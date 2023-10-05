Бійці ведуть вісьмох полонених окупантів. ВIДЕО

Херсонські тероборонівці із 21-го окремого мотопіхотного батальйону полонили вісьмох окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі бійці опублікували фрагмент конвоювання своїх "трофеїв".

"Полонені підари 3-ї штурмової роти, 21 ОМПБ", - зазначає у дописі автор публікації.

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