В Тернополе ТЦК проводит проверку из-за видео с "упаковкой" мужчин. ВИДЕО

В Тернополе работники ТЦК с применением силы заталкивали в микроавтобус мужчин, в областном ТЦК и СП назначили служебную проверку.

Об этом сообщает местное издание "20 минут" и Тернопольский областной ТЦК СП, передает Цензор.НЕТ.

Читатели "20 минут" прислали редакции видео, на котором люди в форме жестко "упаковывают" в микроавтобус мужчин. Читатели утверждают, что видео снято 6 октября по ул. Тарнавского, вблизи ресторана "Бахус", а также по ул. Лучаковского в Тернополе.

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В комментариях писали, что на этот счет были обращения в полицию. В полиции изданию сообщили, что в военное время все обращения, касающиеся работников ТЦК, направляются в Военную службу правопорядка. Если нарушение подтверждается, ВСП передает материалы в Государственное бюро расследований.

В военной прокуратуре также сообщили, что передали всю информацию и видео в ВСП. В настоящее время идет проверка.

Тернопольский областной ТЦК и СП опубликовал комментарий, в котором сообщил, что назначил служебную проверку по поводу инцидента, одновременно намекнув, что конфликт был спровоцирован гражданами.

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"Что спровоцировало конфликт? Словесные оскорбления и дерзость со стороны граждан по отношению к работникам ТЦК СП? Унижение их достоинства? Нанесение удара военнослужащему, как на одном из видео?"

Для выяснения всех обстоятельств, которые произошли, руководством Тернопольского ОТЦК СП назначена служебная проверка, по результатам которой будут приняты соответствующие меры", - сообщили в ТЦК.

В то же время, в ТЦК заявили, что оповещения граждан осуществляется военнослужащими, имеющими опыт боевых действий, признаными ограниченно пригодными после полученных ранений и контузий и перемещенными в ТЦК СП для прохождения службы.