Украина умеет быть сильной. И мы выстоим, - Зеленский. ВИДЕО
Президент Украины Владимир Зеленский вечером 15 октября традиционно выступил с видеообращением.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном телеграме Зеленского.
Украинский президент отметил: "Каждый день наши города, села в приграничных областях с Россией и вдоль линии фронта испытывают террористические удары оккупанта. И каждый день там оказывается помощь нашим людям - это очень важно. Чтобы не происходило, украинцы заботятся друг о друге, и государство остается функциональным. Украину не одолеть, потому что не одолеть наших людей. И пожалуйста, поддерживайте и благодарите всех, кто работает ради людей, кто защищает жизнь. Наши спасатели, врачи, медицинские сестрички и медбратья, волонтеры, полицейские, работники коммунальных служб, энергетики – те, без кого не было бы нормальной жизни. Все важны. Все заслуживают благодарности.
И все наши воины. Каждый и каждая, кто сейчас в бою и на боевых постах, на боевых задачах. Кто спасает наших военных после ранений. Кто тренирует. Кто ремонтирует технику, обеспечивает деятельность боевых бригад. От Харьковщины до Херсона. Это и Купянск, это позиции по донецким направлениям, это Авдеевка. Я благодарю вас за вашу крепость и за очень значительное уничтожение оккупанта! Это наша Марьинка. Направления на Запорожье. Спасибо всем, кто сражается ради нашего государства и людей! Слава нашему могущественному народу!
Украина умеет быть сильной. И мы выстоим. Должны выстоять и победить. Так и будет".
Пожалуйста, подождите...
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так і сказав: "киньте в мене каменем, якщо...."
Пьос шалудівий.... 😕
Чмо квартальне.
тільки це кіно вже набридло не тільки нам, але і грошовитому Заходу і платить він за нього все менше
Коркпціонер і антиукраінець !!!
@SmetanatBorschu
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https://twitter.com/SmetanatBorschu/status/1713614591157031326 29 мин
В травні Зеля обіцяв відправити воєнкомів на передову.
Питання до вояк: скільки в ваших батах служить воєнкомів?
В нашому баті - ноль.
Згадався древній дитячий анекдот:
Слон йде через міст, на його маківці сидить мураха і каже у захваті:
"Ну ми з тобою і тупаємо!"
І видосики-гамносики вже не тільки не мотивують, а викликають відразу, бо це головний винуватець.
І саме ця гнида, яка скорочувала армію, розформовувала військові бригади, відмовляла в додатковому фінансуванні, наказувала опустити зброю тому що гнида не лох, та ще намагається звинуватити у здачі Півдня - зараз дякує всім, хто бʼється заради нашої держави.
Це тому, що гнида тимчасова, а Україна вічна. Тому, що гниду не згадають через десять років, забудуть через сором і огиду, а пам'ятати українці будуть свою ідентичність, свою мову, віру, армію, історію, свої трагедії і свої звитяги, своїх героїв і своїх гетьманів.
Ему нужно премию вручить "Дебил Года" - разосраться и обидеть самого преданного союзника во время войны!
*****, если бы он был мужиком то должен был бы застрелиться - окурок гребаный.
Да блин - и это тупое недоразумение и есть наш президент. От этого тошно становится...
Хабарників посадив до в'язниці.
Забезпечення ЗСУ ПОСТАВИВ БИ ХТО НА ПЕРШИЙ ПЛАН!
То було б НАБАГАТО легше вистояти.
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А ведь совсем недавно пел "другую песню": Украина должна быть асфальтированной.
Для начала
На фронті без нього Захисники відстоюють Україну та її Народ
Вони бачать, як шапітолій її витрачає