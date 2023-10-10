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Ворожа бронемашина падає з мосту в річку. ВIДЕО

Ворожа бронемашина упала в річку, намагаючись проїхати мостом поблизу Авдіївки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис курйозного інциденту опублікований у соцмережах.

"Дев'ять одиниць бронетехніки окупантів колоною рухалися з окупованого Донецька, намагаючись відрізати Авдіївку, де йдуть важкі бої, з боку Водяного та Опитного. Але трапилася "неприємна" оказія...", - пише у коментарі автор публікації.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Пєсков обмовився і назвав Росію "Российской Педерацией". ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17491) курйоз (572) Авдіївка (2342)


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Топ коментарі
+24
було б в самий раз захєрачіть по замикаючій, а потім спалити і всі інші.
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10.10.2023 15:03
+21
Твари, как тараканы, тащат и тащат свое говно. Когда у этих сук техника кончится? До сих пор колонами ездят, как на прогулку.
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10.10.2023 15:01
+8
Даже орківські артилеристи визнають якісну контрбатарейну роботу артилерії ВСУ, чкаржаться про неможливість боротися проти артилерії ВСУ.

Це стало можливим насамперед завдяки тому, що артилерія передана Україні країнами НАТО, має більшу дальність стрільби ніж радянські системи.

Баранов зазначив, що західні системи дають змогу уражати цілі противника на відстані 30-40 кілометрів, тоді як радянські мають середню дальність до 24 кілометрів, а окремі до - до 28 км.
"Це дало нам можливість знищити гармати ворога або пошкодити їх, а також відсунути артилерію противника від лінії фронту в глибину і не дати можливість займатися контрбатарейною боротьбою проти нашої артилерії та впливати на нашу піхоту", - наголосив бригадний генерал.
Наразі українські артилеристи володіють ********* засобами для точного виявлення ворожої артилерії. Це, зокрема, контрбатарейні радари, які надані іншими країнами у межах військової допомоги для протидії роосійській агресії.
Українські військові для ураження російських артилерійських систем, застосовують, як звичайні осколково-фугасні снаряди так і високоточні.Україна від партнерів отримує і високоточні артилерійські снаряди, зокрема, американські M982 Excalibur, які крім США передавала і Канада.
З появою у Збройних Силах України в липні касетних снарядів до ствольної артилерії, які Сполучені Штати передали у межах військової допомоги. Їх також почали застосовувати для боротьби з російською артилерією.
Тво\ "всьопропало" не "канає" .
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10.10.2023 15:47
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Твари, как тараканы, тащат и тащат свое говно. Когда у этих сук техника кончится? До сих пор колонами ездят, как на прогулку.
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10.10.2023 15:01 Відповісти
Тобі прямо в ліжно зранку, чи як?
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10.10.2023 15:17 Відповісти
було б в самий раз захєрачіть по замикаючій, а потім спалити і всі інші.
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10.10.2023 15:03 Відповісти
на жаль цього не сталося..., але момент просто бомба...
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10.10.2023 15:19 Відповісти
Осіннє загострення.
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10.10.2023 15:08 Відповісти
як не згорять, то втонуть
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10.10.2023 15:14 Відповісти
Насправді сьогодні кацапи вирішили замкнути Авдієвку в кільце. Почали зранку з масованого обстрілу і вже блище до обіду рушили технікою. Головне до вечора втриматись нашим.
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10.10.2023 15:14 Відповісти
Легко сказати втриматись , якщо ЗСУ і контрбатарейка поняття не сувмісні .
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10.10.2023 15:20 Відповісти
Григорий, вам мову підівчити не завадить. Для початку.
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10.10.2023 15:29 Відповісти
не репетуй
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10.10.2023 15:38 Відповісти
А що не так , контрбатарейка ?
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10.10.2023 15:38 Відповісти
он просто умняк корчит
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10.10.2023 15:39 Відповісти
Слово сувмісно. Калька з російської. Українською сумісно.
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10.10.2023 15:45 Відповісти
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10.10.2023 15:50 Відповісти
Вбий в гуглі "сувмісно".
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10.10.2023 15:58 Відповісти
Так , ваша правда , буває . Спочатку хотів написати правильно , але потім засумнівався .
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10.10.2023 15:57 Відповісти
"Блище" - це яка мова?
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10.10.2023 16:29 Відповісти
Точно не кацапська.
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10.10.2023 16:35 Відповісти
Не кацапських багато. А яка саме ця, так, просто цікаво.
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10.10.2023 18:19 Відповісти
Про діалекти української мови думаю ти щось чув. І про правило як чуєм так і пишем.
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10.10.2023 18:43 Відповісти
А, так ти з тих "что вижу, то пою"! Тоді я для себе дізнався, що треба. Будемо переходити з мови на діалекти кожного окремого хутора.
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10.10.2023 19:23 Відповісти
Даже орківські артилеристи визнають якісну контрбатарейну роботу артилерії ВСУ, чкаржаться про неможливість боротися проти артилерії ВСУ.

