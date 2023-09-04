В акваторії Азовського моря впав російський вертоліт Ка-52, - Baza

Російський вертоліт Ка-52 упав в акваторії Азовського моря вранці 1 вересня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Telegram-канал Baza.

Зазначається, що Ка-52 впав приблизно за 1,5 км від берегової лінії.

Попередньо, причиною падіння стали складні метеоумови - сильний туман.

Вертоліт Ка-52 зазнав катастрофи в Азовському морі. За попередніми даними, на борту перебували два пілоти, їх врятували.

Читайте: Трофейний Мі-8 АМТШ найближчим часом поповнить бойовий парк ЗСУ, - ГУР МО