Бойцы 92-й ОШБр FPV-дронами уничтожают технику оккупантов на Бахмутском направлении. ВИДЕО
Бойцы роты ударных беспилотных авиационных комплексов "АХИЛЛЕС" 92-й ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко дронами уничтожают технику российских оккупантов на Бахмутском направлении.
Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.
Благодаря FPV-дронам удалось уничтожить или поразить:
- БМП-2 (1ед.) – уничтожено
- ЛАТ (1 ед.) – поражено
- Пушка Д-20 (1ед.) – поражено
- УАЗ "Буханка" (2 ед.) – уничтожено
- САУ 2с9 "Нона-С" (1 ед.) – уничтожено
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