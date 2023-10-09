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Новости Видео Война
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Россия заинтересована в разжигании войны на Ближнем Востоке, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 593-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Провел совещание с руководителями нашей разведки, ГУР и внешней разведки, с нашими дипломатами относительно ситуации в Израиле и вокруг него и относительно общей ситуации на Ближнем Востоке. Это имеет принципиальное значение для нас – не только для Украины, а для всей Европы.

По имеющейся информации – очень четкой – Россия заинтересована в разжигании войны на Ближнем Востоке, чтобы новый источник боли и страданий ослабил мировое единство, добавил расколов и противоречий и этим помог России уничтожать свободу в Европе. Мы видим, как российские пропагандисты злорадствуют. Видим, как иранские друзья Москвы совершенно откровенно подставляют плечо напавшим на Израиль. И все это гораздо большая угроза, чем сейчас мир воспринимает. Мировые войны прошлого разгорались именно из локальных агрессий.

Мы знаем, как этой угрозе противодействовать. Готовим ответные шаги. А главное – защищаем необходимость максимального единства мира", – сказал Зеленский.

Читайте также: По данным разведки, Россия передавала ХАМАС оружие, чтобы потом обвинить в этом Украину, - Кислица

Автор: 

Зеленский Владимир (20474) Израиль (1926)


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Топ комментарии
+5
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09.10.2023 20:56
+4
Після вчорашнього ржачу, що сидить п'ятий день в Португалії, і зняв відосик на фоні пустої білої стінки, вирішили зімітувати ніби в Україні і весь в трудах праведних.
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09.10.2023 21:05
+3
кто бы сомневался....я не удивлюсь если узнаю что ***** отдаёт приказы лидерам этих ублюдков хамасу.
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09.10.2023 21:12
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09.10.2023 20:56 Ответить
Що ви? DEEP MAP написали, що зе сказав значущі слова на фоні даних гру. Армія Ізраїль не мали даних, а буданов мав
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09.10.2023 21:12 Ответить
Де він знаходиться, якщо його приліпили на картинку? Позаду нього є джерела світла, але контр освітлення на тілі нема.
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09.10.2023 21:02 Ответить
Після вчорашнього ржачу, що сидить п'ятий день в Португалії, і зняв відосик на фоні пустої білої стінки, вирішили зімітувати ніби в Україні і весь в трудах праведних.
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09.10.2023 21:05 Ответить
Та це хромокей, вони на освітленні гроші покрали, хромокєєм в тріал версії користуються
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09.10.2023 22:23 Ответить
кто бы сомневался....я не удивлюсь если узнаю что ***** отдаёт приказы лидерам этих ублюдков хамасу.
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09.10.2023 21:12 Ответить
"І все це - значно більша загроза, ніж зараз світ сприймає".
Зеленський попередив світ! Має досвід і має чим поділитись. Треба діяти на упередження! Нас попереджали за півроку, але ми були дурні. То ж не будьте дурними, щоб потім "боржомі" не шукати.
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09.10.2023 21:14 Ответить
Хто, це ми? Що язик не повертається назвати прізвище винуваться одноплемінника?
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09.10.2023 22:11 Ответить
Ох, як принципово! Називаю: Зеленський, Єрмак і Ніколай Русак!
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09.10.2023 22:24 Ответить
Буратино,оно такое... одним словом...да нет слов просто уже!! Один мат и недоумение!
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09.10.2023 21:28 Ответить
Россия заинтересована в разжигании войны на Ближнем Востоке Источник:
Спасибо кэп. Никто не знал. Глаза открыл.
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09.10.2023 21:45 Ответить
Війна почалась завдяки тобі, казьол
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09.10.2023 21:49 Ответить
https://petition.president.gov.ua/petition/204852 Звертаємось до Президента України із вимогою визначити як невідкладні проекти Законів, що сприятимуть справедливій мобілізації громадян, зокрема народних депутатів та державних службовців України https://petition.president.gov.ua/petition/204852
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09.10.2023 21:50 Ответить
Знаєте, чому з Ізраїля не тікають чоловіки? Тому що друзі Нетаньягу не уникають призову, боячись снайпера. І отримують ордени за службу, а не за дебільні жарти. А сам Бібі служив в ЦАХАЛ, брав участь у Шестиденній війні та отримав звання капітана. А не чотири рази ухилявся!
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09.10.2023 23:21 Ответить
 
 