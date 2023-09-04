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Трофейний Мі-8 АМТШ найближчим часом поповнить бойовий парк ЗСУ, - ГУР МО
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російський вертоліт Мі-8, який перемістили на територію України в рамках операції ГУР та Нацполіції, найближчим часом стане на бойове чергування Повітряних сил.
Про це повідомили у ГУР МО, передає Цензор.НЕТ.
"Український парк бойових вертольотів вже найближчим часом поповниться за рахунок "трофейного" Мі-8 АМТШ", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов повідомив, що російський гелікоптер Мі-8 з екіпажем здався у полон, приземлившись на аеродром Полтави (Харківська область).
Пізніше у ГУР МО підтвердили інформацію. Операція готувалася півроку.
Топ коментарі
+2 Qq Qqq f1a4586b
показати весь коментар04.09.2023 09:59
+2 Vitaliy Kasenkov
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+2 Jim Hawkins c863047b
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ФЗНАМЗНОН.
Да-да, дуже "********" гелікоптер!
"Псевдопатріотичну бздуру ліплю" не я, а Буданов з дивану.
Впарили народу оцю залізяку, як СУПЕР досягнення - ось це й є:
"Псевдопатріотична бздура"!
Мі-8АМТШ остання модернізація (до того ще й експортувався як Мі-171)
Нічне бачення, озброєння від Крокодила, а так антикваріат, да, такий же як і "Блэк хоук"