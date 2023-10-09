Тіла ліквідованих окупантів у переліску поблизу Новоєгорівки на Луганщині. ВIДЕО 18+

Українські воїни відбили атаку російських окупантів поблизу Новоєгорівки на Луганщині та зафільмували тіла кількох ліквідованих окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, зроблений українськими бійцями після завершення бою, опублікований у соцмережах.

"Воїни 43-ї ОМБр проходять випаленою землею, засіяною трупами російських окупантів-невдах, яким більше не судилося повернутися в рідну глухомань. Противник намагався штурмувати наші позиції танками Т-90М, Т-72 і піхотою, добре отримавши в результаті по зубах. Відео зняте біля села Новоєгорівка Луганської області", - пише у коментарі автор публікації.

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