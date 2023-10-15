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Україна вміє бути сильною. І ми вистоїмо, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський ввечері 15 жовтня традиційно виступив із відеозверненням.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному телеграмі Зеленського.

Український президент зазначив: "Кожного дня наші міста, села в прикордонних областях із Росією та вздовж лінії фронту зазнають терористичних ударів окупанта. І кожного дня там надається допомога нашим людям – це дуже важливо. Щоб не відбувалось, українці дбають про одне одного, і держава залишається функціональною. Україну не здолати, бо не здолати наших людей. І будь ласка, підтримуйте й дякуйте всім, хто працює заради людей, хто захищає життя. Наші рятувальники, лікарі, медичні сестрички й медбрати, волонтери, поліцейські, працівники комунальних служб, енергетики –ті, без кого не було б нормального життя. Усі важливі. Усі заслуговують на вдячність.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Дякую всім, хто тримає позиції та знищує російські війська, - Зеленський. ВIДЕО

І всі наші воїни. Кожен і кожна, хто зараз у бою та на бойових постах, на бойових завданнях. Хто рятує наших військових після поранень. Хто тренує. Хто ремонтує техніку, забезпечує діяльність наших бойових бригад. Від Харківщини до Херсонщини. Це і Купʼянськ, це позиції на донецьких напрямках, це Авдіївка. Я дякую хлопці за вашу міцність і за дуже значне знищення окупанта! Це наша Марʼїнка. Напрямки на Запоріжжі. Дякую всім, хто бʼється заради нашої держави й людей! Слава нашому могутньому народу!

Україна вміє бути сильною. І ми вистоїмо. Маємо вистояти і перемогти. Так і буде".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Пройти зиму й дати відповідь на російські удари по містах України – на це зараз спрямована вся робота, - Зеленський. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (23964) звернення (607)


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Топ коментарі
+42
Як ти вже заіпав...
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15.10.2023 21:04
+36
Будете продовжувати бежбожно красти - УЙ МИ ТАМ ВИСТОЇМО!!!
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15.10.2023 21:03
+35
Вийди звідси, гидота!
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15.10.2023 21:03
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Будете продовжувати бежбожно красти - УЙ МИ ТАМ ВИСТОЇМО!!!
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15.10.2023 21:03 Відповісти
Якби ж тільки крали... Зелені мерзотники давно вже створили другий фронт на користь гондурасєї!
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15.10.2023 21:25 Відповісти
А ти не крав? Всі крали. Наслідні несуни, коли ви перетворилися на праведників?
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15.10.2023 21:31 Відповісти
авжеж, навіть Іісусус Христос крав !
так і сказав: "киньте в мене каменем, якщо...."
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15.10.2023 22:17 Відповісти
брешеш
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15.10.2023 22:27 Відповісти
Істину вона глаголит !
Пьос шалудівий.... 😕
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16.10.2023 05:48 Відповісти
брешеш
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16.10.2023 10:22 Відповісти
З тобою вистаємо. А як же. Ще пару відосиків і перемога.
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15.10.2023 21:33 Відповісти
Вийди звідси, гидота!
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15.10.2023 21:03 Відповісти
Офігенна картинка на стоп-кадрі відео (на 0:00)
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15.10.2023 21:04 Відповісти
Картина маслом"Передозування"
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15.10.2023 21:06 Відповісти
ага і лежить в ....
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15.10.2023 21:09 Відповісти
Ну да, типо, ну, внатуре, выстоим... Мож, чел тренироваться, бо после каденции могут и привлечь.
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15.10.2023 21:16 Відповісти
Мені не вдається подивитися((((
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15.10.2023 22:50 Відповісти
Як ти вже заіпав...
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15.10.2023 21:04 Відповісти
Дуче! Розжени спочатку другий фронт зелених мерзотників!!
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15.10.2023 21:20 Відповісти
Гні да зелена.
Чмо квартальне.
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15.10.2023 21:06 Відповісти
" Господи яке воно кончене"!!!
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15.10.2023 21:07 Відповісти
Мені здається, що він халтурить. За таку велику зарплату майже любий українець зможе зачитувати відосікі з інтонацією, "вираженієм" і драйвом. І з нормальним голосом, а не як казав Панасенков, з "голосом охрипшей криси"
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15.10.2023 21:08 Відповісти
дуже дорого нам обходиться цей "диктор",гугл озвучувачу платити стільки не треба.а інтонація таж сама...
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15.10.2023 21:38 Відповісти
*****, почему нельзя как в Израиле - без лишнего *******? К чему эти ежедневные вещания ?
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15.10.2023 21:09 Відповісти
Он играет Рузвельта (у того тоже были там какие-то "вечерние беседы у камина" по американскому радио). В Черчиля уже наигрался ("Мы никагда не сдадимся"). Скоро будет играть Сталина, и пока что подбирает подходящий френч
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15.10.2023 21:15 Відповісти
Сталіна вже грав. На самому початку. Фліска зелена була..і пару разів щось на кшталт фречу.
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15.10.2023 21:32 Відповісти
так він тих лахміттях досі їздить на зустрічі.
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15.10.2023 21:39 Відповісти
ну так, Верховний команданте ЗЕ


