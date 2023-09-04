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В акваторії Азовського моря впав російський вертоліт Ка-52, - Baza

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

ка52,baza

Російський вертоліт Ка-52 упав в акваторії Азовського моря вранці 1 вересня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Telegram-канал Baza.

Зазначається, що Ка-52 впав приблизно за 1,5 км від берегової лінії.

Попередньо, причиною падіння стали складні метеоумови - сильний туман. 

Вертоліт Ка-52 зазнав катастрофи в Азовському морі. За попередніми даними, на борту перебували два пілоти, їх врятували.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+22
не перемога, а просто маленька приємна новина. Чи вам це не приємно?
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04.09.2023 16:33
+20
ну нарешті! А то вже п'ята вечора, а ще ні один кацольот не впав.
Чекаємо ще на нічний бобропад у БНР і КНР.
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04.09.2023 16:31
+19
Зіткнувся з туманом…. нехай буде так…
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04.09.2023 16:27
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Говорили, сбили.. Ну и ладно, важен результат.
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04.09.2023 16:25 Відповісти
Зіткнувся з туманом…. нехай буде так…
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04.09.2023 16:27 Відповісти
Непроходимо туманное в кабине вертолета столкнулось с настоящим туманом. Счет 1:0 в пользу настоящего тумана. Ждем ответный ход рашолотов...
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04.09.2023 16:35 Відповісти
Вейшнорія не забуває минулих образ!
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04.09.2023 16:41 Відповісти
🤣
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04.09.2023 19:48 Відповісти
Це перемога? ще у нас успіх під Москвою, там пожежа палає на складі текстильної фабрики кому спасіба нада сказать? Рєзнікову чи Зеленському?
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04.09.2023 16:27 Відповісти
не перемога, а просто маленька приємна новина. Чи вам це не приємно?
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04.09.2023 16:33 Відповісти
Залужному, разумеется. Первые обадараса только наживаются на войне...
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04.09.2023 16:37 Відповісти
Он бил тяжєлєє воздуха...
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04.09.2023 16:28 Відповісти
Не только был тяжелее воздуха, но и стал тяжелее воды. Основы физики для рабссейского населения...
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04.09.2023 16:46 Відповісти
не смішно. У нас за минулий тиждень небойових втрат - 9 льотчиків і 4 борта. Теж будете сміятися???
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04.09.2023 17:17 Відповісти
Не плутай наших Героїв з кацапсячими хробаками!
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04.09.2023 18:55 Відповісти
Іжачок в тумані
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04.09.2023 16:29 Відповісти
ну нарешті! А то вже п'ята вечора, а ще ні один кацольот не впав.
Чекаємо ще на нічний бобропад у БНР і КНР.
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04.09.2023 16:31 Відповісти
Кур'єрські дроні відправляються з Центрального дроновокзалу точно за розкладом!
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04.09.2023 16:43 Відповісти
Так це ще 1 веиесня грохнувся.
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04.09.2023 17:04 Відповісти
а чого тільки через три дні дали інформацію? чекали, що може спливе?
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04.09.2023 17:09 Відповісти
Це до росіян- інфа з російськіх каналів.
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04.09.2023 17:45 Відповісти
мы его не трогали ,он сам упал
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04.09.2023 16:32 Відповісти
За попередніми даними, на борту перебували два пілоти, їх врятували

