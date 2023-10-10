Аеророзвідники 43 окремої артилерійської бригади збирають кошти на повнопривідний бус. ВIДЕО

Аеророзвідникам 43 окремої артилерійської бригади для виконання бойових завдань потрібен повнопривідний автомобіль.

Про це повідомив колишній нардеп Юрій Левченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Наші аеророзвідники є не лише очима артилерії, але, на жаль, й пріоритетною ціллю для багаточисельних ворожих засобів ураження. Тому саме для швидкого переміщення, більшої безпеки та ефективнішої, оперативнішої роботи на найгарячіших напрямках, до нас з особливим запитом звернулись аеророзвідники 43-ої окремої артилерійської бригади імені гетьмана Тараса Трясила, над якою ми тримаємо "шефство" з березня 2022 року.

Цей підрозділ аеророзвідки здійснює коригування артилерійських систем 43-ї бригади, а саме славнозвісних "Піонів" та німецьких "Панцергаубиць", а також артилерії та ракетних систем інших бригад, зокрема "Хаймарсів".

Хлопці попросили наш Волонтерський центр "UA.HELP" оголосити збір, знайти та придбати повнопривідний бус з подовженою базою. На відео хлопці пояснюють чому потрібний саме такий автомобіль: він має мати високі прохідні характеристики, оскільки бійці будуть ним переміщуватись на бездоріжжі у складних погодних умовах, а також бути доволі вмістким, тому що ним перевозитимуться великі літальні апарати, кейси до них, пускові установки та багато інших засобів. Тому вартість такого буса складатиме орієнтовно 21 тис. євро, враховуючи не тільки його характеристики, але й те, що такі автомобілі є доволі новими.

Робота цього підрозділу аеророзвідки має стратегічне значення, тому давайте разом постараємося якнайшвидше закрити цей непростий збір аби наші захисники могли працювати безпечніше та ще ефективніше!

Дякуємо всім, хто долучається! Разом - Сила!

Окрема банка "Монобанку" для збору на цей повнопривідний бус:

https://send.monobank.ua/jar/3LbK77pNhn

Номер картки банки:

5375 4112 0968 7073

Інші реквізити нашого Волонтерського центру "UA.HELP":

Приват: 4731219619498052

Моно: 5375414116170464

PayPal: [email protected]

Реквізити юр. особи БО БФ "ЮА.ХЕЛП": uahelp.narodovladdia.com/#donate

Окремо закликаємо підписуватися на автоматичні щомісячні внески на "Patreon" нашого волонтерського центру (https://patreon.com/uahelp), або на аналогічну платформу "Buy me a coffee" (https://www.buymeacoffee.com/uahelp), щоб ми могли оперативно закривати дрібніші запити наших артилеристів, під які фізично неможливо кожен раз робити окремий збір (а кожний новий підписник ще й класний подарунок отримує - чудовий подарунковий набір з футболкою з "Піонами" 43-ої бригади)", - розповів Левченко.