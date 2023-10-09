Росія зацікавлена в розпаленні війни на Близькому Сході, - Зеленський. ВIДЕО
Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 593 дня війни з РФ.
Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.
"Провів нараду з керівниками нашої розвідки, ГУР та зовнішньої розвідки, з нашими дипломатами щодо ситуації в Ізраїлі та навколо нього та щодо загальної ситуації на Близькому Сході. Це має принципове значення для нас – не лише для України, а для всієї Європи.
За наявною інформацією – дуже чіткою – Росія зацікавлена в розпаленні війни на Близькому Сході, щоб нове джерело болю та страждань послабило світову єдність, додало розколів та суперечностей і цим допомогло Росії знищувати свободу у Європі. Ми бачимо, як російські пропагандисти зловтішаються. Бачимо, як іранські друзі Москви цілком відверто підставляють плече тим, хто напав на Ізраїль. І все це – значно більша загроза, ніж зараз світ сприймає. Світові війни минулого розгоралися саме з локальних агресій.
Ми знаємо, як цій загрозі протидіяти. Готуємо відповідні кроки. А головне – захищаємо необхідність максимальної єдності світу", - сказав Зеленський.
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Зеленський попередив світ! Має досвід і має чим поділитись. Треба діяти на упередження! Нас попереджали за півроку, але ми були дурні. То ж не будьте дурними, щоб потім "боржомі" не шукати.
Спасибо кэп. Никто не знал. Глаза открыл.