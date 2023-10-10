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Новини Відео Війна
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Переходимо у відносинах з Румунією на рівень стратегічного партнерства, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 594 дня війни з РФ.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Дуже якісний візит у Румунію. Плідний. Чого досягнуто?

Перше: є хороші домовленості щодо зброї. Я не можу зараз розкривати всього, але снаряди – плюс, посилення ППО – плюс. Деякі речі ще готуємо. Вони будуть потужними. У Румунії створюється Центр підготовки пілотів для F-16, і українські пілоти будуть серед перших, хто навчатиметься.

Друге: зафіксували, що переходимо на рівень стратегічного партнерства. Розширюємо наші транспортні коридори, буде більше робочих місць і економічних можливостей. Сьогодні підписали спільну заяву президентів, яка окреслює, як будемо далі ми рухатися.

Третє: уже незабаром відкриємо рух – нову гілку залізниці через Молдову, яка стане новим транспортним коридором.

Наші стратегічні відносини – це нова сила для всього Чорноморського регіону. Якщо вдасться реалізувати все те, що нами заплановано зараз і над чим працюватимуть наші команди, у цій частині Європи з’явиться нове джерело економічного та безпекового розвитку", - розповів Зеленський.

Також читайте: Зеленський про домовленості з Румунією: Будуть хороші новини щодо артилерії та ППО

Автор: 

Зеленський Володимир (23927) Румунія (1163)


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Топ коментарі
+18
ЗВІЛЬНЯЄМО ЧЕРВІНСЬКОГО САДИМО БАКАНОВА (для початку)
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10.10.2023 21:02
+11
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10.10.2023 21:45
+9
Обычно я не смотрю его видосики, но этот решил посмотреть, чтобы убедиться.
Ну вот он якобы принимал непосредственное участие в событиях, о которых рассказывает, но всё равно "читает с бумажки". Даже в камеру не смотрит, глазки бегают по тексту, пытается читать с выражением. Получается что человек ментально отсутствовал во время визита, и кто то ему написал текст о том что было и о чем договорились, раз он не может сказать это своими словами.
И второе. Лицо. Шел во власть обогатиться. Это, судя по всему, получилось, но как говорится, есть нюанс. Оккупирована ещё важная часть страны (юг) и десятки тысяч убитых, туманные перспективы...
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10.10.2023 21:22
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Да, там ми ще не об....лись
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10.10.2023 21:00 Відповісти
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10.10.2023 21:07 Відповісти
мне бы в небо, мне бы в небо....
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10.10.2023 21:11 Відповісти
ЗВІЛЬНЯЄМО ЧЕРВІНСЬКОГО САДИМО БАКАНОВА (для початку)
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10.10.2023 21:02 Відповісти
Переходимо з Румунією на рівень стратегічного партнерства, - Зеленський.

(мимоволі виструнчується, від хвилювання, не знає куди подіти руки та впускає з виделки вареника на підлогу)
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10.10.2023 21:02 Відповісти
ну і ?
може тобі українського сталінського колгоспника показати?

