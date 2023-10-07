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В Тернополе ТЦК проводит проверку из-за видео с "упаковкой" мужчин. ВИДЕО

В Тернополе работники ТЦК с применением силы заталкивали в микроавтобус мужчин, в областном ТЦК и СП назначили служебную проверку.

Об этом сообщает местное издание "20 минут" и Тернопольский областной ТЦК СП, передает Цензор.НЕТ.

Читатели "20 минут" прислали редакции видео, на котором люди в форме жестко "упаковывают" в микроавтобус мужчин. Читатели утверждают, что видео снято 6 октября по ул. Тарнавского, вблизи ресторана "Бахус", а также по ул. Лучаковского в Тернополе.

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В комментариях писали, что на этот счет были обращения в полицию. В полиции изданию сообщили, что в военное время все обращения, касающиеся работников ТЦК, направляются в Военную службу правопорядка. Если нарушение подтверждается, ВСП передает материалы в Государственное бюро расследований.

В военной прокуратуре также сообщили, что передали всю информацию и видео в ВСП. В настоящее время идет проверка.

Тернопольский областной ТЦК и СП опубликовал комментарий, в котором сообщил, что назначил служебную проверку по поводу инцидента, одновременно намекнув, что конфликт был спровоцирован гражданами.

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"Что спровоцировало конфликт? Словесные оскорбления и дерзость со стороны граждан по отношению к работникам ТЦК СП? Унижение их достоинства? Нанесение удара военнослужащему, как на одном из видео?"

Для выяснения всех обстоятельств, которые произошли, руководством Тернопольского ОТЦК СП назначена служебная проверка, по результатам которой будут приняты соответствующие меры", - сообщили в ТЦК.

В то же время, в ТЦК заявили, что оповещения граждан осуществляется военнослужащими, имеющими опыт боевых действий, признаными ограниченно пригодными после полученных ранений и контузий и перемещенными в ТЦК СП для прохождения службы.

Автор: 

Тернополь (769) мобилизация (2765)


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Топ комментарии
+27
Почему эти жлобы не раздают повестки и не пакуют шпану развлекающуюся в ресторанах нарушающих комендантское время!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Там можно было бы набрать уже целую армию !!!!!!
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07.10.2023 18:40
+24
ТЦК - это профессиональные военные, на которых государство потратило кучу денег но которые сами не воюют, а отправляют вместо себя учителей, сантехников, дворников....
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07.10.2023 19:09
+22
Ніхто не зробив більше для деморалізації нації, ніж ТЦКшна падаль з перевищеннями повноважень і злочинами по відношенню до цивільних. Ну і ще просто неймовірні порушення на ВЛК.
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07.10.2023 19:04
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Які поранені в ТЦК? Один на весь тцк?! Там такі лоби ото хіба шо контужені в дитинстві.
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08.10.2023 00:43 Ответить
Держава 30 років мене ігнорувала, особливо з 14го, коли мені, переселенцю, натикала дуль замість підтримки.
А тепер, бач, держава мене помітила і вимагає віддати життя заради неї.

"Спочатку держава створює гідне життя громадянину, і тільки тоді має право вимагати, щоб громадянин оддав своє життя за державу." (C)
маршал Маннергейм
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08.10.2023 12:37 Ответить
Бідні тернопільські мужщинки, не хочуть воювати, а мені тут так подобається, вже більше півтора року, а по переду нескінченність. Бачу дружину і доньку раз на півроку і то не більше десяти днів. Просто кайф!
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09.10.2023 03:56 Ответить
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