тільки це кіно вже набридло не тільки нам, але і грошовитому Заходу і платить він за нього все менше
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16.10.2023 05:53 Відповісти
І « СТАВКА» від сраліна
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16.10.2023 00:27 Відповісти
А шо ему еще делать, оно больше НИЧЕГО не умеет и ни на шо больше не способно.
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15.10.2023 21:18 Відповісти
Он же одного не понимает,он надоел не только гражданам ,но и партнёрам.Польща тому яркий пример.
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15.10.2023 21:21 Відповісти
Звичка, ті квартали о котрій були, вечором якось?
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15.10.2023 21:21 Відповісти
И не говори,те кварталы уже в печенках были.А как на выборах в 2019 увидел ****** кошевого на сцене ,с бейдж лентой с надписью -***** и ***** гопника, понял - страна в жопе.
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15.10.2023 21:25 Відповісти
Ніколи не дивився ! Може випадково десь 5 хвилин. Бо дуже дешевий хумор!
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15.10.2023 21:29 Відповісти
100% сиська піська жопа-гумор суто для малороскорго люмпену
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16.10.2023 07:19 Відповісти
прошлое в квартале 95 не отпускает, хочется быть на виду
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15.10.2023 21:36 Відповісти
Бла бла бла
Коркпціонер і антиукраінець !!!
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15.10.2023 21:13 Відповісти
Це так ! Антіукраїнець !
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15.10.2023 21:26 Відповісти
Реваншист антімайданівець
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15.10.2023 22:41 Відповісти
Я вже 5й рік не можу зрозуміти, якого хєра воно примазується до України?!?!?!?!
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15.10.2023 21:13 Відповісти
А хде ему еще столоваться?
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15.10.2023 21:19 Відповісти
Немає ніякого "ми", брехлива ти падлюка! Є зелені виродки-кліщі, які паразитують на скривавленій Україні, і країна, яка від вас страждає!
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15.10.2023 21:18 Відповісти
Та як пленный кацап(на стоп-кадре).
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15.10.2023 21:19 Відповісти
Шановне товариство! От скажіть -- невже хтось реально ось цю вечірню алілуйю дивиться??
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15.10.2023 21:22 Відповісти
смарт-тб рятує))))
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15.10.2023 21:40 Відповісти
Надоел уже
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15.10.2023 21:24 Відповісти
З цією командою начолі ми не вистоїмо !
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15.10.2023 21:24 Відповісти
Сметанат борщу

@SmetanatBorschu

·

https://twitter.com/SmetanatBorschu/status/1713614591157031326 29 мин

В травні Зеля обіцяв відправити воєнкомів на передову.
Питання до вояк: скільки в ваших батах служить воєнкомів?
В нашому баті - ноль.
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15.10.2023 21:25 Відповісти
ми вистоїмо

