Бійці ССО знищили замасковану російську гармату на околицях Бахмуту. ВIДЕО
Українські військові Сил спеціальних операцій знищили російську гармату Д-30. Зброю вдалося утилізувати з першої спроби, попри намагання ворога сховати її серед цивільних споруд.
Відео опублікували на сторінці Командуванні Сил спеціальних операцій, інформує Цензор.НЕТ.
"Того ж дня воїни ССО вирушили на знищення цілі. Атакували об’єкт вночі, одночасно скинувши на нього пару боєприпасів. Уразили російську Д-30 з першої спроби", - констатували українські спецпризначенці.
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