Воины 66 ОМБр поразили огневую позицию врага на Лиманском направлении. ВИДЕО
На Лиманском направлении воины одного из механизированных батальонов 66-й отдельной механизированной бригады имени князя Мстислава Храброго поразили огневую позицию противника.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной ликвидации врага опубликована в телеграм-канале СтратКом ВСУ.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль