Переходимо у відносинах з Румунією на рівень стратегічного партнерства, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 594 дня війни з РФ.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Дуже якісний візит у Румунію. Плідний. Чого досягнуто?

Перше: є хороші домовленості щодо зброї. Я не можу зараз розкривати всього, але снаряди – плюс, посилення ППО – плюс. Деякі речі ще готуємо. Вони будуть потужними. У Румунії створюється Центр підготовки пілотів для F-16, і українські пілоти будуть серед перших, хто навчатиметься.

Друге: зафіксували, що переходимо на рівень стратегічного партнерства. Розширюємо наші транспортні коридори, буде більше робочих місць і економічних можливостей. Сьогодні підписали спільну заяву президентів, яка окреслює, як будемо далі ми рухатися.

Третє: уже незабаром відкриємо рух – нову гілку залізниці через Молдову, яка стане новим транспортним коридором.

Наші стратегічні відносини – це нова сила для всього Чорноморського регіону. Якщо вдасться реалізувати все те, що нами заплановано зараз і над чим працюватимуть наші команди, у цій частині Європи з’явиться нове джерело економічного та безпекового розвитку", - розповів Зеленський.

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