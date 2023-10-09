Тела ликвидированных оккупантов в перелеске близ Новоегоровки на Луганщине. ВИДЕО 18+
Украинские воины отбили атаку российских оккупантов вблизи Новоегоровки на Луганщине и засняли тела нескольких ликвидированных оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, сделанная украинскими бойцами после завершения боя, опубликована в соцсетях.
"Воины 43-й ОМБр проходят выжженной землей, усеянной трупами российских оккупантов-неудачников, которым больше не суждено было вернуться в родную глухомань. Противник пытался штурмовать наши позиции танками Т-90М, Т-72 и пехотой, хорошо получив в результате по зубам. Видео снято возле села Новоегоровка Луганской области", - пишет в комментарии автор публикации.
Внимание! Не рекомендуется к просмотру людям с неустойчивой психикой!
Топ комментарии
+18 Elena Maslova #384148
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+16 Nataliia Mykhailova #463829
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показать весь комментарий09.10.2023 15:15
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Четыре трупа возле танка
Украсят утренний пейзаж...
а у ватанів під кожним деревам ЛАДА!!!
а під кінець війни буде +13
Що , вже бажаючих нема ?
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