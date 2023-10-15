Украина умеет быть сильной. И мы выстоим, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский вечером 15 октября традиционно выступил с видеообращением.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном телеграме Зеленского.

Украинский президент отметил: "Каждый день наши города, села в приграничных областях с Россией и вдоль линии фронта испытывают террористические удары оккупанта. И каждый день там оказывается помощь нашим людям - это очень важно. Чтобы не происходило, украинцы заботятся друг о друге, и государство остается функциональным. Украину не одолеть, потому что не одолеть наших людей. И пожалуйста, поддерживайте и благодарите всех, кто работает ради людей, кто защищает жизнь. Наши спасатели, врачи, медицинские сестрички и медбратья, волонтеры, полицейские, работники коммунальных служб, энергетики – те, без кого не было бы нормальной жизни. Все важны. Все заслуживают благодарности.

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И все наши воины. Каждый и каждая, кто сейчас в бою и на боевых постах, на боевых задачах. Кто спасает наших военных после ранений. Кто тренирует. Кто ремонтирует технику, обеспечивает деятельность боевых бригад. От Харьковщины до Херсона. Это и Купянск, это позиции по донецким направлениям, это Авдеевка. Я благодарю вас за вашу крепость и за очень значительное уничтожение оккупанта! Это наша Марьинка. Направления на Запорожье. Спасибо всем, кто сражается ради нашего государства и людей! Слава нашему могущественному народу!

Украина умеет быть сильной. И мы выстоим. Должны выстоять и победить. Так и будет".

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