні "баканаФФи" попередили руZZкіх....
все по-плану...по-оманському плану.....
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05.10.2023 10:07 Ответить
ну может один не добежал,бывает,это война.
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05.10.2023 10:11 Ответить
Де відео? Посилання, тільки не на .сру ресурс.
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05.10.2023 13:57 Ответить
З цих 8: 2 буряти, калмик, башкір, якут, мордвін та 2 хакаса.
уZкіє дійсно не здаються! Бо їх не існує
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05.10.2023 10:10 Ответить
Дойти до Львова,нє такая большая проблема
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05.10.2023 10:26 Ответить
борону на шию і по мінних полях вибирати їхні ж "насадженнці".
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05.10.2023 10:35 Ответить
Щоб там хто не писав але ці Рашисти зробили ЄДИНИЙ ВІРНИЙ вчинок - здалися у полон, молодці.
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05.10.2023 13:55 Ответить
****** Бондарчука взяли!!!
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05.10.2023 14:28 Ответить
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05.10.2023 18:44 Ответить
 
 