Воины 66 ОМБр поразили огневую позицию врага на Лиманском направлении. ВИДЕО

На Лиманском направлении воины одного из механизированных батальонов 66-й отдельной механизированной бригады имени князя Мстислава Храброго поразили огневую позицию противника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной ликвидации врага опубликована в телеграм-канале СтратКом ВСУ.

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