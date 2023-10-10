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Бойцы ССО уничтожили замаскированную российскую пушку в окрестностях Бахмута. ВИДЕО

Украинские военные Сил специальных операций уничтожили российскую пушку Д-30. Оружие удалось утилизировать с первой попытки, несмотря на попытки врага спрятать его среди гражданских построек.

Видео опубликовали на странице Командовании Сил специальных операций, сообщает Цензор.НЕТ.

"В тот же день воины ССО отправились на уничтожение цели. Атаковали объект ночью, одновременно сбросив на него пару боеприпасов. Поразили российскую Д-30 с первой попытки", - констатировали украинские спецназовцы.

Автор: 

уничтожение (7001) Бахмут (1602) ССО (527)


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і ще гармати з артилеристами заливали в бетон по коліна, щоб не втекли...
https://pbs.twimg.com/media/F8EcZCeWkAAbKJC?format=jpg&name=small
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10.10.2023 16:28 Ответить
 
 