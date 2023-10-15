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Украина умеет быть сильной. И мы выстоим, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский вечером 15 октября традиционно выступил с видеообращением.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном телеграме Зеленского.

Украинский президент отметил: "Каждый день наши города, села в приграничных областях с Россией и вдоль линии фронта испытывают террористические удары оккупанта. И каждый день там оказывается помощь нашим людям - это очень важно. Чтобы не происходило, украинцы заботятся друг о друге, и государство остается функциональным. Украину не одолеть, потому что не одолеть наших людей. И пожалуйста, поддерживайте и благодарите всех, кто работает ради людей, кто защищает жизнь. Наши спасатели, врачи, медицинские сестрички и медбратья, волонтеры, полицейские, работники коммунальных служб, энергетики – те, без кого не было бы нормальной жизни. Все важны. Все заслуживают благодарности.

Смотрите: Благодарю всех, кто держит позиции и уничтожает российские войска - Зеленский. ВИДЕО

И все наши воины. Каждый и каждая, кто сейчас в бою и на боевых постах, на боевых задачах. Кто спасает наших военных после ранений. Кто тренирует. Кто ремонтирует технику, обеспечивает деятельность боевых бригад. От Харьковщины до Херсона. Это и Купянск, это позиции по донецким направлениям, это Авдеевка. Я благодарю вас за вашу крепость и за очень значительное уничтожение оккупанта! Это наша Марьинка. Направления на Запорожье. Спасибо всем, кто сражается ради нашего государства и людей! Слава нашему могущественному народу!

Украина умеет быть сильной. И мы выстоим. Должны выстоять и победить. Так и будет".

Смотрите также: Пройти зиму и ответить на российские удары по городам Украины – на это сейчас направлена вся работа, - Зеленский. ВИДЕО

Автор: 

Зеленский Владимир (20493) обращение (751)


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Топ комментарии
+42
Як ти вже заіпав...
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15.10.2023 21:04
+36
Будете продовжувати бежбожно красти - УЙ МИ ТАМ ВИСТОЇМО!!!
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15.10.2023 21:03
+35
Вийди звідси, гидота!
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15.10.2023 21:03
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Будете продовжувати бежбожно красти - УЙ МИ ТАМ ВИСТОЇМО!!!
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15.10.2023 21:03 Ответить
Якби ж тільки крали... Зелені мерзотники давно вже створили другий фронт на користь гондурасєї!
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15.10.2023 21:25 Ответить
А ти не крав? Всі крали. Наслідні несуни, коли ви перетворилися на праведників?
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15.10.2023 21:31 Ответить
авжеж, навіть Іісусус Христос крав !
так і сказав: "киньте в мене каменем, якщо...."
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15.10.2023 22:17 Ответить
брешеш
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15.10.2023 22:27 Ответить
Істину вона глаголит !
Пьос шалудівий.... 😕
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16.10.2023 05:48 Ответить
брешеш
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16.10.2023 10:22 Ответить
З тобою вистаємо. А як же. Ще пару відосиків і перемога.
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15.10.2023 21:33 Ответить
Вийди звідси, гидота!
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15.10.2023 21:03 Ответить
Офігенна картинка на стоп-кадрі відео (на 0:00)
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15.10.2023 21:04 Ответить
Картина маслом"Передозування"
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15.10.2023 21:06 Ответить
ага і лежить в ....
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15.10.2023 21:09 Ответить
Ну да, типо, ну, внатуре, выстоим... Мож, чел тренироваться, бо после каденции могут и привлечь.
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15.10.2023 21:16 Ответить
Мені не вдається подивитися((((
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15.10.2023 22:50 Ответить
Як ти вже заіпав...
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15.10.2023 21:04 Ответить
Дуче! Розжени спочатку другий фронт зелених мерзотників!!
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15.10.2023 21:20 Ответить
Гні да зелена.
Чмо квартальне.
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15.10.2023 21:06 Ответить
" Господи яке воно кончене"!!!
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15.10.2023 21:07 Ответить
Мені здається, що він халтурить. За таку велику зарплату майже любий українець зможе зачитувати відосікі з інтонацією, "вираженієм" і драйвом. І з нормальним голосом, а не як казав Панасенков, з "голосом охрипшей криси"
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15.10.2023 21:08 Ответить
дуже дорого нам обходиться цей "диктор",гугл озвучувачу платити стільки не треба.а інтонація таж сама...
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15.10.2023 21:38 Ответить
*****, почему нельзя как в Израиле - без лишнего *******? К чему эти ежедневные вещания ?
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15.10.2023 21:09 Ответить
Он играет Рузвельта (у того тоже были там какие-то "вечерние беседы у камина" по американскому радио). В Черчиля уже наигрался ("Мы никагда не сдадимся"). Скоро будет играть Сталина, и пока что подбирает подходящий френч
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15.10.2023 21:15 Ответить
Сталіна вже грав. На самому початку. Фліска зелена була..і пару разів щось на кшталт фречу.
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15.10.2023 21:32 Ответить
так він тих лахміттях досі їздить на зустрічі.
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15.10.2023 21:39 Ответить
ну так, Верховний команданте ЗЕ