Це стало можливим насамперед завдяки тому, що артилерія передана Україні країнами НАТО, має більшу дальність стрільби ніж радянські системи.

Баранов зазначив, що західні системи дають змогу уражати цілі противника на відстані 30-40 кілометрів, тоді як радянські мають середню дальність до 24 кілометрів, а окремі до - до 28 км.
"Це дало нам можливість знищити гармати ворога або пошкодити їх, а також відсунути артилерію противника від лінії фронту в глибину і не дати можливість займатися контрбатарейною боротьбою проти нашої артилерії та впливати на нашу піхоту", - наголосив бригадний генерал.
Наразі українські артилеристи володіють ********* засобами для точного виявлення ворожої артилерії. Це, зокрема, контрбатарейні радари, які надані іншими країнами у межах військової допомоги для протидії роосійській агресії.
Українські військові для ураження російських артилерійських систем, застосовують, як звичайні осколково-фугасні снаряди так і високоточні.Україна від партнерів отримує і високоточні артилерійські снаряди, зокрема, американські M982 Excalibur, які крім США передавала і Канада.
З появою у Збройних Силах України в липні касетних снарядів до ствольної артилерії, які Сполучені Штати передали у межах військової допомоги. Їх також почали застосовувати для боротьби з російською артилерією.
Тво\ "всьопропало" не "канає" .
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10.10.2023 15:47 Відповісти
Це відомості з марафону ? Скільки не кажи халва , в роті все одно солодко не стане .
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10.10.2023 16:01 Відповісти
Ні. Це відомості безпосередньо повідомив Бригадний генерал, начальник Головного управління ракетних військ і артилерії та безпілотних систем Генерального штабу ЗСУ Сергій Баранов на офіційному сайті https://mil.in.ua/uk .
Я не придумую фейки на відміну від тебе, бо тобі захотілося обісрати ЗСУ, чи завдання таке маєш.
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10.10.2023 16:06 Відповісти
Ти впевнений , що я придумую фейки . Так само й я маю право вважати , що фейки придумуєш ти .
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10.10.2023 16:21 Відповісти
Я тобі на відміну від тебе надав скрін звідки я черпаю інформацію. Можу повторити:
Бригадний генерал, начальник Головного управління ракетних військ і артилерії та безпілотних систем Генерального штабу ЗСУ Сергій Баранов на офіційному сайтіhttps://mil.in.ua/wp-content/themes/military/img/logo.svg
Слабенько в тебе виходить обгажувати ВСУ, але ти стараєшся.
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10.10.2023 16:43 Відповісти
Зайди на офіційний сайт "МІЛІТАРНИЙ" , ознайомся з доволі великим докладом Бригадного генерала. Там є всі дати та місця враження ворожої арти, всі викладки та цифри:
"Мілітарний"

Контрбатарейна боротьба: знищити артилерію противника.

https://mil.in.ua/uk/tag/artyleriya/ Артилерія https://mil.in.ua/uk/tag/vijna-z-rosiyeyu/ Війна з Росією https://mil.in.ua/uk/tag/kontrbatarejni-radary/ Контрбатарейні радари https://mil.in.ua/uk/tag/rls/ РЛС https://mil.in.ua/uk/tag/ukraine/ Україна

31 Серпня, 2023
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10.10.2023 16:58 Відповісти


bamr

@bamr69

·

https://twitter.com/bamr69/status/1711661222464999643 4h

https://twitter.com/hashtag/%D0%90%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B0?src=hashtag_click #Авдеевка ****** бьют с двух ночи , наших пока не слышу.
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10.10.2023 16:24 Відповісти
Розглядається тема артилерії. При чому тут авіація. Якщо з двох ночі б'є авіація,то при чому тут артилерія? А якщо б'є орківська артилерія поки що без нашої відповіді ,то це ще нічого не означає, так як ти не Генштаб і загальна картина тобі невідома. Не генеруй фейки.
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10.10.2023 16:49 Відповісти


