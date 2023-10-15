Десантники из 25-й бригады сбили российский вертолет Ми-8. ВИДЕО
Десантники из 25-й отдельной воздушно-десантной бригады 15 октября подбили российский вертолет Ми-8.
Как информирует Цензор.НЕТ, видео горящего вертолета опубликовал командующий Сухопутными силами Александр Сырский.
Он отметил: "Сбили российский Ми-8. Отличная работа 25-й отдельной воздушно-десантной бригады. Хорошо горит. Молодцы, воины"
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+22 Amber
показать весь комментарий15.10.2023 22:49
+14 Сергей Бойко #578883
показать весь комментарий15.10.2023 22:46
+8 mrSmith
показать весь комментарий15.10.2023 22:53
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Дзуськи той парашут допоможе, якщо летиш на висоті метрів пятдесят…
Что же касается отстрела лопастей - хоть два ряда лопастей, хоть шесть рядов - думаю одинаковое, и улётно-быстро улетают. Вероятно такое же время -подрыв стёкол, почему "потом", а не одновременно? Запас по высоте? Думаю достаточно 0,5 метра(время свободного падения - 0,3193 секунды, поправкой на придание ускорения от пиропатрона кресла пренебрежём, т.к. пиропатрон уже сработал), до деформации фюзеляжа. Во всяком случае у истребителей можно от уровня грунта. Перегрузки конечно. Но шансы выжить у кацапа к сожалению есть((((
До чого це я, про шанси але без вираховування прискорення, сили тяжіння і інших чинників.
Ураження - секунда на усвідомлення того що сталося, секунда на прийняття рішення катапультуватися, секунда на виконання цієї дії, секунда на відстріл лопатів ба навіть одночасно с куполом кабіни, секунда на старт катапульти крісла. Від цих секунд не відхрестишся і це ідеальний мінімум якого все ж забагато для шансу вижити - "зустріч" з нашими чорноземами відбулася на четвертій секунді.
хочу чтобы дохли массово.
Надеюсь - это также круто будет оценено командование
И десантникам дадут награды и премии
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
В будь-якому разі -- молодці! Чудова робота! 💙💛