тільки це кіно вже набридло не тільки нам, але і грошовитому Заходу і платить він за нього все менше
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16.10.2023 05:53 Ответить
І « СТАВКА» від сраліна
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16.10.2023 00:27 Ответить
А шо ему еще делать, оно больше НИЧЕГО не умеет и ни на шо больше не способно.
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15.10.2023 21:18 Ответить
Он же одного не понимает,он надоел не только гражданам ,но и партнёрам.Польща тому яркий пример.
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15.10.2023 21:21 Ответить
Звичка, ті квартали о котрій були, вечором якось?
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15.10.2023 21:21 Ответить
И не говори,те кварталы уже в печенках были.А как на выборах в 2019 увидел ****** кошевого на сцене ,с бейдж лентой с надписью -***** и ***** гопника, понял - страна в жопе.
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15.10.2023 21:25 Ответить
Ніколи не дивився ! Може випадково десь 5 хвилин. Бо дуже дешевий хумор!
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15.10.2023 21:29 Ответить
100% сиська піська жопа-гумор суто для малороскорго люмпену
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16.10.2023 07:19 Ответить
прошлое в квартале 95 не отпускает, хочется быть на виду
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15.10.2023 21:36 Ответить
Бла бла бла
Коркпціонер і антиукраінець !!!
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15.10.2023 21:13 Ответить
Це так ! Антіукраїнець !
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15.10.2023 21:26 Ответить
Реваншист антімайданівець
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15.10.2023 22:41 Ответить
Я вже 5й рік не можу зрозуміти, якого хєра воно примазується до України?!?!?!?!
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15.10.2023 21:13 Ответить
А хде ему еще столоваться?
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15.10.2023 21:19 Ответить
Немає ніякого "ми", брехлива ти падлюка! Є зелені виродки-кліщі, які паразитують на скривавленій Україні, і країна, яка від вас страждає!
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15.10.2023 21:18 Ответить
Та як пленный кацап(на стоп-кадре).
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15.10.2023 21:19 Ответить
Шановне товариство! От скажіть -- невже хтось реально ось цю вечірню алілуйю дивиться??
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15.10.2023 21:22 Ответить
смарт-тб рятує))))
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15.10.2023 21:40 Ответить
Надоел уже
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15.10.2023 21:24 Ответить
З цією командою начолі ми не вистоїмо !
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15.10.2023 21:24 Ответить
Сметанат борщу

@SmetanatBorschu

·

https://twitter.com/SmetanatBorschu/status/1713614591157031326 29 мин

В травні Зеля обіцяв відправити воєнкомів на передову.
Питання до вояк: скільки в ваших батах служить воєнкомів?
В нашому баті - ноль.
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15.10.2023 21:25 Ответить
ми вистоїмо

