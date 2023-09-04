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Новости ПроисшествияВойна в Украине
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В акватории Азовского моря упал российский вертолет Ка-52, - Baza

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

ка52,baza

Российский вертолет Ка-52 упал в акватории Азовского моря утром 1 сентября.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Telegram-канал Baza.

Отмечается, что Ка-52 упал примерно в 1,5 км от береговой линии.

Предварительно, причиной падения стали сложные метеоусловия - сильный туман.

Вертолет Ка-52 потерпел катастрофу в Азовском море. По предварительным данным, на борту находились два пилота, их спасли.

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Топ комментарии
+22
не перемога, а просто маленька приємна новина. Чи вам це не приємно?
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04.09.2023 16:33
+20
ну нарешті! А то вже п'ята вечора, а ще ні один кацольот не впав.
Чекаємо ще на нічний бобропад у БНР і КНР.
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04.09.2023 16:31
+19
Зіткнувся з туманом…. нехай буде так…
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04.09.2023 16:27
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Говорили, сбили.. Ну и ладно, важен результат.
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04.09.2023 16:25 Ответить
Зіткнувся з туманом…. нехай буде так…
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04.09.2023 16:27 Ответить
Непроходимо туманное в кабине вертолета столкнулось с настоящим туманом. Счет 1:0 в пользу настоящего тумана. Ждем ответный ход рашолотов...
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04.09.2023 16:35 Ответить
Вейшнорія не забуває минулих образ!
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04.09.2023 16:41 Ответить
🤣
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04.09.2023 19:48 Ответить
Це перемога? ще у нас успіх під Москвою, там пожежа палає на складі текстильної фабрики кому спасіба нада сказать? Рєзнікову чи Зеленському?
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04.09.2023 16:27 Ответить
не перемога, а просто маленька приємна новина. Чи вам це не приємно?
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04.09.2023 16:33 Ответить
Залужному, разумеется. Первые обадараса только наживаются на войне...
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04.09.2023 16:37 Ответить
Он бил тяжєлєє воздуха...
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04.09.2023 16:28 Ответить
Не только был тяжелее воздуха, но и стал тяжелее воды. Основы физики для рабссейского населения...
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04.09.2023 16:46 Ответить
не смішно. У нас за минулий тиждень небойових втрат - 9 льотчиків і 4 борта. Теж будете сміятися???
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04.09.2023 17:17 Ответить
Не плутай наших Героїв з кацапсячими хробаками!
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04.09.2023 18:55 Ответить
Іжачок в тумані
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04.09.2023 16:29 Ответить
ну нарешті! А то вже п'ята вечора, а ще ні один кацольот не впав.
Чекаємо ще на нічний бобропад у БНР і КНР.
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04.09.2023 16:31 Ответить
Кур'єрські дроні відправляються з Центрального дроновокзалу точно за розкладом!
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04.09.2023 16:43 Ответить
Так це ще 1 веиесня грохнувся.
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04.09.2023 17:04 Ответить
а чого тільки через три дні дали інформацію? чекали, що може спливе?
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04.09.2023 17:09 Ответить
Це до росіян- інфа з російськіх каналів.
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04.09.2023 17:45 Ответить
мы его не трогали ,он сам упал
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04.09.2023 16:32 Ответить
За попередніми даними, на борту перебували два пілоти, їх врятували