ти на нинішню Румунію подивись
а у них старт після чаушеску був набагато гірший ніж у нас
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10.10.2023 22:09 Відповісти
Е-е-ех, ромале! Як справи?! В Європу на кібітках пускають? Коні не хворіють? А це найголовніше! Скотинка не повинна страждати, через скупість людей...
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10.10.2023 22:13 Відповісти
"ромали" то вже в ЄС та в НАТО, а Україна як г..но в ополонці крутилась 30 років
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10.10.2023 22:49 Відповісти
В ополонці? То це ти так про свою Батьківщину? Красота...
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11.10.2023 06:14 Відповісти
Гратимеш з мамалижниками на пианине без рук, чи вчитимеш як робити мацу?
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10.10.2023 21:02 Відповісти
коксонув найвеличнійший та прискорився
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10.10.2023 21:07 Відповісти
1. Вже з'явився час думати стратегічно? Навчився? І для цього потрібно було "всього-навсього" здача п'ятої частини території і сотні тисяч загиблих, закатованих та депортованих українців? Да ти просто геній, курва хриплява!
2. В літаку... Українському.. Ну як, випробував вдосконалену розважальну систему, яку тобі нещодавно встановили? Сподобалось? Поржав?
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10.10.2023 21:09 Відповісти
Ну от для чого Ви цькуєте генератор випадкових слів?!
Садисти якісь...
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10.10.2023 22:15 Відповісти
Ніколи б не подумав, що мати гарну пам'ять і згадувати нещодавні події - то садизм!
Хоча... Кому як
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10.10.2023 22:26 Відповісти
так само починалося у ЗЕлідора і з поляками та словаками....
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10.10.2023 21:14 Відповісти
Обычно я не смотрю его видосики, но этот решил посмотреть, чтобы убедиться.
Ну вот он якобы принимал непосредственное участие в событиях, о которых рассказывает, но всё равно "читает с бумажки". Даже в камеру не смотрит, глазки бегают по тексту, пытается читать с выражением. Получается что человек ментально отсутствовал во время визита, и кто то ему написал текст о том что было и о чем договорились, раз он не может сказать это своими словами.
И второе. Лицо. Шел во власть обогатиться. Это, судя по всему, получилось, но как говорится, есть нюанс. Оккупирована ещё важная часть страны (юг) и десятки тысяч убитых, туманные перспективы...
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10.10.2023 21:22 Відповісти
В точку.
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10.10.2023 21:44 Відповісти
У нього в голову війни немає вже понад 9 років, а от медичний канабіс - є (і не медичний також). Про те й думав, допоки букви з папірця складав у речення і озвучував
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10.10.2023 22:29 Відповісти
я не розумію, чого ви всі зриваєте злість на Зеленському, який як вжалений мотається по всьому світу та щодня проводить по 10 зустрічей та дзвінків, і від нього вимагаєте ракет і дронів,

а не наприклад на тому ж Данілові, которий бляха Секретар РНБО, і мав би займатися питаннями тилу та виробництва зброї, але замість того лише дає по три інтерв'ю в чорному на рік
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10.10.2023 21:24 Відповісти
пастой , пагаді , нє спєшітє кальоса ....
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10.10.2023 22:00 Відповісти
Потому что он замкнул на себе всё.
Как таковой власти у нас нет, она заменена офисом презедента. И тут ещё большой вопрос, к то у нас фактический президент. Номинально зеленский, а фактически Ермак, но с него нельзя спросить.
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10.10.2023 23:17 Відповісти
Чучело їбане,з 31-го березня 24 року, ти вже будеш нелегитимним мародерским гівном...
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10.10.2023 21:25 Відповісти
Корабельну сосну туди завези послом як ти зробив в Болгарії.
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10.10.2023 21:25 Відповісти
Кохфе в криму........кордон 91.Перестали говорити......раптово.Одне вечне у президента....потужна...потужно...найпотужна...
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10.10.2023 21:48 Відповісти
Балабол ! Щоби перейти на рівень стратегічного партнерства тре багато років. У нас нема такого рівня ні з однією країною західу бо усі наші політіки не благонадійни.
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10.10.2023 21:37 Відповісти
Хлопці, вибачте,спамте,але я сам у ЗСУ, і бачу,що біда і сумно...
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10.10.2023 21:43 Відповісти
І скільки разів ти будеш вчергове про це розказувати? Ніколидумаючий стратег.
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10.10.2023 21:43 Відповісти
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10.10.2023 21:45 Відповісти
Вова, где блокада ПМРы со стороны Украины и Молдовы по образцу того, что сделал Израиль с Сектором Газа?
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10.10.2023 21:49 Відповісти
З Польщею обісралися - взялися за Румунію.
Дипломати криворогі...
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10.10.2023 21:58 Відповісти
"переходимо на рівень стратегічного партнерства"
воно розуміє сенс фрази? Дебіл
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10.10.2023 21:58 Відповісти
Війна йде 10 рік! Які 594 дні війни?
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10.10.2023 23:04 Відповісти
Клоуняра метр з шапкою
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10.10.2023 23:31 Відповісти
Невже буде нарешті ліквідована придністровська клоака?...
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10.10.2023 23:31 Відповісти
Вже з Британією та Польщею налагодив стосунки. Його послали до румунів (циган). Цирк шапіто в дії.
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10.10.2023 23:39 Відповісти
Ви zeблазні ,вже з пшеками стратегії налагоджували...Ще румінам підіс...ть і все,можна сказать,що заданіє путлєра виконано.)
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11.10.2023 07:32 Відповісти
 
 