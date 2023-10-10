Переходим в отношениях с Румынией на уровень стратегического партнерства, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 594-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Очень качественный визит в Румынию. Плодотворный. Что достигнуто?

Первое: есть хорошие договоренности по оружию. Я не могу сейчас раскрывать всего, но снаряды – плюс, усиление ПВО – плюс. Некоторые вещи еще готовим. Они будут сильными. В Румынии создается Центр подготовки пилотов для F-16, и украинские пилоты будут среди первых, кто будет учиться.

Второе: зафиксировали, что мы переходим на уровень стратегического партнерства. Расширяем наши транспортные коридоры, будет больше рабочих мест и экономических возможностей. Сегодня подписали совместное заявление президентов, очерчивающее, как будем дальше мы двигаться.

Третье: уже скоро откроем движение – новую ветку железной дороги через Молдову, которая станет новым транспортным коридором.

Наши стратегические отношения – это новая сила для всего Черноморского региона. Если удастся реализовать все то, что нами запланировано сейчас и над чем будут работать наши команды, в этой части Европы появится новый источник развития экономического и в вопросах безопасности", - рассказал Зеленский.

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