Згадався древній дитячий анекдот:
Слон йде через міст, на його маківці сидить мураха і каже у захваті:
"Ну ми з тобою і тупаємо!"
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15.10.2023 21:28 Відповісти
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15.10.2023 21:29 Відповісти
Ми вистоїмо . а що буде з тобою і з твоїм дружбаном єрмаком? Ти добре подумав?
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15.10.2023 21:32 Відповісти
Ці мантри вже не діють. Україна за майже календарний рік дуже розслабилась, тепер внаслідок повний просос на фронті. Тож скільки словесного поноса вже не клади, а ситуація краще не стане.
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15.10.2023 21:32 Відповісти
так,саме так,замість того щоб штампувати зброю одна *******,тою ж самою вільхою можна було перекрити потребу в хаймарсах,і вивільнити ресурси допомоги ще на щось,а смі могли б відновити випуск бронетехніки хоч бтр,бо дуже тішать місцеві убогі,які скавчать гиии цього тижня русня втратила скількись там танків,от тільки вони їх все таки роблять,а ми ПРОСИМО,і у них вони штампуються ритмічно,так можливо недостатньо але випускаються,а ми сидимо на узбіччі і ждемо,хто кістку кине...
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15.10.2023 21:46 Відповісти
Бо думали, що після Херсону піймали бога за бороду і перемога у війні вже ледь не у кишені. А зараз все повернулось на 180 градусів, і ми в становищі гіршому ніж рік тому.
І видосики-гамносики вже не тільки не мотивують, а викликають відразу, бо це головний винуватець.
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15.10.2023 22:00 Відповісти
бо бовдури і стратегічне мислення.то не про зелєбоб,після звільнення Херсону.русня тільки почала нарощувати випуск озброєння,зрозумівши,що кампанія затягується,і як не дивно ці підори зробили правильні висновки,реб.дрони,нарощення випуску бронетехніки і ***********,а що ми? чергові "потужні рішення" в Рамштайні,а самі що,зовсім уже нічого не можем,чи не хочем,якщо ми плануємо воювати виключно за рахунок заходу,то нам каюк в довгій війні на виснаження,он Бутусув розпаковува новий т-90 і що ми бачим,що він уже майже повністю з кацапських комплектуючих,так можливо гірших,але через пень колоду вони позубваються залежності в базових видах озброння.а ми все більше впадаємо в залежність від західної допомоги,і як би там пафосно не висловлювались,що наданою зброєю будем бити куди треба,це все лише пафосні заяви.бо "куди треба",то максимум крим...
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15.10.2023 22:16 Відповісти
Дивлячись на стоп-кадр на 0:00 чомусь згадав Оксану Марченко, яка дивилася на свої брові без дзеркала..
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15.10.2023 21:33 Відповісти
Выстоят коррупционеры которых ты вова привел и плодишь.
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15.10.2023 21:33 Відповісти
Гнида, яка радила видобувати електрику з майданівців, потім вшановувала пам'ять Небесної сотні. Ця сама гнида, яка називала Ющенка «сеньйор-голодомор», потім приносила квіти до збудованого Віктором Андрійовичем пам'ятника жертвам Голодомору.
І саме ця гнида, яка скорочувала армію, розформовувала військові бригади, відмовляла в додатковому фінансуванні, наказувала опустити зброю тому що гнида не лох, та ще намагається звинуватити у здачі Півдня - зараз дякує всім, хто бʼється заради нашої держави.

