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Воины 66 ОМБр поразили огневую позицию врага на Лиманском направлении. ВИДЕО

На Лиманском направлении воины одного из механизированных батальонов 66-й отдельной механизированной бригады имени князя Мстислава Храброго поразили огневую позицию противника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной ликвидации врага опубликована в телеграм-канале СтратКом ВСУ.

Смотрите: Артиллеристы снарядом M982 Excalibur уничтожают российскую САУ "Акация" поблизости от Вербового. ВИДЕО

Автор: 

уничтожение (6938) Лиман (318) 66 отдельная механизированная бригада (29)


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