Згадався древній дитячий анекдот:
Слон йде через міст, на його маківці сидить мураха і каже у захваті:
"Ну ми з тобою і тупаємо!"
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15.10.2023 21:28 Ответить
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15.10.2023 21:29 Ответить
Ми вистоїмо . а що буде з тобою і з твоїм дружбаном єрмаком? Ти добре подумав?
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15.10.2023 21:32 Ответить
Ці мантри вже не діють. Україна за майже календарний рік дуже розслабилась, тепер внаслідок повний просос на фронті. Тож скільки словесного поноса вже не клади, а ситуація краще не стане.
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15.10.2023 21:32 Ответить
так,саме так,замість того щоб штампувати зброю одна *******,тою ж самою вільхою можна було перекрити потребу в хаймарсах,і вивільнити ресурси допомоги ще на щось,а смі могли б відновити випуск бронетехніки хоч бтр,бо дуже тішать місцеві убогі,які скавчать гиии цього тижня русня втратила скількись там танків,от тільки вони їх все таки роблять,а ми ПРОСИМО,і у них вони штампуються ритмічно,так можливо недостатньо але випускаються,а ми сидимо на узбіччі і ждемо,хто кістку кине...
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15.10.2023 21:46 Ответить
Бо думали, що після Херсону піймали бога за бороду і перемога у війні вже ледь не у кишені. А зараз все повернулось на 180 градусів, і ми в становищі гіршому ніж рік тому.
І видосики-гамносики вже не тільки не мотивують, а викликають відразу, бо це головний винуватець.
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15.10.2023 22:00 Ответить
бо бовдури і стратегічне мислення.то не про зелєбоб,після звільнення Херсону.русня тільки почала нарощувати випуск озброєння,зрозумівши,що кампанія затягується,і як не дивно ці підори зробили правильні висновки,реб.дрони,нарощення випуску бронетехніки і ***********,а що ми? чергові "потужні рішення" в Рамштайні,а самі що,зовсім уже нічого не можем,чи не хочем,якщо ми плануємо воювати виключно за рахунок заходу,то нам каюк в довгій війні на виснаження,он Бутусув розпаковува новий т-90 і що ми бачим,що він уже майже повністю з кацапських комплектуючих,так можливо гірших,але через пень колоду вони позубваються залежності в базових видах озброння.а ми все більше впадаємо в залежність від західної допомоги,і як би там пафосно не висловлювались,що наданою зброєю будем бити куди треба,це все лише пафосні заяви.бо "куди треба",то максимум крим...
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15.10.2023 22:16 Ответить
Дивлячись на стоп-кадр на 0:00 чомусь згадав Оксану Марченко, яка дивилася на свої брові без дзеркала..
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15.10.2023 21:33 Ответить
Выстоят коррупционеры которых ты вова привел и плодишь.
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15.10.2023 21:33 Ответить
Гнида, яка радила видобувати електрику з майданівців, потім вшановувала пам'ять Небесної сотні. Ця сама гнида, яка називала Ющенка «сеньйор-голодомор», потім приносила квіти до збудованого Віктором Андрійовичем пам'ятника жертвам Голодомору.
І саме ця гнида, яка скорочувала армію, розформовувала військові бригади, відмовляла в додатковому фінансуванні, наказувала опустити зброю тому що гнида не лох, та ще намагається звинуватити у здачі Півдня - зараз дякує всім, хто бʼється заради нашої держави.

