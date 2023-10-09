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Новини Відео Війна
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Росія зацікавлена в розпаленні війни на Близькому Сході, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 593 дня війни з РФ.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Провів нараду з керівниками нашої розвідки, ГУР та зовнішньої розвідки, з нашими дипломатами щодо ситуації в Ізраїлі та навколо нього та щодо загальної ситуації на Близькому Сході. Це має принципове значення для нас – не лише для України, а для всієї Європи.

За наявною інформацією – дуже чіткою – Росія зацікавлена в розпаленні війни на Близькому Сході, щоб нове джерело болю та страждань послабило світову єдність, додало розколів та суперечностей і цим допомогло Росії знищувати свободу у Європі. Ми бачимо, як російські пропагандисти зловтішаються. Бачимо, як іранські друзі Москви цілком відверто підставляють плече тим, хто напав на Ізраїль. І все це – значно більша загроза, ніж зараз світ сприймає. Світові війни минулого розгоралися саме з локальних агресій.

Ми знаємо, як цій загрозі протидіяти. Готуємо відповідні кроки. А головне – захищаємо необхідність максимальної єдності світу", - сказав Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ХАМАС та Росія - однакове зло, терору не можна дати ні шансу, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (23927) Ізраїль (1644)


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Топ коментарі
+5
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09.10.2023 20:56
+4
Після вчорашнього ржачу, що сидить п'ятий день в Португалії, і зняв відосик на фоні пустої білої стінки, вирішили зімітувати ніби в Україні і весь в трудах праведних.
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09.10.2023 21:05
+3
кто бы сомневался....я не удивлюсь если узнаю что ***** отдаёт приказы лидерам этих ублюдков хамасу.
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09.10.2023 21:12
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09.10.2023 20:56 Відповісти
Що ви? DEEP MAP написали, що зе сказав значущі слова на фоні даних гру. Армія Ізраїль не мали даних, а буданов мав
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09.10.2023 21:12 Відповісти
Де він знаходиться, якщо його приліпили на картинку? Позаду нього є джерела світла, але контр освітлення на тілі нема.
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09.10.2023 21:02 Відповісти
Після вчорашнього ржачу, що сидить п'ятий день в Португалії, і зняв відосик на фоні пустої білої стінки, вирішили зімітувати ніби в Україні і весь в трудах праведних.
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09.10.2023 21:05 Відповісти
Та це хромокей, вони на освітленні гроші покрали, хромокєєм в тріал версії користуються
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09.10.2023 22:23 Відповісти
кто бы сомневался....я не удивлюсь если узнаю что ***** отдаёт приказы лидерам этих ублюдков хамасу.
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09.10.2023 21:12 Відповісти
"І все це - значно більша загроза, ніж зараз світ сприймає".
Зеленський попередив світ! Має досвід і має чим поділитись. Треба діяти на упередження! Нас попереджали за півроку, але ми були дурні. То ж не будьте дурними, щоб потім "боржомі" не шукати.
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09.10.2023 21:14 Відповісти
Хто, це ми? Що язик не повертається назвати прізвище винуваться одноплемінника?
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09.10.2023 22:11 Відповісти
Ох, як принципово! Називаю: Зеленський, Єрмак і Ніколай Русак!
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09.10.2023 22:24 Відповісти
Буратино,оно такое... одним словом...да нет слов просто уже!! Один мат и недоумение!
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09.10.2023 21:28 Відповісти
Россия заинтересована в разжигании войны на Ближнем Востоке Источник:
Спасибо кэп. Никто не знал. Глаза открыл.
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09.10.2023 21:45 Відповісти
Війна почалась завдяки тобі, казьол
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09.10.2023 21:49 Відповісти
https://petition.president.gov.ua/petition/204852 Звертаємось до Президента України із вимогою визначити як невідкладні проекти Законів, що сприятимуть справедливій мобілізації громадян, зокрема народних депутатів та державних службовців України https://petition.president.gov.ua/petition/204852
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09.10.2023 21:50 Відповісти
Знаєте, чому з Ізраїля не тікають чоловіки? Тому що друзі Нетаньягу не уникають призову, боячись снайпера. І отримують ордени за службу, а не за дебільні жарти. А сам Бібі служив в ЦАХАЛ, брав участь у Шестиденній війні та отримав звання капітана. А не чотири рази ухилявся!
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09.10.2023 23:21 Відповісти
 
 