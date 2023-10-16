Белорусский пропагандист Жук: "Если вы услышали от кого-то слова "права человека", знайте - это враг Беларуси". ВИДЕО

Пропагандист и главный редактор газеты "администрации президента" Беларуси Дмитрий Жук заявил в эфире белорусского ТВ, что каждый, кто говорит о правах человека - это враг Беларуси.

Как сообщает Цензор.НЕТ, по словам пропагандиста режима Лукашенко, слова "права человека" могут служить надежным идентификатором для "врагов народа".

"Если вы услышали слова "права человека", знайте, этот человек - враг Беларуси. Наши сторонники избегают этого термина. "Демократия", "права человека" - это те инструменты, которые используют для того, чтобы заставить нас чувствовать себя неполноценными. Как только мы будем чувствовать себя неполноценными - мы становимся уязвимыми", - заявил Жук.

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