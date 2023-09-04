В акватории Азовского моря упал российский вертолет Ка-52, - Baza
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Российский вертолет Ка-52 упал в акватории Азовского моря утром 1 сентября.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Telegram-канал Baza.
Отмечается, что Ка-52 упал примерно в 1,5 км от береговой линии.
Предварительно, причиной падения стали сложные метеоусловия - сильный туман.
Вертолет Ка-52 потерпел катастрофу в Азовском море. По предварительным данным, на борту находились два пилота, их спасли.
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