РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5101 посетитель онлайн
Новости Видео Война
3 747 1

Бойцы 92-й ОШБр FPV-дронами уничтожают технику оккупантов на Бахмутском направлении. ВИДЕО

Бойцы роты ударных беспилотных авиационных комплексов "АХИЛЛЕС" 92-й ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко дронами уничтожают технику российских оккупантов на Бахмутском направлении.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.

Благодаря FPV-дронам удалось уничтожить или поразить:

  • БМП-2 (1ед.) – уничтожено
  • ЛАТ (1 ед.) – поражено
  • Пушка Д-20 (1ед.) – поражено
  • УАЗ "Буханка" (2 ед.) – уничтожено
  • САУ 2с9 "Нона-С" (1 ед.) – уничтожено

Смотрите также: На Бахмутском направлении воины 92-й ОШБр уничтожили вражескую технику стоимостью $900 тысяч. ВИДЕО

Автор: 

92 отдельная штурмовая бригада (251) дроны (3931)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 