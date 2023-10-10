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Новости Видео Война
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Переходим в отношениях с Румынией на уровень стратегического партнерства, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 594-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Очень качественный визит в Румынию. Плодотворный. Что достигнуто?

Первое: есть хорошие договоренности по оружию. Я не могу сейчас раскрывать всего, но снаряды – плюс, усиление ПВО – плюс. Некоторые вещи еще готовим. Они будут сильными. В Румынии создается Центр подготовки пилотов для F-16, и украинские пилоты будут среди первых, кто будет учиться.

Второе: зафиксировали, что мы переходим на уровень стратегического партнерства. Расширяем наши транспортные коридоры, будет больше рабочих мест и экономических возможностей. Сегодня подписали совместное заявление президентов, очерчивающее, как будем дальше мы двигаться.

Третье: уже скоро откроем движение – новую ветку железной дороги через Молдову, которая станет новым транспортным коридором.

Наши стратегические отношения – это новая сила для всего Черноморского региона. Если удастся реализовать все то, что нами запланировано сейчас и над чем будут работать наши команды, в этой части Европы появится новый источник развития экономического и в вопросах безопасности", - рассказал Зеленский.

Читайте также: Зеленский и премьер Румынии Чолаку обсудили усиление сотрудничества ОПК

Автор: 

Зеленский Владимир (20474) Румыния (1092)


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Топ комментарии
+18
ЗВІЛЬНЯЄМО ЧЕРВІНСЬКОГО САДИМО БАКАНОВА (для початку)
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10.10.2023 21:02
+11
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10.10.2023 21:45
+9
Обычно я не смотрю его видосики, но этот решил посмотреть, чтобы убедиться.
Ну вот он якобы принимал непосредственное участие в событиях, о которых рассказывает, но всё равно "читает с бумажки". Даже в камеру не смотрит, глазки бегают по тексту, пытается читать с выражением. Получается что человек ментально отсутствовал во время визита, и кто то ему написал текст о том что было и о чем договорились, раз он не может сказать это своими словами.
И второе. Лицо. Шел во власть обогатиться. Это, судя по всему, получилось, но как говорится, есть нюанс. Оккупирована ещё важная часть страны (юг) и десятки тысяч убитых, туманные перспективы...
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10.10.2023 21:22
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Да, там ми ще не об....лись
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10.10.2023 21:00 Ответить
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10.10.2023 21:07 Ответить
мне бы в небо, мне бы в небо....
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10.10.2023 21:11 Ответить
ЗВІЛЬНЯЄМО ЧЕРВІНСЬКОГО САДИМО БАКАНОВА (для початку)
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10.10.2023 21:02 Ответить
Переходимо з Румунією на рівень стратегічного партнерства, - Зеленський.

(мимоволі виструнчується, від хвилювання, не знає куди подіти руки та впускає з виделки вареника на підлогу)
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10.10.2023 21:02 Ответить
ну і ?
може тобі українського сталінського колгоспника показати?

