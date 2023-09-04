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В акваторії Азовського моря впав російський вертоліт Ка-52, - Baza
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Російський вертоліт Ка-52 упав в акваторії Азовського моря вранці 1 вересня.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Telegram-канал Baza.
Зазначається, що Ка-52 впав приблизно за 1,5 км від берегової лінії.
Попередньо, причиною падіння стали складні метеоумови - сильний туман.
Вертоліт Ка-52 зазнав катастрофи в Азовському морі. За попередніми даними, на борту перебували два пілоти, їх врятували.
Топ коментарі
+22 Зэлэный_Змий
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+20 Urs
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+19 Артм Воронцов
показати весь коментар04.09.2023 16:27
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