Це тому, що гнида тимчасова, а Україна вічна. Тому, що гниду не згадають через десять років, забудуть через сором і огиду, а пам'ятати українці будуть свою ідентичність, свою мову, віру, армію, історію, свої трагедії і свої звитяги, своїх героїв і своїх гетьманів.
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15.10.2023 21:36 Ответить
а хто вибирає гниду це гнида чи ні?
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15.10.2023 21:47 Ответить
Такі самі гниди
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15.10.2023 22:48 Ответить
тобто гнід в країні 73%?
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16.10.2023 10:25 Ответить
Так, на жаль
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17.10.2023 09:33 Ответить
вова твой велосипедо картеж и 100 % твои люди во всех органах власти еще долго будут аукаться
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15.10.2023 21:38 Ответить
Помітили? Жодного компліментарного коментаря йому тут? Одне питання, хто ті люди, хто вилизує дупу йому на фейсбуці під його вечірніми скигленнями?
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15.10.2023 21:38 Ответить
Вот бы журналисты американские переводы комментариев поместили где-нить в Вашингтон Пост. Но похоже они этого не делают потому, что они любят Украину больше этого шмаркача паркетного...
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15.10.2023 21:44 Ответить
Хто-хто. Подоляківська шваль, куплена за безцінь. Бо навіть зебіли вже починають прозрівати (не можна непрозріти від такого піздецю, який створила зелена шобла), та не носяться зі своїм лідором, як дурні зі ступами.
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15.10.2023 22:00 Ответить
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15.10.2023 21:39 Ответить
Блин - это ЧМО еще шо-то вякает про победу...
Ему нужно премию вручить "Дебил Года" - разосраться и обидеть самого преданного союзника во время войны!
*****, если бы он был мужиком то должен был бы застрелиться - окурок гребаный.
Да блин - и это тупое недоразумение и есть наш президент. От этого тошно становится...
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15.10.2023 21:41 Ответить
Выстоит.... Вий глаза откроет и выстоит.
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15.10.2023 21:49 Ответить
А шо, есть еще вий-2?
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15.10.2023 22:53 Ответить
Аби зрадників з владних кабінетів заарештував хто.
Хабарників посадив до в'язниці.
Забезпечення ЗСУ ПОСТАВИВ БИ ХТО НА ПЕРШИЙ ПЛАН!
То було б НАБАГАТО легше вистояти.
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15.10.2023 21:49 Ответить
Україна буде ще сильнішою, якщо мудрий нарід перехворіє "зеленою лихоманкою" .
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15.10.2023 21:50 Ответить
Якщо виживе. Деякі хвороби смертельні
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15.10.2023 22:08 Ответить
Україна вміє бути сильною. ... Зеленський.
------------------------------------------------------------
А ведь совсем недавно пел "другую песню": Украина должна быть асфальтированной.
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15.10.2023 22:13 Ответить
95 квартал точно вистоїть
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15.10.2023 22:30 Ответить
Всі наші попередні президенти були справжніми державниками. Ніхто не крав і парламентарі були чесними. І де взялася сьогоднішня влада?! Ми чесні, працьовиті, всі як один пішли захищати Батьківщину, а вони нас грабують! Хоч бери і клич Кучму чи Порошенка назад. От біда.
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15.10.2023 22:34 Ответить
Да я вижу, вы в туза готовы бовдура расцеловать... Бульо-бульо, а такого ще не бульо.
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15.10.2023 22:56 Ответить
Ну хоч хтось з подоляковських ще не спить
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15.10.2023 23:05 Ответить
Дегенерат🤖🤢, так , як ЗАРАЗ , навіть БАНДЮКОВИЧ НЕ МРІЯВ !
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16.10.2023 00:38 Ответить
Зеленскому и Ермаку нужно вернуть наворованное в казну.

Для начала
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15.10.2023 22:39 Ответить
Це Зеленський, про Майданівців та Героїв Небесної Сотні??
На фронті без нього Захисники відстоюють Україну та її Народ
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15.10.2023 22:42 Ответить
Люськи здесь не хватает, а то сказал бы насчет клоунских кривляний. Мож он не знает , шо есть Цензор? Люся, агов!!!
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15.10.2023 23:02 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=m1mM-yoi5CI Порох "взуває" хамери!
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16.10.2023 00:50 Ответить
I як таких потвор Всесвiт терпить? Дайте йому тройну дозу, щоб пiна з роту пiшла...
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16.10.2023 02:20 Ответить
ОС-ТО-ГИД !
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16.10.2023 05:55 Ответить
Для нього украіна це не його країна,він тут на гастролях,(заработках)всі його замашки і манера шось доказувати нагадує якись провінційні містечки раші.А всі спічі на укр.мові йому пишуть.Чого і називають квартал шопіто.
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16.10.2023 06:10 Ответить
Про Украину - порноактрису да про Термос с синьором - голодомором у него как-то искреннее получалось...
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16.10.2023 07:01 Ответить
Україні дедалі важче отримувати фінансову допомогу від партнерів, - міністр фінансів Марченко

Вони бачать, як шапітолій її витрачає
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16.10.2023 07:17 Ответить
Україна сильна, але нерозумна. Проголосовала за "мир в очах Путіна", "досить перестати стріляти" і "жарте шашлички" - тепер виригує оці шашлички з кров'ю.
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16.10.2023 09:38 Ответить
 
 