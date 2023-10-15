Україна вміє бути сильною. І ми вистоїмо, - Зеленський. ВIДЕО
Президент України Володимир Зеленський ввечері 15 жовтня традиційно виступив із відеозверненням.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному телеграмі Зеленського.
Український президент зазначив: "Кожного дня наші міста, села в прикордонних областях із Росією та вздовж лінії фронту зазнають терористичних ударів окупанта. І кожного дня там надається допомога нашим людям – це дуже важливо. Щоб не відбувалось, українці дбають про одне одного, і держава залишається функціональною. Україну не здолати, бо не здолати наших людей. І будь ласка, підтримуйте й дякуйте всім, хто працює заради людей, хто захищає життя. Наші рятувальники, лікарі, медичні сестрички й медбрати, волонтери, поліцейські, працівники комунальних служб, енергетики –ті, без кого не було б нормального життя. Усі важливі. Усі заслуговують на вдячність.
І всі наші воїни. Кожен і кожна, хто зараз у бою та на бойових постах, на бойових завданнях. Хто рятує наших військових після поранень. Хто тренує. Хто ремонтує техніку, забезпечує діяльність наших бойових бригад. Від Харківщини до Херсонщини. Це і Купʼянськ, це позиції на донецьких напрямках, це Авдіївка. Я дякую хлопці за вашу міцність і за дуже значне знищення окупанта! Це наша Марʼїнка. Напрямки на Запоріжжі. Дякую всім, хто бʼється заради нашої держави й людей! Слава нашому могутньому народу!
Україна вміє бути сильною. І ми вистоїмо. Маємо вистояти і перемогти. Так і буде".
Будь ласка, зачекайте...
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так і сказав: "киньте в мене каменем, якщо...."
Пьос шалудівий.... 😕
Чмо квартальне.
тільки це кіно вже набридло не тільки нам, але і грошовитому Заходу і платить він за нього все менше
Коркпціонер і антиукраінець !!!
@SmetanatBorschu
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https://twitter.com/SmetanatBorschu/status/1713614591157031326 29 мин
В травні Зеля обіцяв відправити воєнкомів на передову.
Питання до вояк: скільки в ваших батах служить воєнкомів?
В нашому баті - ноль.
Згадався древній дитячий анекдот:
Слон йде через міст, на його маківці сидить мураха і каже у захваті:
"Ну ми з тобою і тупаємо!"
І видосики-гамносики вже не тільки не мотивують, а викликають відразу, бо це головний винуватець.
І саме ця гнида, яка скорочувала армію, розформовувала військові бригади, відмовляла в додатковому фінансуванні, наказувала опустити зброю тому що гнида не лох, та ще намагається звинуватити у здачі Півдня - зараз дякує всім, хто бʼється заради нашої держави.
Це тому, що гнида тимчасова, а Україна вічна. Тому, що гниду не згадають через десять років, забудуть через сором і огиду, а пам'ятати українці будуть свою ідентичність, свою мову, віру, армію, історію, свої трагедії і свої звитяги, своїх героїв і своїх гетьманів.
Ему нужно премию вручить "Дебил Года" - разосраться и обидеть самого преданного союзника во время войны!
*****, если бы он был мужиком то должен был бы застрелиться - окурок гребаный.
Да блин - и это тупое недоразумение и есть наш президент. От этого тошно становится...
Хабарників посадив до в'язниці.
Забезпечення ЗСУ ПОСТАВИВ БИ ХТО НА ПЕРШИЙ ПЛАН!
То було б НАБАГАТО легше вистояти.
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А ведь совсем недавно пел "другую песню": Украина должна быть асфальтированной.
Для начала
На фронті без нього Захисники відстоюють Україну та її Народ
Вони бачать, як шапітолій її витрачає