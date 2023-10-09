Россия заинтересована в разжигании войны на Ближнем Востоке, - Зеленский. ВИДЕО
Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 593-го дня войны с РФ.
Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.
"Провел совещание с руководителями нашей разведки, ГУР и внешней разведки, с нашими дипломатами относительно ситуации в Израиле и вокруг него и относительно общей ситуации на Ближнем Востоке. Это имеет принципиальное значение для нас – не только для Украины, а для всей Европы.
По имеющейся информации – очень четкой – Россия заинтересована в разжигании войны на Ближнем Востоке, чтобы новый источник боли и страданий ослабил мировое единство, добавил расколов и противоречий и этим помог России уничтожать свободу в Европе. Мы видим, как российские пропагандисты злорадствуют. Видим, как иранские друзья Москвы совершенно откровенно подставляют плечо напавшим на Израиль. И все это гораздо большая угроза, чем сейчас мир воспринимает. Мировые войны прошлого разгорались именно из локальных агрессий.
Мы знаем, как этой угрозе противодействовать. Готовим ответные шаги. А главное – защищаем необходимость максимального единства мира", – сказал Зеленский.
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Зеленський попередив світ! Має досвід і має чим поділитись. Треба діяти на упередження! Нас попереджали за півроку, але ми були дурні. То ж не будьте дурними, щоб потім "боржомі" не шукати.
Спасибо кэп. Никто не знал. Глаза открыл.