Бійці ССО знищили замасковану російську гармату на околицях Бахмуту. ВIДЕО

Українські військові Сил спеціальних операцій знищили російську гармату Д-30. Зброю вдалося утилізувати з першої спроби, попри намагання ворога сховати її серед цивільних споруд.

Відео опублікували на сторінці Командуванні Сил спеціальних операцій, інформує Цензор.НЕТ.

"Того ж дня воїни ССО вирушили на знищення цілі. Атакували об’єкт вночі, одночасно скинувши на нього пару боєприпасів. Уразили російську Д-30 з першої спроби", - констатували українські спецпризначенці.

Також дивіться: Ворожа бронемашина падає з мосту в річку. ВIДЕО