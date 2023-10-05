Бійці ведуть вісьмох полонених окупантів. ВIДЕО
Херсонські тероборонівці із 21-го окремого мотопіхотного батальйону полонили вісьмох окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі бійці опублікували фрагмент конвоювання своїх "трофеїв".
"Полонені підари 3-ї штурмової роти, 21 ОМПБ", - зазначає у дописі автор публікації.
Топ коментарі
+15 Павел Орехов #471317
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+11 AbOriginal_UA
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+10 Serhiy Talatynnik
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все по-плану...по-оманському плану.....
уZкіє дійсно не здаються! Бо їх не існує