bamr

@bamr69

·

https://twitter.com/bamr69/status/1711748133070184682 2h

https://twitter.com/hashtag/%D0%90%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B0?src=hashtag_click #Авдеевка Обстрелы не утихают . Город горит Наша арта молчит Это так задумано , или так получилось ?
Літачок - це аватарка . А що там каже Бригадний генерал , мацкву взяли чи , поки що , тільки крисм ?
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10.10.2023 19:28 Відповісти
Свій єхидний тон залиш для своєї тещі. З нормальною людиною я ще поспілкувався б, а з провокатором не маю бажання.
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10.10.2023 19:33 Відповісти
Бої за Авдіївку, а також Бої за Авдіївську промзонуhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%97_%D0%B7%D0%B0_%D0%90%D0%B2%D0%B4%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BA%D1%83#cite_note-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BA%D0%B0-10 [10] - бойові дії, частина https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%96_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 війни на сході України , та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(%D0%B7_2014) російсько-української війни , бойові дії розгорнулися навколо міста https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B4%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BA%D0%B0 Авдіївка , яке знаходиться за 6 км на північ від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA Донецька . Авдіївка - це частина https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%96%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F Донецько-Макіївської агломерації , і позиції навколо неї дозволяють контролювати північні околиці https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA Донецька і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0 Ясинуватої , південні околиці https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0 Горлівки , а також швидкісну трасу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%88%D0%BB%D1%8F%D1%85_%D0%9C_04 М04 «Донецьк - Горлівка».https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%97_%D0%B7%D0%B0_%D0%90%D0%B2%D0%B4%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BA%D1%83#cite_note-11 [11] Окрім тактичної важливості міста, у ньому також працює один з найбільших коксохімічних заводів у Європі - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B4%D1%96%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%BE%D1%85%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4 Авдіївський коксохімічний завод .

Авдіївка, яку https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D1%83%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%B8%D0%BB_%D0%BD%D0%B0_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%96_(2014) проросійські бойовики тримали під контролем з кінця квітня 2014 року, була звільнена https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Збройними силами України 28 липня 2014 року. До 21 січня 2015 року увага бойовиків була прикута до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%97_%D0%B7%D0%B0_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82 Донецького аеропорту , після знищення якого атак почали зазнавати передмістя https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B4%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BA%D0%B0 Авдіївки - дачний сектор, вентиляційний ствол https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B0_%C2%AB%D0%91%D1%83%D1%82%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0%C2%BB шахти «Бутівка-Донецька» і промзона на південних околицях міста. Бої за промзону досягли піку навесні 2016 року, після чого українська армія поступово відтіснила терористів на південь до автотраси. У кінці січня 2017 року українські сили наблизилися безпосередньо до автотраси і Ясинуватської розв'язки, взявши її під вогневий контроль.

Бої за Авдіївку спалахнули з новою силою 21 лютого 2022 року коли президент Росії визнав терористичне угруповання та квазі-державу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 «Донецька Народна Республіка» незалежно державоюhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%97_%D0%B7%D0%B0_%D0%90%D0%B2%D0%B4%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BA%D1%83#cite_note-%D0%9D%D0%92-12 [12] , з першого дня https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%83_(2022) повномасштабного російського вторгнення Авдіївка стала одним з перших міст, які зазнали нападу зі сторони армії Росії.
Бої за Авдіївку продовжуються з КВІТНЯ 2014 РОКУ по ЦЕЙ ДЕНЬ! Всі претензіїї до ПУТІНА!!!!!
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10.10.2023 19:37 Відповісти
ЗСУ відбили всі ворожі атаки на Авдіївському напрямку, - Сили оборони


https://images.cnscdn.com/images/d/3/1/e/d31e92b69c324c6ddd463511a4ad6ffc/original.jpg

Попри масований артилерійський обстріл ЗСУ вдалося відбити усі атаки російських військ на Авдіївському напрямку.

Про це повідомив офіційний представник групи військ "Таврія" полковник Олександр Штупун в ефірі телемарафону, передає із посиланням на https://interfax.com.ua/news/general/940392.html Інтерфакс-Україна.

"Оновлена інформація... Наші захисники на авдіївському напрямку відбили всі атаки ворога, і не допущено втрат рубежів і позицій", - розповів він.

