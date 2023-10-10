Ворожа бронемашина падає з мосту в річку. ВIДЕО

Ворожа бронемашина упала в річку, намагаючись проїхати мостом поблизу Авдіївки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис курйозного інциденту опублікований у соцмережах.

"Дев'ять одиниць бронетехніки окупантів колоною рухалися з окупованого Донецька, намагаючись відрізати Авдіївку, де йдуть важкі бої, з боку Водяного та Опитного. Але трапилася "неприємна" оказія...", - пише у коментарі автор публікації.

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