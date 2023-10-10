Переходимо у відносинах з Румунією на рівень стратегічного партнерства, - Зеленський. ВIДЕО
Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 594 дня війни з РФ.
Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.
"Дуже якісний візит у Румунію. Плідний. Чого досягнуто?
Перше: є хороші домовленості щодо зброї. Я не можу зараз розкривати всього, але снаряди – плюс, посилення ППО – плюс. Деякі речі ще готуємо. Вони будуть потужними. У Румунії створюється Центр підготовки пілотів для F-16, і українські пілоти будуть серед перших, хто навчатиметься.
Друге: зафіксували, що переходимо на рівень стратегічного партнерства. Розширюємо наші транспортні коридори, буде більше робочих місць і економічних можливостей. Сьогодні підписали спільну заяву президентів, яка окреслює, як будемо далі ми рухатися.
Третє: уже незабаром відкриємо рух – нову гілку залізниці через Молдову, яка стане новим транспортним коридором.
Наші стратегічні відносини – це нова сила для всього Чорноморського регіону. Якщо вдасться реалізувати все те, що нами заплановано зараз і над чим працюватимуть наші команди, у цій частині Європи з’явиться нове джерело економічного та безпекового розвитку", - розповів Зеленський.
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(мимоволі виструнчується, від хвилювання, не знає куди подіти руки та впускає з виделки вареника на підлогу)
може тобі українського сталінського колгоспника показати?
ти на нинішню Румунію подивись
а у них старт після чаушеску був набагато гірший ніж у нас
2. В літаку... Українському.. Ну як, випробував вдосконалену розважальну систему, яку тобі нещодавно встановили? Сподобалось? Поржав?
Садисти якісь...
Хоча... Кому як
Ну вот он якобы принимал непосредственное участие в событиях, о которых рассказывает, но всё равно "читает с бумажки". Даже в камеру не смотрит, глазки бегают по тексту, пытается читать с выражением. Получается что человек ментально отсутствовал во время визита, и кто то ему написал текст о том что было и о чем договорились, раз он не может сказать это своими словами.
И второе. Лицо. Шел во власть обогатиться. Это, судя по всему, получилось, но как говорится, есть нюанс. Оккупирована ещё важная часть страны (юг) и десятки тысяч убитых, туманные перспективы...
а не наприклад на тому ж Данілові, которий бляха Секретар РНБО, і мав би займатися питаннями тилу та виробництва зброї, але замість того лише дає по три інтерв'ю в чорному на рік
Как таковой власти у нас нет, она заменена офисом презедента. И тут ещё большой вопрос, к то у нас фактический президент. Номинально зеленский, а фактически Ермак, но с него нельзя спросить.
Дипломати криворогі...
воно розуміє сенс фрази? Дебіл