Нагуя???
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04.09.2023 16:33 Ответить
только рыбы покусали
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04.09.2023 16:36 Ответить
а могли би продать за півмільйона. А так - ні собі, ні людям.
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04.09.2023 16:37 Ответить
отріцатєльно здався з пооложітєльрним результатом
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04.09.2023 16:34 Ответить
Сильна пожежа в районі Новомосковська
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04.09.2023 16:34 Ответить
Дуже хочеться вірити, що це російській Новомосковськ!
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04.09.2023 16:46 Ответить
подивіться дату реєстрації цього чувака
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04.09.2023 17:17 Ответить
Він дав посилання на Дніпровський ТГ-канал.
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04.09.2023 17:46 Ответить
У орків завжди були проблеми з "крявізной зямлі"... у данному випадку "крявізна моря"....
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04.09.2023 16:36 Ответить
Алігатор плавати вміє?
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04.09.2023 16:38 Ответить
Вміє... але для цього дуже швидко занурюється.
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04.09.2023 16:41 Ответить
А краби як до цього ставляться?
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04.09.2023 16:45 Ответить
Крабам у данному випадку не підфортило.
Бо орківське лайно всеж таки вис...лось з "алігатора"і всплило на повехню.
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04.09.2023 16:53 Ответить
Жалко крабиків - пожерти не дали...
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04.09.2023 16:59 Ответить
шкода, що пілотів урятували.
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04.09.2023 16:38 Ответить
Женщина завернулась во флаг Украины возле Кремля
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04.09.2023 16:39 Ответить
Цю активістку вже арештували 😠
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04.09.2023 16:44 Ответить
уже выпустили , Эрдоган позаботился
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04.09.2023 17:27 Ответить
В Москве на Красной площади задержали девушку, которая вышла с пикетом, обернувшись в украинский флаг

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04.09.2023 16:40 Ответить
у меня лучше получилось , ее зовут Алена Кожевникова
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04.09.2023 16:42 Ответить
Ага, у Вас вийшло й краще, й швидше за мене))
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04.09.2023 16:43 Ответить
их сбили ,летели сдаваться
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04.09.2023 16:40 Ответить
вы свинорылы все сдаётесь Кабздону...?
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04.09.2023 17:42 Ответить
Отакий він, Український туман! Кремінь, граніт!!!
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04.09.2023 16:41 Ответить
Так погода і трохи фізика. Він же ж тяжєлєє воздуха.
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04.09.2023 16:44 Ответить
''Кракоділи нє лєтают''. -цікаво потоне чи поплив?)
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04.09.2023 16:45 Ответить
Ви наші втрати по авіації за минулий тиждень знаєте??
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04.09.2023 17:18 Ответить
"Аллигатор" вернулся к своим истокам - в воду и точка!
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04.09.2023 16:46 Ответить
как вертушку назовешь так она и поплывет
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04.09.2023 16:47 Ответить
Вайшнорія вже атакує і на півдні.
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04.09.2023 16:47 Ответить
перестрашений мосКАЛь летів так низько, бо обсирався, що зіб'ють, що через туман не побачив воду і негативно всплив! АХАХАХАХАХАХАХА
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04.09.2023 16:50 Ответить
Аллигатор под палтусом
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04.09.2023 16:53 Ответить
Всєпагодний, любоєвремясуточний, аналоговнетний ниряльщик
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04.09.2023 17:00 Ответить
Недоработочка вышла...
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04.09.2023 17:04 Ответить
еще плавает ?
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04.09.2023 17:30 Ответить
Это тот который по версии миобороны орков катера наши "уничтожал" ?
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04.09.2023 17:11 Ответить
очередная брехня от МО РФ , чтобы отбелить недавнюю высадку
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04.09.2023 17:28 Ответить
сам прикинь после того случая они усилили охрану и кто туда попрется
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04.09.2023 17:33 Ответить
Байден разочарован отсутствием Си Цзиньпина на саммите G20
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04.09.2023 17:32 Ответить
17:16

Эрдоган не смог вернуть Путина к "зерновой сделке"
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04.09.2023 17:34 Ответить
Украинские пограничники видели две детонации российских дронов-камикадзе на территории Румынии и проинформировали смежную сторону.
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04.09.2023 17:36 Ответить
Фото: Олег Ніколенко / Facebook

Взрыв российского дрона на территории Румынии

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04.09.2023 17:38 Ответить
Туман нужно срочно признать иноагентом и запретить ему выпадать и распространяться,а если не послушается,уничтожить всех,кто окажется в тумане и и имеет с ним соприкосновение,как агентов недружественной к расеюшке природы
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04.09.2023 18:25 Ответить
 
 