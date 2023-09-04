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Трофейний Мі-8 АМТШ найближчим часом поповнить бойовий парк ЗСУ, - ГУР МО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

мі8

Російський вертоліт Мі-8, який перемістили на територію України в рамках операції ГУР та Нацполіції, найближчим часом стане на бойове чергування Повітряних сил.

Про це повідомили у ГУР МО, передає Цензор.НЕТ.

"Український парк бойових вертольотів вже найближчим часом поповниться за рахунок "трофейного" Мі-8 АМТШ", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов повідомив, що російський гелікоптер Мі-8 з екіпажем здався у полон, приземлившись на аеродром Полтави (Харківська область).

Пізніше у ГУР МО підтвердили інформацію. Операція готувалася півроку.

Дивіться: "Збиті льотчики росії", - ГУР опублікував годинний фільм про викрадення російського вертольоту. ВIДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+2
Тоді в статистику втрат москалів можно записати +1, якщо цього не зробили раніше ))
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04.09.2023 09:59
+2
Не зробили. І Ка-52 збитий під Роботіно і цей до втрат не зарахували. Ото як 18 серпня протягом кількох годин гвинтокрили догнали і перегнали літаки, так більше змін нема.
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04.09.2023 10:53
+2
Далеко не анткаарний. Припиніть псевдопатріотичну бздуру ліпити з дивану.
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04.09.2023 11:08
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Тоді в статистику втрат москалів можно записати +1, якщо цього не зробили раніше ))
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04.09.2023 09:59 Відповісти
Не зробили. І Ка-52 збитий під Роботіно і цей до втрат не зарахували. Ото як 18 серпня протягом кількох годин гвинтокрили догнали і перегнали літаки, так більше змін нема.
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04.09.2023 10:53 Відповісти
АМТШ

ФЗНАМЗНОН.
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04.09.2023 10:10 Відповісти
Респект та щира подяка Воїнам ГУР МО України за бойову працю!
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04.09.2023 10:10 Відповісти
На антикварному гелікоптері піаряться як на якомусь атомному АВІАНОСЦІ!
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04.09.2023 10:20 Відповісти
Далеко не анткаарний. Припиніть псевдопатріотичну бздуру ліпити з дивану.
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04.09.2023 11:08 Відповісти
Розробка 1960 року.
Да-да, дуже "********" гелікоптер!
"Псевдопатріотичну бздуру ліплю" не я, а Буданов з дивану.
Впарили народу оцю залізяку, як СУПЕР досягнення - ось це й є:
"Псевдопатріотична бздура"!
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04.09.2023 11:25 Відповісти
Ця модифікація розробка 90-х. По-друге це важливо, що рашист сдався і сам привіз техніку. Це більше реклама, щоб інші рашисти так робили.
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04.09.2023 11:51 Відповісти
Не ліпи куйню, якщо не в темі, бовдур
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04.09.2023 12:23 Відповісти
А що в нього ходовка розвалилась чі краска облущілась. Да 30 років вік не малий, але зовсім не критичний, Мрії також за трицятку було.
Мі-8АМТШ остання модернізація (до того ще й експортувався як Мі-171)
Нічне бачення, озброєння від Крокодила, а так антикваріат, да, такий же як і "Блэк хоук"
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04.09.2023 11:11 Відповісти
Дивлячись яке озброєння від крокодила, пушки і броні в нього немає.
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04.09.2023 11:52 Відповісти
Це не ударний гелікоптер, а військово-транспортний. Те, що на нього щось можна навісити з озброєння, скоріше додаткова опція. Тож порівнювати його з МИ-24, чи Блек Хоуком - повна дурня.
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04.09.2023 13:05 Відповісти
Ні, не ударний А-армійський М-многоцільовіий Т-транспортний Ш-штурмовий
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04.09.2023 13:43 Відповісти
ще й повний запчастин був загружений
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04.09.2023 12:23 Відповісти
Шапіто...
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04.09.2023 10:26 Відповісти
Шапіто це наприклад ось це ,а то реальність
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04.09.2023 15:25 Відповісти
Тепер пілот під прицілом рашки, так же захотілось все розповісти, просто невмоготу, баби базарні.
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04.09.2023 10:56 Відповісти
Ну а що вони йому зроблять, тим більше що вони це напевно в той же день вирахували і дізналися, він буде і погодився воювати на боці України, разом з нашими пілотами, може бути не дай бог збитий і загинути, як і будь-який інший пілот , пілоти гелікоптерів це не пілоти літаків і в полон потрапити на підбитому гелікоптері шанси близькі до 0
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04.09.2023 15:14 Відповісти
 
 