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Десантники з 25-ї бригади збили російський вертоліт Мі-8. ВIДЕО

Десантники з 25-ї окремої повітрянодесантної бригади 15 жовтня підбили російський вертоліт Мі-8.

Як інформує Цензор.НЕТ відео палаючого вертольоту опублікував командувач Сухопутних сил Олександр Сирський.

Він зазначив: "Збили російський Мі-8. Чудова робота 25-ї окремої повітрянодесантної бригади. Гарно горить. Молодці, воїни"

Читайте на "Цензор.НЕТ": В акваторії Азовського моря впав російський вертоліт Ка-52, - Baza

Автор: 

25 окрема повітряно-десантна бригада (156) вертоліт (879)


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Топ коментарі
+22
Маю надію , що пілоти підсмажилися до чорноі коринки 😠
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15.10.2023 22:49
+14
Гланое чтоб летуны стали холодными !
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15.10.2023 22:46
+8
Навіть якщо б вони і були, зараз авіація працює на дуже малих висотах.
Дзуськи той парашут допоможе, якщо летиш на висоті метрів пятдесят…
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15.10.2023 22:53
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Гланое чтоб летуны стали холодными !
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15.10.2023 22:46 Відповісти
""
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15.10.2023 23:14 Відповісти
Хавчик для степових тваринок.
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15.10.2023 23:29 Відповісти
Маю надію , що пілоти підсмажилися до чорноі коринки 😠
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15.10.2023 22:49 Відповісти
Чудово!
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15.10.2023 22:50 Відповісти
В вертолёте парашютов нету
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15.10.2023 22:50 Відповісти
Навіть якщо б вони і були, зараз авіація працює на дуже малих висотах.
Дзуськи той парашут допоможе, якщо летиш на висоті метрів пятдесят…
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15.10.2023 22:53 Відповісти
в ка52 вроде даже катапульты есть, нажаль...
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15.10.2023 22:55 Відповісти
Ага є, тільки цією опцією користувались не більше двох разів за весь час існування К-52. Після запуску катапультування мало того що весь хребет зміщується в труси, так ще й лопаті можуть голову знести. Запуск катапульти - відстріл лопастей (а їх два ряди), потім підрив скління кабіни і лише потім зпрацьовують рективні двигуни катапультування. Крокодили (алігатори) "ходять" лежачи і скільки часу на більш-менш вдале катапультування вони просто не мають
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15.10.2023 23:28 Відповісти
Ну степень надежности сравнима с подготовкой нашего правительства к полномасштабной, тут согласен безусловно.

Что же касается отстрела лопастей - хоть два ряда лопастей, хоть шесть рядов - думаю одинаковое, и улётно-быстро улетают. Вероятно такое же время -подрыв стёкол, почему "потом", а не одновременно? Запас по высоте? Думаю достаточно 0,5 метра(время свободного падения - 0,3193 секунды, поправкой на придание ускорения от пиропатрона кресла пренебрежём, т.к. пиропатрон уже сработал), до деформации фюзеляжа. Во всяком случае у истребителей можно от уровня грунта. Перегрузки конечно. Но шансы выжить у кацапа к сожалению есть((((
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15.10.2023 23:52 Відповісти
О 9-тій ранку і о 6-тій вечора перед новинами лунає гімн і він супроводжується відеорядом, там є і ураження гелікоптера, https://youtu.be/BpWLR4Jemc0?feature=shared загалом ось воно на YouTube
До чого це я, про шанси але без вираховування прискорення, сили тяжіння і інших чинників.
Ураження - секунда на усвідомлення того що сталося, секунда на прийняття рішення катапультуватися, секунда на виконання цієї дії, секунда на відстріл лопатів ба навіть одночасно с куполом кабіни, секунда на старт катапульти крісла. Від цих секунд не відхрестишся і це ідеальний мінімум якого все ж забагато для шансу вижити - "зустріч" з нашими чорноземами відбулася на четвертій секунді.
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16.10.2023 10:58 Відповісти
спорить лень.

хочу чтобы дохли массово.
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16.10.2023 11:03 Відповісти
Это просто Вау ! Очень круто!
Надеюсь - это также круто будет оценено командование
И десантникам дадут награды и премии
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15.10.2023 22:52 Відповісти
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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15.10.2023 22:55 Відповісти
Sehr gut!
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15.10.2023 22:57 Відповісти
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15.10.2023 22:57 Відповісти
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15.10.2023 23:10 Відповісти
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15.10.2023 23:13 Відповісти
Ще боєкомплект детонує
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15.10.2023 23:15 Відповісти
Цікаво, з чого збили? Stinger, Starstreak, "Голка"?

В будь-якому разі -- молодці! Чудова робота! 💙💛
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15.10.2023 23:33 Відповісти
+1 літак і +1 гвінтокрил. Ітого порівну.
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15.10.2023 23:39 Відповісти
вертольотики із самальотиками ідуть на гавно гу.
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16.10.2023 00:17 Відповісти
Не дотягнув трохи до лінії суровікіна))
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16.10.2023 00:17 Відповісти
Я теж про це подумав! .... а так бы ще й прохід в пірамідках був!!!
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16.10.2023 09:19 Відповісти
 
 