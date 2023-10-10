УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8764 відвідувача онлайн
Новини Відео Війна
6 023 1

Бійці ССО знищили замасковану російську гармату на околицях Бахмуту. ВIДЕО

Українські військові Сил спеціальних операцій знищили російську гармату Д-30. Зброю вдалося утилізувати з першої спроби, попри намагання ворога сховати її серед цивільних споруд.

Відео опублікували на сторінці Командуванні Сил спеціальних операцій, інформує Цензор.НЕТ.

"Того ж дня воїни ССО вирушили на знищення цілі. Атакували об’єкт вночі, одночасно скинувши на нього пару боєприпасів. Уразили російську Д-30 з першої спроби", - констатували українські спецпризначенці.

Також дивіться: Ворожа бронемашина падає з мосту в річку. ВIДЕО

Автор: 

знищення (7307) Бахмут (1560) ССО (520)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
і ще гармати з артилеристами заливали в бетон по коліна, щоб не втекли...
https://pbs.twimg.com/media/F8EcZCeWkAAbKJC?format=jpg&name=small
показати весь коментар
10.10.2023 16:28 Відповісти
 
 