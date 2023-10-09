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Новости Видео Война
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Тела ликвидированных оккупантов в перелеске близ Новоегоровки на Луганщине. ВИДЕО 18+

Украинские воины отбили атаку российских оккупантов вблизи Новоегоровки на Луганщине и засняли тела нескольких ликвидированных оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, сделанная украинскими бойцами после завершения боя, опубликована в соцсетях.

"Воины 43-й ОМБр проходят выжженной землей, усеянной трупами российских оккупантов-неудачников, которым больше не суждено было вернуться в родную глухомань. Противник пытался штурмовать наши позиции танками Т-90М, Т-72 и пехотой, хорошо получив в результате по зубам. Видео снято возле села Новоегоровка Луганской области", - пишет в комментарии автор публикации.

Внимание! Не рекомендуется к просмотру людям с неустойчивой психикой!

Автор: 

уничтожение (7001) боевые действия (4109) Луганская область (6501)


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Топ комментарии
+18
Більше мутантів, більше. Любі захисники!
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09.10.2023 15:06
+16
Дякуємо хлопці та дівчата ЗСУ !

Четыре трупа возле танка
Украсят утренний пейзаж...
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09.10.2023 15:08
+13
Какие-то руссо-африканцы валяются...
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09.10.2023 15:15
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Більше мутантів, більше. Любі захисники!
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09.10.2023 15:06 Ответить
Дякуємо хлопці та дівчата ЗСУ !

Четыре трупа возле танка
Украсят утренний пейзаж...
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09.10.2023 15:08 Ответить
Какие-то руссо-африканцы валяются...
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09.10.2023 15:15 Ответить
То немиті росіянці
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10.10.2023 00:05 Ответить
у кого грибний сезон
а у ватанів під кожним деревам ЛАДА!!!
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09.10.2023 15:15 Ответить
У бійця автомат малюк, не проста піхота явно.
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09.10.2023 15:16 Ответить
Лежать ссуки, скрєпами вАняють...
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09.10.2023 15:17 Ответить
🤬Нехай горять у пеклі ці грьобані рашисти!
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09.10.2023 15:21 Ответить
де там +18, максимум +16.
а під кінець війни буде +13
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09.10.2023 15:22 Ответить
Та ні дітлахам в садочках будуть на ніч показувати ...гарних снів малята ...
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09.10.2023 15:33 Ответить
У кого була нестійка психіка, стане стійкою ...
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09.10.2023 15:34 Ответить
Даже близко 18 нету. Не больше пяти дохлых орков я насчитал.
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09.10.2023 15:35 Ответить
+18 це не те про що ви кажете ...
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09.10.2023 15:42 Ответить
Багато тепер такого бруду
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09.10.2023 15:23 Ответить
Від москалів одна інфекція і нічого корисного!
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09.10.2023 15:28 Ответить
кацапи даже мертвими і то вредят...лежать,воняють!
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09.10.2023 15:32 Ответить
Загорели-то как!!!
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09.10.2023 15:34 Ответить
у них действительно морды как у орков - чорные
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09.10.2023 15:34 Ответить
Агов , москалики !! Хто ще хоче купити квартиру на Печерську .?
Що , вже бажаючих нема ?
..
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09.10.2023 15:36 Ответить
У бійця наш автомат "Малюк", який був розроблений на заміну АК. Потихеньку починаємо робити своє,це гуд !
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09.10.2023 15:41 Ответить
«Робота над створенням «Малюка» була розпочата в 2005 р. На цей момент в Україні вже робилися спроби розробити автомат на базі АК за схемою «булл-пап», зокрема, автомат «Вепр». Уважно вивчивши помилки і прорахунки наших попередників, ми пішли своїм шляхом при створенні «Малюка». У результаті був розроблений нашими конструкторами автомат «Вулкан-М». Він же має шифр «Малюк». На сьогодні в модифікації реалізовано більше 10 наших патентів. Фактично від старого «АК» залишився тільки ствол і ствольна коробка», - розповів Сергій Луговский, заступник генерального директора ТОВ «Інтерпроінвест».Був представлений на спеціалізованій виставці «Зброя та безпека - 2015» у Києві. У 2015-2016 рр. пройшов комплекс державних випробувань та дослідну експлуатацію у військах (зокема в ССО), в тому числі в умовах антитерористичній операції.
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09.10.2023 16:09 Ответить
Гуд! Надо бы побольше поснимать таких видео и распространять их по всей россии, чтобы все там видели что с ними будет когда они вступят на украинскую землю, фашисты..
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09.10.2023 15:59 Ответить
Художник Набилшишкин. Картина "Утро в украинской посадке"
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09.10.2023 16:06 Ответить
Смердить, мабуть, конкретно...
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09.10.2023 16:28 Ответить
А патаму шта ************...
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09.10.2023 16:58 Ответить
Останній якійсь афрокацап......
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09.10.2023 18:25 Ответить
улыбаются?)
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09.10.2023 21:40 Ответить
 
 