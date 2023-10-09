Росія зацікавлена в розпаленні війни на Близькому Сході, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 593 дня війни з РФ.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Провів нараду з керівниками нашої розвідки, ГУР та зовнішньої розвідки, з нашими дипломатами щодо ситуації в Ізраїлі та навколо нього та щодо загальної ситуації на Близькому Сході. Це має принципове значення для нас – не лише для України, а для всієї Європи.

За наявною інформацією – дуже чіткою – Росія зацікавлена в розпаленні війни на Близькому Сході, щоб нове джерело болю та страждань послабило світову єдність, додало розколів та суперечностей і цим допомогло Росії знищувати свободу у Європі. Ми бачимо, як російські пропагандисти зловтішаються. Бачимо, як іранські друзі Москви цілком відверто підставляють плече тим, хто напав на Ізраїль. І все це – значно більша загроза, ніж зараз світ сприймає. Світові війни минулого розгоралися саме з локальних агресій.

Ми знаємо, як цій загрозі протидіяти. Готуємо відповідні кроки. А головне – захищаємо необхідність максимальної єдності світу", - сказав Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ХАМАС та Росія - однакове зло, терору не можна дати ні шансу, - Зеленський