Це тому, що гнида тимчасова, а Україна вічна. Тому, що гниду не згадають через десять років, забудуть через сором і огиду, а пам'ятати українці будуть свою ідентичність, свою мову, віру, армію, історію, свої трагедії і свої звитяги, своїх героїв і своїх гетьманів.
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15.10.2023 21:36 Відповісти
а хто вибирає гниду це гнида чи ні?
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15.10.2023 21:47 Відповісти
Такі самі гниди
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15.10.2023 22:48 Відповісти
тобто гнід в країні 73%?
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16.10.2023 10:25 Відповісти
Так, на жаль
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17.10.2023 09:33 Відповісти
вова твой велосипедо картеж и 100 % твои люди во всех органах власти еще долго будут аукаться
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15.10.2023 21:38 Відповісти
Помітили? Жодного компліментарного коментаря йому тут? Одне питання, хто ті люди, хто вилизує дупу йому на фейсбуці під його вечірніми скигленнями?
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15.10.2023 21:38 Відповісти
Вот бы журналисты американские переводы комментариев поместили где-нить в Вашингтон Пост. Но похоже они этого не делают потому, что они любят Украину больше этого шмаркача паркетного...
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15.10.2023 21:44 Відповісти
Хто-хто. Подоляківська шваль, куплена за безцінь. Бо навіть зебіли вже починають прозрівати (не можна непрозріти від такого піздецю, який створила зелена шобла), та не носяться зі своїм лідором, як дурні зі ступами.
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15.10.2023 22:00 Відповісти
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15.10.2023 21:39 Відповісти
Блин - это ЧМО еще шо-то вякает про победу...
Ему нужно премию вручить "Дебил Года" - разосраться и обидеть самого преданного союзника во время войны!
*****, если бы он был мужиком то должен был бы застрелиться - окурок гребаный.
Да блин - и это тупое недоразумение и есть наш президент. От этого тошно становится...
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15.10.2023 21:41 Відповісти
Выстоит.... Вий глаза откроет и выстоит.
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15.10.2023 21:49 Відповісти
А шо, есть еще вий-2?
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15.10.2023 22:53 Відповісти
Аби зрадників з владних кабінетів заарештував хто.
Хабарників посадив до в'язниці.
Забезпечення ЗСУ ПОСТАВИВ БИ ХТО НА ПЕРШИЙ ПЛАН!
То було б НАБАГАТО легше вистояти.
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15.10.2023 21:49 Відповісти
Україна буде ще сильнішою, якщо мудрий нарід перехворіє "зеленою лихоманкою" .
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15.10.2023 21:50 Відповісти
Якщо виживе. Деякі хвороби смертельні
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15.10.2023 22:08 Відповісти
Україна вміє бути сильною. ... Зеленський.
------------------------------------------------------------
А ведь совсем недавно пел "другую песню": Украина должна быть асфальтированной.
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15.10.2023 22:13 Відповісти
95 квартал точно вистоїть
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15.10.2023 22:30 Відповісти
Всі наші попередні президенти були справжніми державниками. Ніхто не крав і парламентарі були чесними. І де взялася сьогоднішня влада?! Ми чесні, працьовиті, всі як один пішли захищати Батьківщину, а вони нас грабують! Хоч бери і клич Кучму чи Порошенка назад. От біда.
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15.10.2023 22:34 Відповісти
Да я вижу, вы в туза готовы бовдура расцеловать... Бульо-бульо, а такого ще не бульо.
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15.10.2023 22:56 Відповісти
Ну хоч хтось з подоляковських ще не спить
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15.10.2023 23:05 Відповісти
Дегенерат🤖🤢, так , як ЗАРАЗ , навіть БАНДЮКОВИЧ НЕ МРІЯВ !
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16.10.2023 00:38 Відповісти
Зеленскому и Ермаку нужно вернуть наворованное в казну.

Для начала
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15.10.2023 22:39 Відповісти
Це Зеленський, про Майданівців та Героїв Небесної Сотні??
На фронті без нього Захисники відстоюють Україну та її Народ
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15.10.2023 22:42 Відповісти
Люськи здесь не хватает, а то сказал бы насчет клоунских кривляний. Мож он не знает , шо есть Цензор? Люся, агов!!!
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15.10.2023 23:02 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=m1mM-yoi5CI Порох "взуває" хамери!
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16.10.2023 00:50 Відповісти
I як таких потвор Всесвiт терпить? Дайте йому тройну дозу, щоб пiна з роту пiшла...
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16.10.2023 02:20 Відповісти
ОС-ТО-ГИД !
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16.10.2023 05:55 Відповісти
Для нього украіна це не його країна,він тут на гастролях,(заработках)всі його замашки і манера шось доказувати нагадує якись провінційні містечки раші.А всі спічі на укр.мові йому пишуть.Чого і називають квартал шопіто.
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16.10.2023 06:10 Відповісти
Про Украину - порноактрису да про Термос с синьором - голодомором у него как-то искреннее получалось...
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16.10.2023 07:01 Відповісти
Україні дедалі важче отримувати фінансову допомогу від партнерів, - міністр фінансів Марченко

Вони бачать, як шапітолій її витрачає
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16.10.2023 07:17 Відповісти
Україна сильна, але нерозумна. Проголосовала за "мир в очах Путіна", "досить перестати стріляти" і "жарте шашлички" - тепер виригує оці шашлички з кров'ю.
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16.10.2023 09:38 Відповісти
 
 