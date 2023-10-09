УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8894 відвідувача онлайн
Новини Відео Війна
17 573 27

Тіла ліквідованих окупантів у переліску поблизу Новоєгорівки на Луганщині. ВIДЕО 18+

Українські воїни відбили атаку російських окупантів поблизу Новоєгорівки на Луганщині та зафільмували тіла кількох ліквідованих окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, зроблений українськими бійцями після завершення бою, опублікований у соцмережах.

"Воїни 43-ї ОМБр проходять випаленою землею, засіяною трупами російських окупантів-невдах, яким більше не судилося повернутися в рідну глухомань. Противник намагався штурмувати наші позиції танками Т-90М, Т-72 і піхотою, добре отримавши в результаті по зубах. Відео зняте біля села Новоєгорівка Луганської області", - пише у коментарі автор публікації.

Увага! Не рекомендовано до перегляду людям із нестійкою психікою!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Знищення ворожого танка, оснащеного мінним тралом, поблизу села Макіївка на Луганщині. ВIДЕО

Автор: 

знищення (7307) бойові дії (3864) Луганська область (4883)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+18
Більше мутантів, більше. Любі захисники!
показати весь коментар
09.10.2023 15:06
+16
Дякуємо хлопці та дівчата ЗСУ !

Четыре трупа возле танка
Украсят утренний пейзаж...
показати весь коментар
09.10.2023 15:08
+13
Какие-то руссо-африканцы валяются...
показати весь коментар
09.10.2023 15:15
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Більше мутантів, більше. Любі захисники!
показати весь коментар
09.10.2023 15:06 Відповісти
Дякуємо хлопці та дівчата ЗСУ !

Четыре трупа возле танка
Украсят утренний пейзаж...
показати весь коментар
09.10.2023 15:08 Відповісти
Какие-то руссо-африканцы валяются...
показати весь коментар
09.10.2023 15:15 Відповісти
То немиті росіянці
показати весь коментар
10.10.2023 00:05 Відповісти
у кого грибний сезон
а у ватанів під кожним деревам ЛАДА!!!
показати весь коментар
09.10.2023 15:15 Відповісти
У бійця автомат малюк, не проста піхота явно.
показати весь коментар
09.10.2023 15:16 Відповісти
Лежать ссуки, скрєпами вАняють...
показати весь коментар
09.10.2023 15:17 Відповісти
🤬Нехай горять у пеклі ці грьобані рашисти!
показати весь коментар
09.10.2023 15:21 Відповісти
де там +18, максимум +16.
а під кінець війни буде +13
показати весь коментар
09.10.2023 15:22 Відповісти
Та ні дітлахам в садочках будуть на ніч показувати ...гарних снів малята ...
показати весь коментар
09.10.2023 15:33 Відповісти
У кого була нестійка психіка, стане стійкою ...
показати весь коментар
09.10.2023 15:34 Відповісти
Даже близко 18 нету. Не больше пяти дохлых орков я насчитал.
показати весь коментар
09.10.2023 15:35 Відповісти
+18 це не те про що ви кажете ...
показати весь коментар
09.10.2023 15:42 Відповісти
Багато тепер такого бруду
показати весь коментар
09.10.2023 15:23 Відповісти
Від москалів одна інфекція і нічого корисного!
показати весь коментар
09.10.2023 15:28 Відповісти
кацапи даже мертвими і то вредят...лежать,воняють!
показати весь коментар
09.10.2023 15:32 Відповісти
Загорели-то как!!!
показати весь коментар
09.10.2023 15:34 Відповісти
у них действительно морды как у орков - чорные
показати весь коментар
09.10.2023 15:34 Відповісти
Агов , москалики !! Хто ще хоче купити квартиру на Печерську .?
Що , вже бажаючих нема ?
..
показати весь коментар
09.10.2023 15:36 Відповісти
У бійця наш автомат "Малюк", який був розроблений на заміну АК. Потихеньку починаємо робити своє,це гуд !
показати весь коментар
09.10.2023 15:41 Відповісти
«Робота над створенням «Малюка» була розпочата в 2005 р. На цей момент в Україні вже робилися спроби розробити автомат на базі АК за схемою «булл-пап», зокрема, автомат «Вепр». Уважно вивчивши помилки і прорахунки наших попередників, ми пішли своїм шляхом при створенні «Малюка». У результаті був розроблений нашими конструкторами автомат «Вулкан-М». Він же має шифр «Малюк». На сьогодні в модифікації реалізовано більше 10 наших патентів. Фактично від старого «АК» залишився тільки ствол і ствольна коробка», - розповів Сергій Луговский, заступник генерального директора ТОВ «Інтерпроінвест».Був представлений на спеціалізованій виставці «Зброя та безпека - 2015» у Києві. У 2015-2016 рр. пройшов комплекс державних випробувань та дослідну експлуатацію у військах (зокема в ССО), в тому числі в умовах антитерористичній операції.
показати весь коментар
09.10.2023 16:09 Відповісти
Гуд! Надо бы побольше поснимать таких видео и распространять их по всей россии, чтобы все там видели что с ними будет когда они вступят на украинскую землю, фашисты..
показати весь коментар
09.10.2023 15:59 Відповісти
Художник Набилшишкин. Картина "Утро в украинской посадке"
показати весь коментар
09.10.2023 16:06 Відповісти
Смердить, мабуть, конкретно...
показати весь коментар
09.10.2023 16:28 Відповісти
А патаму шта ************...
показати весь коментар
09.10.2023 16:58 Відповісти
Останній якійсь афрокацап......
показати весь коментар
09.10.2023 18:25 Відповісти
улыбаются?)
показати весь коментар
09.10.2023 21:40 Відповісти
 
 