Россия заинтересована в разжигании войны на Ближнем Востоке, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 593-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Провел совещание с руководителями нашей разведки, ГУР и внешней разведки, с нашими дипломатами относительно ситуации в Израиле и вокруг него и относительно общей ситуации на Ближнем Востоке. Это имеет принципиальное значение для нас – не только для Украины, а для всей Европы.

По имеющейся информации – очень четкой – Россия заинтересована в разжигании войны на Ближнем Востоке, чтобы новый источник боли и страданий ослабил мировое единство, добавил расколов и противоречий и этим помог России уничтожать свободу в Европе. Мы видим, как российские пропагандисты злорадствуют. Видим, как иранские друзья Москвы совершенно откровенно подставляют плечо напавшим на Израиль. И все это гораздо большая угроза, чем сейчас мир воспринимает. Мировые войны прошлого разгорались именно из локальных агрессий.

Мы знаем, как этой угрозе противодействовать. Готовим ответные шаги. А главное – защищаем необходимость максимального единства мира", – сказал Зеленский.

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