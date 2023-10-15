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Десантники из 25-й бригады сбили российский вертолет Ми-8. ВИДЕО

Десантники из 25-й отдельной воздушно-десантной бригады 15 октября подбили российский вертолет Ми-8.

Как информирует Цензор.НЕТ, видео горящего вертолета опубликовал командующий Сухопутными силами Александр Сырский.

Он отметил: "Сбили российский Ми-8. Отличная работа 25-й отдельной воздушно-десантной бригады. Хорошо горит. Молодцы, воины"

Также смотрите: Бойцы 25 ОПДБр с ювелирной точностью сожгли вражескую БМП. ВИДЕО

Автор: 

25-я отдельная воздушно-десантная бригада (156) вертолёт (1106)


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Топ комментарии
+22
Маю надію , що пілоти підсмажилися до чорноі коринки 😠
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15.10.2023 22:49
+14
Гланое чтоб летуны стали холодными !
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15.10.2023 22:46
+8
Навіть якщо б вони і були, зараз авіація працює на дуже малих висотах.
Дзуськи той парашут допоможе, якщо летиш на висоті метрів пятдесят…
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15.10.2023 22:53
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Гланое чтоб летуны стали холодными !
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15.10.2023 22:46 Ответить
""
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15.10.2023 23:14 Ответить
Хавчик для степових тваринок.
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15.10.2023 23:29 Ответить
Маю надію , що пілоти підсмажилися до чорноі коринки 😠
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15.10.2023 22:49 Ответить
Чудово!
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15.10.2023 22:50 Ответить
В вертолёте парашютов нету
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15.10.2023 22:50 Ответить
Навіть якщо б вони і були, зараз авіація працює на дуже малих висотах.
Дзуськи той парашут допоможе, якщо летиш на висоті метрів пятдесят…
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15.10.2023 22:53 Ответить
в ка52 вроде даже катапульты есть, нажаль...
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15.10.2023 22:55 Ответить
Ага є, тільки цією опцією користувались не більше двох разів за весь час існування К-52. Після запуску катапультування мало того що весь хребет зміщується в труси, так ще й лопаті можуть голову знести. Запуск катапульти - відстріл лопастей (а їх два ряди), потім підрив скління кабіни і лише потім зпрацьовують рективні двигуни катапультування. Крокодили (алігатори) "ходять" лежачи і скільки часу на більш-менш вдале катапультування вони просто не мають
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15.10.2023 23:28 Ответить
Ну степень надежности сравнима с подготовкой нашего правительства к полномасштабной, тут согласен безусловно.

Что же касается отстрела лопастей - хоть два ряда лопастей, хоть шесть рядов - думаю одинаковое, и улётно-быстро улетают. Вероятно такое же время -подрыв стёкол, почему "потом", а не одновременно? Запас по высоте? Думаю достаточно 0,5 метра(время свободного падения - 0,3193 секунды, поправкой на придание ускорения от пиропатрона кресла пренебрежём, т.к. пиропатрон уже сработал), до деформации фюзеляжа. Во всяком случае у истребителей можно от уровня грунта. Перегрузки конечно. Но шансы выжить у кацапа к сожалению есть((((
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15.10.2023 23:52 Ответить
О 9-тій ранку і о 6-тій вечора перед новинами лунає гімн і він супроводжується відеорядом, там є і ураження гелікоптера, https://youtu.be/BpWLR4Jemc0?feature=shared загалом ось воно на YouTube
До чого це я, про шанси але без вираховування прискорення, сили тяжіння і інших чинників.
Ураження - секунда на усвідомлення того що сталося, секунда на прийняття рішення катапультуватися, секунда на виконання цієї дії, секунда на відстріл лопатів ба навіть одночасно с куполом кабіни, секунда на старт катапульти крісла. Від цих секунд не відхрестишся і це ідеальний мінімум якого все ж забагато для шансу вижити - "зустріч" з нашими чорноземами відбулася на четвертій секунді.
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16.10.2023 10:58 Ответить
спорить лень.

хочу чтобы дохли массово.
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16.10.2023 11:03 Ответить
Это просто Вау ! Очень круто!
Надеюсь - это также круто будет оценено командование
И десантникам дадут награды и премии
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15.10.2023 22:52 Ответить
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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15.10.2023 22:55 Ответить
Sehr gut!
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15.10.2023 22:57 Ответить
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15.10.2023 22:57 Ответить
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15.10.2023 23:10 Ответить
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15.10.2023 23:13 Ответить
Ще боєкомплект детонує
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15.10.2023 23:15 Ответить
Цікаво, з чого збили? Stinger, Starstreak, "Голка"?

В будь-якому разі -- молодці! Чудова робота! 💙💛
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15.10.2023 23:33 Ответить
+1 літак і +1 гвінтокрил. Ітого порівну.
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15.10.2023 23:39 Ответить
вертольотики із самальотиками ідуть на гавно гу.
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16.10.2023 00:17 Ответить
Не дотягнув трохи до лінії суровікіна))
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16.10.2023 00:17 Ответить
Я теж про це подумав! .... а так бы ще й прохід в пірамідках був!!!
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16.10.2023 09:19 Ответить
 
 