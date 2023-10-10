Ворожа бронемашина падає з мосту в річку. ВIДЕО
Ворожа бронемашина упала в річку, намагаючись проїхати мостом поблизу Авдіївки.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис курйозного інциденту опублікований у соцмережах.
"Дев'ять одиниць бронетехніки окупантів колоною рухалися з окупованого Донецька, намагаючись відрізати Авдіївку, де йдуть важкі бої, з боку Водяного та Опитного. Але трапилася "неприємна" оказія...", - пише у коментарі автор публікації.
Топ коментарі
+24 Urs
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+21 Aleksey NotBad
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+8 Амандрапапупа
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Це стало можливим насамперед завдяки тому, що артилерія передана Україні країнами НАТО, має більшу дальність стрільби ніж радянські системи.
Баранов зазначив, що західні системи дають змогу уражати цілі противника на відстані 30-40 кілометрів, тоді як радянські мають середню дальність до 24 кілометрів, а окремі до - до 28 км.
"Це дало нам можливість знищити гармати ворога або пошкодити їх, а також відсунути артилерію противника від лінії фронту в глибину і не дати можливість займатися контрбатарейною боротьбою проти нашої артилерії та впливати на нашу піхоту", - наголосив бригадний генерал.
Наразі українські артилеристи володіють ********* засобами для точного виявлення ворожої артилерії. Це, зокрема, контрбатарейні радари, які надані іншими країнами у межах військової допомоги для протидії роосійській агресії.
Українські військові для ураження російських артилерійських систем, застосовують, як звичайні осколково-фугасні снаряди так і високоточні.Україна від партнерів отримує і високоточні артилерійські снаряди, зокрема, американські M982 Excalibur, які крім США передавала і Канада.
З появою у Збройних Силах України в липні касетних снарядів до ствольної артилерії, які Сполучені Штати передали у межах військової допомоги. Їх також почали застосовувати для боротьби з російською артилерією.
Тво\ "всьопропало" не "канає" .
Я не придумую фейки на відміну від тебе, бо тобі захотілося обісрати ЗСУ, чи завдання таке маєш.
Бригадний генерал, начальник Головного управління ракетних військ і артилерії та безпілотних систем Генерального штабу ЗСУ Сергій Баранов на офіційному сайтіhttps://mil.in.ua/wp-content/themes/military/img/logo.svg
Слабенько в тебе виходить обгажувати ВСУ, але ти стараєшся.
"Мілітарний"
Контрбатарейна боротьба: знищити артилерію противника.
https://mil.in.ua/uk/tag/artyleriya/ Артилерія https://mil.in.ua/uk/tag/vijna-z-rosiyeyu/ Війна з Росією https://mil.in.ua/uk/tag/kontrbatarejni-radary/ Контрбатарейні радари https://mil.in.ua/uk/tag/rls/ РЛС https://mil.in.ua/uk/tag/ukraine/ Україна
31 Серпня, 2023
bamr
@bamr69
·
https://twitter.com/bamr69/status/1711661222464999643 4h
https://twitter.com/hashtag/%D0%90%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B0?src=hashtag_click #Авдеевка ****** бьют с двух ночи , наших пока не слышу.
bamr
@bamr69
·
https://twitter.com/bamr69/status/1711748133070184682 2h
https://twitter.com/hashtag/%D0%90%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B0?src=hashtag_click #Авдеевка Обстрелы не утихают . Город горит Наша арта молчит Это так задумано , или так получилось ?
Літачок - це аватарка . А що там каже Бригадний генерал , мацкву взяли чи , поки що , тільки крисм ?
Авдіївка, яку https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D1%83%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%B8%D0%BB_%D0%BD%D0%B0_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%96_(2014) проросійські бойовики тримали під контролем з кінця квітня 2014 року, була звільнена https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Збройними силами України 28 липня 2014 року. До 21 січня 2015 року увага бойовиків була прикута до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%97_%D0%B7%D0%B0_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82 Донецького аеропорту , після знищення якого атак почали зазнавати передмістя https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B4%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BA%D0%B0 Авдіївки - дачний сектор, вентиляційний ствол https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B0_%C2%AB%D0%91%D1%83%D1%82%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0%C2%BB шахти «Бутівка-Донецька» і промзона на південних околицях міста. Бої за промзону досягли піку навесні 2016 року, після чого українська армія поступово відтіснила терористів на південь до автотраси. У кінці січня 2017 року українські сили наблизилися безпосередньо до автотраси і Ясинуватської розв'язки, взявши її під вогневий контроль.
Бої за Авдіївку спалахнули з новою силою 21 лютого 2022 року коли президент Росії визнав терористичне угруповання та квазі-державу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 «Донецька Народна Республіка» незалежно державоюhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%97_%D0%B7%D0%B0_%D0%90%D0%B2%D0%B4%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BA%D1%83#cite_note-%D0%9D%D0%92-12 [12] , з першого дня https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%83_(2022) повномасштабного російського вторгнення Авдіївка стала одним з перших міст, які зазнали нападу зі сторони армії Росії.
Бої за Авдіївку продовжуються з КВІТНЯ 2014 РОКУ по ЦЕЙ ДЕНЬ! Всі претензіїї до ПУТІНА!!!!!
https://images.cnscdn.com/images/d/3/1/e/d31e92b69c324c6ddd463511a4ad6ffc/original.jpg
Попри масований артилерійський обстріл ЗСУ вдалося відбити усі атаки російських військ на Авдіївському напрямку.
Про це повідомив офіційний представник групи військ "Таврія" полковник Олександр Штупун в ефірі телемарафону, передає із посиланням на https://interfax.com.ua/news/general/940392.html Інтерфакс-Україна.
"Оновлена інформація... Наші захисники на авдіївському напрямку відбили всі атаки ворога, і не допущено втрат рубежів і позицій", - розповів він.
За його словами, раніше окупанти активізувалися на авдіївському напрямку. "Наші захисники сьогодні відбили атаки ворога в районах Кераміка, Очеретиного, Бердичів, Степового, Ласточкиного, Тоненького, Авдіївки та Первомайського, це в Донецькій області. Також окупанти завдали авіаударів біля Бердичів та Авдіївки. Від ранку і до цього часу періодично обстрілюють цивільну інфраструктуру Авдіївки та населених пунктів Покровського району навколо. Зі ствольної артилерії та РСЗВ обстріляно Авдіївку", - розповів Штупун. Джерело:
А контрнаступ РФ йде майже всією лінією фронту. Думаю, путлер вирішив скористатися ситуацією в Ізраїлі: мовляв, союзникам буде зараз не до України. Якщо це так, то це явно "не на один світловий день". Подивимося.
але ненадовго