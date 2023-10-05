Бойцы подразделения "Булава" уничтожили САУ в тылу врага FPV-дроном "Дикі Шершні". ВИДЕО
Бойцы подразделения "Булава" совместно с аэроразведкой 3-го батальона отдельной Президентской бригады имени Богдана Хмельницкого уничтожили FPV-дронами "Дикі Шершні" самоходную артустановку врага.
На кадрах, снятых аэроразведкой, вы можете видеть, как оккупанты разбегаются от дронов и последствия детонации боекомплекта. Не будем раскрывать расстояние, на которое залетели наши дроны, только добавим, что САУ не работают на переднем крае фронта.
Дроны были изготовлены за средства сообщества Цензор.НЕТ и Юрия Бутусова. Присоединяйтесь к сбору на новую партию "Диких Шершнів" для этого результативного подразделения:
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Якщо хтось не розуміє, що бачить (окрім "дрони влучили в САУ"), то є всі або декілька з наступних речей:
1. На великій дільниці фронту відсутні (або фрагментовані) засоби РЕР кацапів (не виявили 3 дрони).
2. На великій дільниці фронту відсутні (або критично недостатні) засоби РЕБ кацапів (не задавили 3 різних електронних канали керування, причому всі три - ТОВСТІ - відеопотік, це товстий канал);
3. На великій дільниці фронту відсутні засоби ППО кацапів (не збили дрон аеророзвідки);
4. На великій дільниці фронту відсутній зв'язок та злагодження між піхотою, РЕР, РЕБ та ППО в кацапів.
Оце і є результат заходів з "розм'якшення" оборони супротивника: ніби в них і багато заліза ще, але користуватись системно цим залізом їм з кожним днем все важче і важче, а значить цілі для "диких шершнів" знаходяться і вражаються - все легше і легше.
Інфа пройшла що тільки за вересень ЗСУ "намолотили близько 900! різної артилерії русні.
Таким темпом скоро русня потягне на фронт "сЦарь-пушку"