Нагуя???
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04.09.2023 16:33 Відповісти
только рыбы покусали
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04.09.2023 16:36 Відповісти
а могли би продать за півмільйона. А так - ні собі, ні людям.
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04.09.2023 16:37 Відповісти
отріцатєльно здався з пооложітєльрним результатом
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04.09.2023 16:34 Відповісти
Сильна пожежа в районі Новомосковська
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04.09.2023 16:34 Відповісти
Дуже хочеться вірити, що це російській Новомосковськ!
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04.09.2023 16:46 Відповісти
подивіться дату реєстрації цього чувака
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04.09.2023 17:17 Відповісти
Він дав посилання на Дніпровський ТГ-канал.
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04.09.2023 17:46 Відповісти
У орків завжди були проблеми з "крявізной зямлі"... у данному випадку "крявізна моря"....
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04.09.2023 16:36 Відповісти
Алігатор плавати вміє?
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04.09.2023 16:38 Відповісти
Вміє... але для цього дуже швидко занурюється.
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04.09.2023 16:41 Відповісти
А краби як до цього ставляться?
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04.09.2023 16:45 Відповісти
Крабам у данному випадку не підфортило.
Бо орківське лайно всеж таки вис...лось з "алігатора"і всплило на повехню.
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04.09.2023 16:53 Відповісти
Жалко крабиків - пожерти не дали...
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04.09.2023 16:59 Відповісти
шкода, що пілотів урятували.
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04.09.2023 16:38 Відповісти
Женщина завернулась во флаг Украины возле Кремля
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04.09.2023 16:39 Відповісти
Цю активістку вже арештували 😠
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04.09.2023 16:44 Відповісти
уже выпустили , Эрдоган позаботился
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04.09.2023 17:27 Відповісти
В Москве на Красной площади задержали девушку, которая вышла с пикетом, обернувшись в украинский флаг

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04.09.2023 16:40 Відповісти
у меня лучше получилось , ее зовут Алена Кожевникова
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04.09.2023 16:42 Відповісти
Ага, у Вас вийшло й краще, й швидше за мене))
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04.09.2023 16:43 Відповісти
их сбили ,летели сдаваться
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04.09.2023 16:40 Відповісти
вы свинорылы все сдаётесь Кабздону...?
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04.09.2023 17:42 Відповісти
Отакий він, Український туман! Кремінь, граніт!!!
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04.09.2023 16:41 Відповісти
Так погода і трохи фізика. Він же ж тяжєлєє воздуха.
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04.09.2023 16:44 Відповісти
''Кракоділи нє лєтают''. -цікаво потоне чи поплив?)
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04.09.2023 16:45 Відповісти
Ви наші втрати по авіації за минулий тиждень знаєте??
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04.09.2023 17:18 Відповісти
"Аллигатор" вернулся к своим истокам - в воду и точка!
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04.09.2023 16:46 Відповісти
как вертушку назовешь так она и поплывет
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04.09.2023 16:47 Відповісти
Вайшнорія вже атакує і на півдні.
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04.09.2023 16:47 Відповісти
перестрашений мосКАЛь летів так низько, бо обсирався, що зіб'ють, що через туман не побачив воду і негативно всплив! АХАХАХАХАХАХАХА
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04.09.2023 16:50 Відповісти
Аллигатор под палтусом
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04.09.2023 16:53 Відповісти
Всєпагодний, любоєвремясуточний, аналоговнетний ниряльщик
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04.09.2023 17:00 Відповісти
Недоработочка вышла...
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04.09.2023 17:04 Відповісти
еще плавает ?
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04.09.2023 17:30 Відповісти
Это тот который по версии миобороны орков катера наши "уничтожал" ?
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04.09.2023 17:11 Відповісти
очередная брехня от МО РФ , чтобы отбелить недавнюю высадку
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04.09.2023 17:28 Відповісти
сам прикинь после того случая они усилили охрану и кто туда попрется
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04.09.2023 17:33 Відповісти
Байден разочарован отсутствием Си Цзиньпина на саммите G20
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04.09.2023 17:32 Відповісти
17:16

Эрдоган не смог вернуть Путина к "зерновой сделке"
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04.09.2023 17:34 Відповісти
Украинские пограничники видели две детонации российских дронов-камикадзе на территории Румынии и проинформировали смежную сторону.
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04.09.2023 17:36 Відповісти
Фото: Олег Ніколенко / Facebook

Взрыв российского дрона на территории Румынии

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04.09.2023 17:38 Відповісти
Туман нужно срочно признать иноагентом и запретить ему выпадать и распространяться,а если не послушается,уничтожить всех,кто окажется в тумане и и имеет с ним соприкосновение,как агентов недружественной к расеюшке природы
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04.09.2023 18:25 Відповісти
 
 