Бойцы подразделения "Булава" уничтожили САУ в тылу врага FPV-дроном "Дикі Шершні". ВИДЕО

Бойцы подразделения "Булава" совместно с аэроразведкой 3-го батальона отдельной Президентской бригады имени Богдана Хмельницкого уничтожили FPV-дронами "Дикі Шершні" самоходную артустановку врага.

На кадрах, снятых аэроразведкой, вы можете видеть, как оккупанты разбегаются от дронов и последствия детонации боекомплекта. Не будем раскрывать расстояние, на которое залетели наши дроны, только добавим, что САУ не работают на переднем крае фронта.

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Дроны были изготовлены за средства сообщества Цензор.НЕТ и Юрия Бутусова. Присоединяйтесь к сбору на новую партию "Диких Шершнів" для этого результативного подразделения:

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