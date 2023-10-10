Переходим в отношениях с Румынией на уровень стратегического партнерства, - Зеленский. ВИДЕО
Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 594-го дня войны с РФ.
Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.
"Очень качественный визит в Румынию. Плодотворный. Что достигнуто?
Первое: есть хорошие договоренности по оружию. Я не могу сейчас раскрывать всего, но снаряды – плюс, усиление ПВО – плюс. Некоторые вещи еще готовим. Они будут сильными. В Румынии создается Центр подготовки пилотов для F-16, и украинские пилоты будут среди первых, кто будет учиться.
Второе: зафиксировали, что мы переходим на уровень стратегического партнерства. Расширяем наши транспортные коридоры, будет больше рабочих мест и экономических возможностей. Сегодня подписали совместное заявление президентов, очерчивающее, как будем дальше мы двигаться.
Третье: уже скоро откроем движение – новую ветку железной дороги через Молдову, которая станет новым транспортным коридором.
Наши стратегические отношения – это новая сила для всего Черноморского региона. Если удастся реализовать все то, что нами запланировано сейчас и над чем будут работать наши команды, в этой части Европы появится новый источник развития экономического и в вопросах безопасности", - рассказал Зеленский.
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(мимоволі виструнчується, від хвилювання, не знає куди подіти руки та впускає з виделки вареника на підлогу)
може тобі українського сталінського колгоспника показати?
ти на нинішню Румунію подивись
а у них старт після чаушеску був набагато гірший ніж у нас
2. В літаку... Українському.. Ну як, випробував вдосконалену розважальну систему, яку тобі нещодавно встановили? Сподобалось? Поржав?
Садисти якісь...
Хоча... Кому як
Ну вот он якобы принимал непосредственное участие в событиях, о которых рассказывает, но всё равно "читает с бумажки". Даже в камеру не смотрит, глазки бегают по тексту, пытается читать с выражением. Получается что человек ментально отсутствовал во время визита, и кто то ему написал текст о том что было и о чем договорились, раз он не может сказать это своими словами.
И второе. Лицо. Шел во власть обогатиться. Это, судя по всему, получилось, но как говорится, есть нюанс. Оккупирована ещё важная часть страны (юг) и десятки тысяч убитых, туманные перспективы...
а не наприклад на тому ж Данілові, которий бляха Секретар РНБО, і мав би займатися питаннями тилу та виробництва зброї, але замість того лише дає по три інтерв'ю в чорному на рік
Как таковой власти у нас нет, она заменена офисом презедента. И тут ещё большой вопрос, к то у нас фактический президент. Номинально зеленский, а фактически Ермак, но с него нельзя спросить.
Дипломати криворогі...
воно розуміє сенс фрази? Дебіл