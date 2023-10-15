Україна вміє бути сильною. І ми вистоїмо, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський ввечері 15 жовтня традиційно виступив із відеозверненням.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному телеграмі Зеленського.

Український президент зазначив: "Кожного дня наші міста, села в прикордонних областях із Росією та вздовж лінії фронту зазнають терористичних ударів окупанта. І кожного дня там надається допомога нашим людям – це дуже важливо. Щоб не відбувалось, українці дбають про одне одного, і держава залишається функціональною. Україну не здолати, бо не здолати наших людей. І будь ласка, підтримуйте й дякуйте всім, хто працює заради людей, хто захищає життя. Наші рятувальники, лікарі, медичні сестрички й медбрати, волонтери, поліцейські, працівники комунальних служб, енергетики –ті, без кого не було б нормального життя. Усі важливі. Усі заслуговують на вдячність.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Дякую всім, хто тримає позиції та знищує російські війська, - Зеленський. ВIДЕО

І всі наші воїни. Кожен і кожна, хто зараз у бою та на бойових постах, на бойових завданнях. Хто рятує наших військових після поранень. Хто тренує. Хто ремонтує техніку, забезпечує діяльність наших бойових бригад. Від Харківщини до Херсонщини. Це і Купʼянськ, це позиції на донецьких напрямках, це Авдіївка. Я дякую хлопці за вашу міцність і за дуже значне знищення окупанта! Це наша Марʼїнка. Напрямки на Запоріжжі. Дякую всім, хто бʼється заради нашої держави й людей! Слава нашому могутньому народу!

Україна вміє бути сильною. І ми вистоїмо. Маємо вистояти і перемогти. Так і буде".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Пройти зиму й дати відповідь на російські удари по містах України – на це зараз спрямована вся робота, - Зеленський. ВIДЕО