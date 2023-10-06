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Дрон-камикадзе "Дикі Шершні" бьет во вражеский грузовик. ВИДЕО

Грузовик оккупантов запарковался в зеленой зоне на украинской земле за что был уничтожен FPV-дроном от "Диких Шершней"

На видео мастерская работа бойцов подразделения Булава совместно с аэроразведкой 3-го батальона отдельной президентской бригады им. Б.Хмельницкого. Эти дроны ребятам профинансировали сообщества Цензор.НЕТ и Юрия Бутусова.

Смотрите также: Бойцы подразделения "Булава" уничтожили САУ в тылу врага FPV-дроном "Дикі Шершні". ВИДЕО

Сейчас мы готовим "Булаве" новую партию "Диких Шершней" и призываем вас приобщаться к сбору для их изготовления.

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Автор: 

Бутусов Юрий (4362) дроны (3931) Дроны от читателей Цензор.НЕТ (169) Дикие шершни (227)


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Типа - морду в кусты и его не видно!
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06.10.2023 12:25 Ответить
 
 