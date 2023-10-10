Аэроразведчики 43-й отдельной артиллерийской бригады собирают средства на полноприводный бус. ВИДЕО

Аэроразведчикам 43-й отдельной артиллерийской бригады для выполнения боевых задач требуется полноприводный автомобиль.

Об этом сообщил бывший нардеп Юрий Левченко, передает Цензор.НЕТ.

"Наши аэроразведчики являются не только глазами артиллерии, но, к сожалению, и приоритетной целью для многочисленных вражеских средств поражения. Поэтому именно для быстрого перемещения, большей безопасности и эффективной, оперативной работы на самых горячих направлениях, к нам с особым запросом обратились аэроразведчики 43-й отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Тараса Трясило, над которой мы держим "шефство" с марта 2022 года.

Это подразделение аэроразведки осуществляет корректировку артиллерийских систем 43-й бригады, а именно знаменитых "Пионов" и немецких "Панцергаубиц", а также артиллерии и ракетных систем других бригад, в частности "Хаймарсов".

Ребята попросили наш волонтерский центр "UA.HELP" объявить сбор, найти и приобрести полноприводный бус с удлиненной базой. На видео ребята объясняют, почему нужен именно такой автомобиль: он должен иметь высокие проходные характеристики, поскольку бойцы будут им перемещаться по бездорожью в сложных погодных условиях, а также быть достаточно вместительным, так как им будут перевозиться большие летательные аппараты, кейсы к ним, пусковые установки и многие другие средства. Поэтому стоимость такого буса будет составлять ориентировочно 21 тыс. евро, учитывая не только его характеристики, но и то, что такие автомобили достаточно новые.

Работа этого подразделения аэроразведки имеет стратегическое значение, поэтому давайте вместе постараемся как можно быстрее закрыть этот непростой сбор, чтобы наши защитники могли работать безопаснее и эффективнее!

Спасибо всем, кто присоеденяется! Вместе – Сила!

Отдельная банка "Монобанка" для сбора на этот полноприводный бус:

https://send.monobank.ua/jar/3LbK77pNhn

Номер карты банки:

5375 4112 0968 7073

Другие реквизиты нашего Волонтерского центра "UA.HELP":

Приват: 4731219619498052

Моно: 5375414116170464

PayPal: [email protected]

Реквизиты юр. лица БО БФ "ЮА.ХЕЛП": uahelp.narodovladdia.com/#donate

Отдельно призываем подписываться на автоматические ежемесячные взносы на "Patreon" нашего волонтерского центра (https://patreon.com/uahelp) или на аналогичную платформу "Buy me a coffee" (https://www.buymeacoffee.com/uahelp), чтобы мы могли оперативно закрывать более мелкие запросы наших артиллеристов, под которые физически невозможно каждый раз делать отдельный сбор (а каждый новый подписчик еще и классный подарок получает – отличный подарочный набор с футболкой с "Пионами" 43-й бригады)", - рассказал Левченко.