За його словами, раніше окупанти активізувалися на авдіївському напрямку. "Наші захисники сьогодні відбили атаки ворога в районах Кераміка, Очеретиного, Бердичів, Степового, Ласточкиного, Тоненького, Авдіївки та Первомайського, це в Донецькій області. Також окупанти завдали авіаударів біля Бердичів та Авдіївки. Від ранку і до цього часу періодично обстрілюють цивільну інфраструктуру Авдіївки та населених пунктів Покровського району навколо. Зі ствольної артилерії та РСЗВ обстріляно Авдіївку", - розповів Штупун. Джерело:
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10.10.2023 19:38 Відповісти
10.10.23 19:30 264 РАНІШЕ ПО ТЕМІ:
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10.10.2023 19:39 Відповісти
Дякую за добру новину .
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10.10.2023 19:41 Відповісти
Про контрбатарейну боротьбу справді відгукуються бійці позитивно
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10.10.2023 16:07 Відповісти
вже третій день майже по нулям по арті, що трапилось хто знає?
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10.10.2023 17:56 Відповісти
Ви абсолютно праві. І питання навіть не в тому, чи втримаются наші, чи ні (я впевнений, що втримаются). Дуже серйозний ***** з оцінкою резервів та можливостей РФ. РФ намертво тримають оборону, у них постійно йде ротація виснажених частин, вони наступають широким фронтом на Куп'янсько-Лиманському напрямі… тепер ще й Авдіївка.
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10.10.2023 16:26 Відповісти
***** серйозний але меньший ніж на напрямку контрнаступу. Як не як кацапи не в полі чистому а таки в Донецьку. Мали можливість і техніку заховати і резерви роззосередити. Але думаю оця їх операція була таки і розрахована на один світловий день, може два. І якщо з наскоку їм нічого не вдасться то наступ мав би захлинутись.
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10.10.2023 16:33 Відповісти
Наш наступ - це взагалі окремі сльози. У мене по ньому лише одне питання: Там хоч щось було зроблено правильно/грамотно? Пацанів шкода.
А контрнаступ РФ йде майже всією лінією фронту. Думаю, путлер вирішив скористатися ситуацією в Ізраїлі: мовляв, союзникам буде зараз не до України. Якщо це так, то це явно "не на один світловий день". Подивимося.
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10.10.2023 16:56 Відповісти
На Купянсько- Лиманському напрямку кацапи вже скоро буде рік як наступають. Він для них стратегічний, бо стоїть завдання по ліквідації нашого плацдарму і скорочені фронту шляхом встановлені його по водній перешкоді. А Авдієвка це спроба вирівняти фронт і взяти місто яке є воротами в Донецьк. Не факт що ці два наступи повязані між собою і повязані з подіями в Ізраїлі. На мою думку чинити довготривалий тиск на Авдіївку кацапи не зможуть. Але подивимось, я не там і як там мені невідомо.
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10.10.2023 17:13 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1711263210970517792 каспийскіє марпехі шамсене бешбармак...
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10.10.2023 15:15 Відповісти
АнА просто скупнуЦЦА захАтьЄла...
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10.10.2023 15:16 Відповісти
Та це бАданов механіка - водія "переманив" і завтра про це розкаже ... нам....
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10.10.2023 15:41 Відповісти
Добре булькнуло.
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10.10.2023 15:43 Відповісти
Мудрое решение - завалить железом все овраги и канавы, что бы оставшееся железо смогло проехать! 👍
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10.10.2023 15:49 Відповісти
Здорово, но хотелось бы видеть как эту группу, зажатую между водоёмами, методично сжигают...
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10.10.2023 15:57 Відповісти
і ще гармати з артилеристами заливали в бетон по коліна, щоб не втекли...
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10.10.2023 16:06 Відповісти
Інститутом бетону керувала Ковальська ?
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10.10.2023 16:37 Відповісти
це просто ідеальне місце,щоб розбити колонну..вперед не поїдеш,з однієї сторони яр, з іншого боку водойма,а розвернути взад, треба всю техніку...чи арти наші не мають чи дронів?
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10.10.2023 16:52 Відповісти
У квітні 1944 Віттман переведений до Франції і призначений командиром 2-ї роти 101-го важкого танкового батальйону СС, до цього моменту він підбив 119 радянських танків. Учасник боїв у Нормандії. Тут Віттман прославився у знаменитому бою у Віллер-Бокаж 13 червня 1944, де яскраво виявилося як майстерність Віттманна, так і перевага важкого танка «Тигр» у бронюванні над машинами противника [2]. Командуючи ротою «Тигрів» 101-го важкого танкового батальйону СС, раптово атакував колону бронетехніки супротивника, що стоїть, спільними діями за 15 хвилин танки батальйону знищили кілька танків, 2 протитанкові гармати і близько 15 бронетранспортерів противника зі складу ескадроу. так званих «пустельних щурів»,
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10.10.2023 16:55 Відповісти
Ну впала й впала, туди їх і дорога! Турбує інше - де "робота" нашої арти по отій ворожій колоні, яка йде на повне захоплення Авдіївки? За інформацією керівника авдіївської ВЦА, запеклі бої тривають вже на північній стороні маста!
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10.10.2023 17:00 Відповісти
Їх запускають в зону ураження, а потім знищують, назад ніхто не повертається. Схема працює багато років...
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10.10.2023 17:08 Відповісти
Вона просто звернула на обочину.
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10.10.2023 17:07 Відповісти
як швидко перекваліфікувалися в морпєхів,
але ненадовго
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10.10.2023 17:37 Відповісти
 
 