ти на нинішню Румунію подивись
а у них старт після чаушеску був набагато гірший ніж у нас
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10.10.2023 22:09 Ответить
Е-е-ех, ромале! Як справи?! В Європу на кібітках пускають? Коні не хворіють? А це найголовніше! Скотинка не повинна страждати, через скупість людей...
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10.10.2023 22:13 Ответить
"ромали" то вже в ЄС та в НАТО, а Україна як г..но в ополонці крутилась 30 років
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10.10.2023 22:49 Ответить
В ополонці? То це ти так про свою Батьківщину? Красота...
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11.10.2023 06:14 Ответить
Гратимеш з мамалижниками на пианине без рук, чи вчитимеш як робити мацу?
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10.10.2023 21:02 Ответить
коксонув найвеличнійший та прискорився
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10.10.2023 21:07 Ответить
1. Вже з'явився час думати стратегічно? Навчився? І для цього потрібно було "всього-навсього" здача п'ятої частини території і сотні тисяч загиблих, закатованих та депортованих українців? Да ти просто геній, курва хриплява!
2. В літаку... Українському.. Ну як, випробував вдосконалену розважальну систему, яку тобі нещодавно встановили? Сподобалось? Поржав?
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10.10.2023 21:09 Ответить
Ну от для чого Ви цькуєте генератор випадкових слів?!
Садисти якісь...
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10.10.2023 22:15 Ответить
Ніколи б не подумав, що мати гарну пам'ять і згадувати нещодавні події - то садизм!
Хоча... Кому як
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10.10.2023 22:26 Ответить
так само починалося у ЗЕлідора і з поляками та словаками....
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10.10.2023 21:14 Ответить
Обычно я не смотрю его видосики, но этот решил посмотреть, чтобы убедиться.
Ну вот он якобы принимал непосредственное участие в событиях, о которых рассказывает, но всё равно "читает с бумажки". Даже в камеру не смотрит, глазки бегают по тексту, пытается читать с выражением. Получается что человек ментально отсутствовал во время визита, и кто то ему написал текст о том что было и о чем договорились, раз он не может сказать это своими словами.
И второе. Лицо. Шел во власть обогатиться. Это, судя по всему, получилось, но как говорится, есть нюанс. Оккупирована ещё важная часть страны (юг) и десятки тысяч убитых, туманные перспективы...
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10.10.2023 21:22 Ответить
В точку.
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10.10.2023 21:44 Ответить
У нього в голову війни немає вже понад 9 років, а от медичний канабіс - є (і не медичний також). Про те й думав, допоки букви з папірця складав у речення і озвучував
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10.10.2023 22:29 Ответить
я не розумію, чого ви всі зриваєте злість на Зеленському, який як вжалений мотається по всьому світу та щодня проводить по 10 зустрічей та дзвінків, і від нього вимагаєте ракет і дронів,

а не наприклад на тому ж Данілові, которий бляха Секретар РНБО, і мав би займатися питаннями тилу та виробництва зброї, але замість того лише дає по три інтерв'ю в чорному на рік
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10.10.2023 21:24 Ответить
пастой , пагаді , нє спєшітє кальоса ....
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10.10.2023 22:00 Ответить
Потому что он замкнул на себе всё.
Как таковой власти у нас нет, она заменена офисом презедента. И тут ещё большой вопрос, к то у нас фактический президент. Номинально зеленский, а фактически Ермак, но с него нельзя спросить.
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10.10.2023 23:17 Ответить
Чучело їбане,з 31-го березня 24 року, ти вже будеш нелегитимним мародерским гівном...
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10.10.2023 21:25 Ответить
Корабельну сосну туди завези послом як ти зробив в Болгарії.
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10.10.2023 21:25 Ответить
Кохфе в криму........кордон 91.Перестали говорити......раптово.Одне вечне у президента....потужна...потужно...найпотужна...
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10.10.2023 21:48 Ответить
Балабол ! Щоби перейти на рівень стратегічного партнерства тре багато років. У нас нема такого рівня ні з однією країною західу бо усі наші політіки не благонадійни.
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10.10.2023 21:37 Ответить
Хлопці, вибачте,спамте,але я сам у ЗСУ, і бачу,що біда і сумно...
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10.10.2023 21:43 Ответить
І скільки разів ти будеш вчергове про це розказувати? Ніколидумаючий стратег.
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10.10.2023 21:43 Ответить
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10.10.2023 21:45 Ответить
Вова, где блокада ПМРы со стороны Украины и Молдовы по образцу того, что сделал Израиль с Сектором Газа?
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10.10.2023 21:49 Ответить
З Польщею обісралися - взялися за Румунію.
Дипломати криворогі...
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10.10.2023 21:58 Ответить
"переходимо на рівень стратегічного партнерства"
воно розуміє сенс фрази? Дебіл
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10.10.2023 21:58 Ответить
Війна йде 10 рік! Які 594 дні війни?
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10.10.2023 23:04 Ответить
Клоуняра метр з шапкою
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10.10.2023 23:31 Ответить
Невже буде нарешті ліквідована придністровська клоака?...
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10.10.2023 23:31 Ответить
Вже з Британією та Польщею налагодив стосунки. Його послали до румунів (циган). Цирк шапіто в дії.
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10.10.2023 23:39 Ответить
Ви zeблазні ,вже з пшеками стратегії налагоджували...Ще румінам підіс...ть і все,можна сказать,що заданіє путлєра виконано.)
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11.10.2023 07:32 Ответить
 
 