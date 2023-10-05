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Новини Відео Війна
14 071 30

Бійці ведуть вісьмох полонених окупантів. ВIДЕО

Херсонські тероборонівці із 21-го окремого мотопіхотного батальйону полонили вісьмох окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі бійці опублікували фрагмент конвоювання своїх "трофеїв".

"Полонені підари 3-ї штурмової роти, 21 ОМПБ", - зазначає у дописі автор публікації.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Попри купу хвороб та необізнаність російський загарбник пішов на війну. ВIДЕО

Автор: 

полонені (2267) тероборона (386)


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Топ коментарі
+15
Да, терниста дорога наступления на Лондон.
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05.10.2023 09:51
+11
Миф о том, что "русские не сдаются" - развеян !
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05.10.2023 09:42
+10
Надіюсь на ростріл
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05.10.2023 09:38
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Надіюсь на ростріл
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05.10.2023 09:38 Відповісти
Не. Освабадителей нельзя.
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05.10.2023 09:41 Відповісти
куйла там не має. Не то.
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05.10.2023 09:39 Відповісти
Миф о том, что "русские не сдаются" - развеян !
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05.10.2023 09:42 Відповісти
Це Українець казав. партизани не здаються.
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05.10.2023 09:43 Відповісти
Не, украинец говорил , на запит амеров , мол, в`ятнамцi не здаються. Каароч, не тока 2МВ, Афган, но и Вьетнам держался на наших плечах, бо из кацапов - вояки - никудышние. Ща все поменялось. Кацапы остались наодинцi, а это значит, шо им - кирдык.
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06.10.2023 08:29 Відповісти
Здалося що "їпуть"..
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05.10.2023 09:43 Відповісти
Я знаю, чим закінчиться ця війна - класична війна розпаду імперій. Але не знаю, скільки вона триватиме.
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05.10.2023 09:46 Відповісти
Ванга 2?
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05.10.2023 09:48 Відповісти
Підуть кацапи на обмін 😠
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05.10.2023 09:47 Відповісти
Русіше швайне ! Здавайся - будєшь кушать бєлий булка😍
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05.10.2023 09:47 Відповісти
Не обіжайте Шольца. Ще гіпарди чекаєм.
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05.10.2023 09:50 Відповісти
На мінні поля отих істот-нехай виправляють те що понароблювали!
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05.10.2023 09:48 Відповісти
Мінні поля не проходять. Проходять коридор. Який куярять.
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05.10.2023 09:51 Відповісти
Це ж не гуманно.
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05.10.2023 10:36 Відповісти
шо за дебильные презервативы на головах???
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05.10.2023 09:50 Відповісти
Не в курсі? Гандоночки.
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05.10.2023 09:53 Відповісти
Да, терниста дорога наступления на Лондон.
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05.10.2023 09:51 Відповісти
Враховуючи те, що утримувати їх будуть десь у центральній Україні, вони таки стали трошки ближчі до нього.
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05.10.2023 09:55 Відповісти
Це під Львовом...? Чи Жешув?
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05.10.2023 09:58 Відповісти
Полонені орки це чудово..., але в мене питання, яким чином наші спецназівці потрапили в полон в Криму..!? Це відео вже гуляє по всьому нету.
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05.10.2023 10:00 Відповісти
різні "баканаФФи" попередили руZZкіх....
все по-плану...по-оманському плану.....
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05.10.2023 10:07 Відповісти
ну может один не добежал,бывает,это война.
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05.10.2023 10:11 Відповісти
Де відео? Посилання, тільки не на .сру ресурс.
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05.10.2023 13:57 Відповісти
З цих 8: 2 буряти, калмик, башкір, якут, мордвін та 2 хакаса.
уZкіє дійсно не здаються! Бо їх не існує
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05.10.2023 10:10 Відповісти
Дойти до Львова,нє такая большая проблема
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05.10.2023 10:26 Відповісти
борону на шию і по мінних полях вибирати їхні ж "насадженнці".
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05.10.2023 10:35 Відповісти
Щоб там хто не писав але ці Рашисти зробили ЄДИНИЙ ВІРНИЙ вчинок - здалися у полон, молодці.
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05.10.2023 13:55 Відповісти
****** Бондарчука взяли!!!
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05.10.2023 14:28 Відповісти
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05.10.2023 18:44 Відповісти
 
 