Тела ликвидированных оккупантов в перелеске близ Новоегоровки на Луганщине. ВИДЕО 18+

Украинские воины отбили атаку российских оккупантов вблизи Новоегоровки на Луганщине и засняли тела нескольких ликвидированных оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, сделанная украинскими бойцами после завершения боя, опубликована в соцсетях.

"Воины 43-й ОМБр проходят выжженной землей, усеянной трупами российских оккупантов-неудачников, которым больше не суждено было вернуться в родную глухомань. Противник пытался штурмовать наши позиции танками Т-90М, Т-72 и пехотой, хорошо получив в результате по зубам. Видео снято возле села Новоегоровка Луганской области", - пишет в комментарии автор публикации.

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