Артиллеристы НГУ "Рубеж" уничтожили российскую пушку и миномет. ВИДЕО

Аэроразведка, определив координаты расположения техники и расчетов противника, скорректировала удар артиллеристов 4-й Бригады быстрого реагирования НГУ "Рубеж", в результате которого была уничтожена российская пушка МТ-12 "Рапира" и автоматический миномет калибра 82-мм 2Б9 "Василек".

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.

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