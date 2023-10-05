Бойцы ведут восемь пленных оккупантов. ВИДЕО

Херсонские терробороновцы из 21-го отдельного мотопехотного батальона пленили восьмерых оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети бойцы опубликовали фрагмент конвоирования своих "трофеев".

"Пленные пидоры 3-й штурмовой роты, 21 ОМПБ", - отмечает в сообщении автор публикации.

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