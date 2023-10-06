Дрон-камикадзе "Дикі Шершні" бьет во вражеский грузовик. ВИДЕО
Грузовик оккупантов запарковался в зеленой зоне на украинской земле за что был уничтожен FPV-дроном от "Диких Шершней"
На видео мастерская работа бойцов подразделения Булава совместно с аэроразведкой 3-го батальона отдельной президентской бригады им. Б.Хмельницкого. Эти дроны ребятам профинансировали сообщества Цензор.НЕТ и Юрия Бутусова.
Сейчас мы готовим "Булаве" новую партию "Диких Шершней" и призываем вас приобщаться к сбору для их изготовления.
Моно-банка: send.monobank.ua/jar/E5kHzqvBb
ПриватБанк: 4731219611037825
PayPal: [email protected]
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Nick Nemo
показать весь комментарий06.10.2023 12:25 Ответить Мне нравится 5
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль