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Белорусский пропагандист Жук: "Если вы услышали от кого-то слова "права человека", знайте - это враг Беларуси". ВИДЕО

Пропагандист и главный редактор газеты "администрации президента" Беларуси Дмитрий Жук заявил в эфире белорусского ТВ, что каждый, кто говорит о правах человека - это враг Беларуси.

Как сообщает Цензор.НЕТ, по словам пропагандиста режима Лукашенко, слова "права человека" могут служить надежным идентификатором для "врагов народа".

"Если вы услышали слова "права человека", знайте, этот человек - враг Беларуси. Наши сторонники избегают этого термина. "Демократия", "права человека" - это те инструменты, которые используют для того, чтобы заставить нас чувствовать себя неполноценными. Как только мы будем чувствовать себя неполноценными - мы становимся уязвимыми", - заявил Жук.

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Автор: 

Беларусь (7900) Лукашенко Александр (3613) права человека (989) пропаганда (3683)


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Топ комментарии
+45
Оруелл проста ридаєт проста в істєрікє...
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16.10.2023 10:36
+24
даже не смешно, просто рабское быдло
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16.10.2023 10:41
+16
"Якщо ви почули від когось слова "права людини", знайте - це ворог Білорусі"

Схоже на горезвісне "Коли я чую слово "культура", моя рука тягнеться за пістолетом"
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16.10.2023 10:43
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Оруелл проста ридаєт проста в істєрікє...
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16.10.2023 10:36 Ответить
Шо не дожил до такой музы?
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16.10.2023 10:48 Ответить
Таке уже було.
Наприкінці 70-х - початку 80-х слова "права людини" були лайливими у совєцької пропаганди.
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16.10.2023 11:31 Ответить
добре наїв єпало на пропогандонських грошах
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16.10.2023 15:31 Ответить
Робимо висновок, що православний ХАМАС уже в Білорусі. І підтримується (або робить своїми рабами) більше ніж 80 % її населення
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16.10.2023 10:38 Ответить
лушпайкі цікаві..
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16.10.2023 10:40 Ответить
даже не смешно, просто рабское быдло
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16.10.2023 10:41 Ответить
Ржу.
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16.10.2023 10:42 Ответить
Є тільки права картоплі..
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16.10.2023 10:42 Ответить
Навозний жук...
На купі лайна Лукашенка...
Сучина серед відбірних сук...
Злука від побочного сексу...
Піснярів та Льва Лещенка...
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16.10.2023 10:43 Ответить
Звісно, ви ж заповідник казкових довбойобів.
Навіть русні можна дрони, а вам - зась.
Кому ще бацькової стабільності?
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16.10.2023 10:43 Ответить
"Якщо ви почули від когось слова "права людини", знайте - це ворог Білорусі"

Схоже на горезвісне "Коли я чую слово "культура", моя рука тягнеться за пістолетом"
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16.10.2023 10:43 Ответить
Тю, да на драныкоедии у меня и язык не повернется такое сказать, бо там даже слово толерантность , с издевкой обзывают таралентностью. Пусть там ( в бульбостане) хоть по второму кругу кохановская носится перед своими извергами с букетиками, всем как-то розово все...
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16.10.2023 10:47 Ответить
Жук Навозник думает что если будет хорошо лизать зад то ему не нужны права человека, все это уже было при Сралине когда самых верных и преданых лизунонов растреливали на изи.
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16.10.2023 10:47 Ответить
Та дай бог, пусть там все перестреляются, как и пыня будет кремлядью замочим, про ******** рыло-бацьку, я уж молчу.
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16.10.2023 10:50 Ответить
сябри каліновці, всіх переписуйте та запам'ятовуйте!
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16.10.2023 10:49 Ответить
Нате вам білоруси потужний потік сечі в очі.
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16.10.2023 10:51 Ответить
это не страна, родной, это улус особого режима, а ты цак одень и ку три раза.
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16.10.2023 10:52 Ответить
Та цеж Оруелл, просто літера у літеру!
Може у картоплю їм щось пімішують...
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16.10.2023 10:52 Ответить
туди сцить бацька
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16.10.2023 10:56 Ответить
Тоді я кажись здогадуюсь, що у них в цукерках...
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16.10.2023 11:12 Ответить
туди гадить Какашенков. Канхвети "Какашенки".
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16.10.2023 11:21 Ответить
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16.10.2023 10:52 Ответить
Путин назвал незыблемыми права и свободы человека в России .

«Права и свободы наших граждан гарантированы Конституцией, они незыблемы, мы никогда не должны об этом забывать», - подчеркнул президент.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/29/11/2022/6385e3979a79471d015a2bc2 -
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😂..👉 <******* всєя расєі - ворог Білорусі .
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16.10.2023 10:52 Ответить
Враг Бєларусі? По Жуку.
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16.10.2023 12:51 Ответить
Що він буде казати,коли таргана-в Гаагу,притащать?
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16.10.2023 10:52 Ответить
Угу. Війна - це мир, свобода - це рабство, права людини - це ворожі наративи...
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16.10.2023 10:54 Ответить
права людини, достаток, медицина - в білорусів це зло
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16.10.2023 10:55 Ответить
по волонреркому проходу 100000 білих носочків нада?
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16.10.2023 10:56 Ответить
На Лукомор`ї все без змін.
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16.10.2023 10:57 Ответить
А якщо хтось скаже про право вільного пересування та виїзду за кордон - ворогом якої країни він буде?
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16.10.2023 11:11 Ответить
Введено військовий стан, і є конституційний обов'язок у кожного громадянина захищати державу в даному випадку. Якщо тобі не подобалася держава, то треба було було виїжджати за кордон до війни, до того часу, доки на твою країну не напали, напад відбувся на Україну ще в 2014, був час звалити всім охочим. Такий порядок є в кожній державі. Ми всі хитрі, але занадто хитрожопі викликають лиш огиду.
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16.10.2023 11:55 Ответить
Деякі розуміли задовго до 14 року, що війни не уникнути, але нікуди не їхали, тому що мали у цій країні відчуття волі і були готові за неї битися. Зараз за волю українець може повоювати лише зі власною державою. Мі і не помітили , як за хвилями пропаганди втратили головне. Військовий стан кажете? Так і в Північній Кореї військовий стан. 70 років вже.
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16.10.2023 12:42 Ответить
за свою волю з власною державою треба зараз воювати росіянам, але аж ніяк не українцям. Українська влада не жене своїх громадян на війну в іншу державу заради захоплення чужих територій як це робить росія. Захист своєї держави, якщо на неї напали і хочуть зруйнувати - це конституційний обов'язок кожного громадянина. Так ж в кожній державі. Як відомо, північна корея ні з ким не воює вже давно, що у них там, то їх діло. А те, що ти *********** пропагандон, то це вже очевидно.
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16.10.2023 18:21 Ответить
Ну, власне, що і треба було доказати: якщо ви почули від когось слова "права людини"- це *********** пропагандон.
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16.10.2023 22:26 Ответить
Стаття 17. Захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього Українського народу.
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16.10.2023 18:28 Ответить
Громадяни повинні виконувати закони держави.
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16.10.2023 12:36 Ответить
Держава повинна виконувати Конституцію. Візьми Конституцію і проаналізуй, чи виконує держава хоча б один пункт.
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16.10.2023 13:45 Ответить
Держава і є конституція, ідіот.
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16.10.2023 13:56 Ответить
Стаття 3. Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.

Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави.

Стаття 17. .............

Збройні Сили України та інші військові формування ніким не можуть бути використані для обмеження прав і свобод громадян або з метою повалення конституційного ладу, усунення органів влади чи перешкоджання їх діяльності
...............

Стаття 21. Усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах. Права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними.

Стаття 28. Кожен має право на повагу до його гідності.

Ніхто не може бути підданий катуванню, жорстокому, нелюдському або такому, що принижує його гідність, поводженню чи покаранню.

Жодна людина без її вільної згоди не може бути піддана медичним, науковим чи іншим дослідам.

Стаття 29. Кожна людина має право на свободу та особисту недоторканність.

Ніхто не може бути заарештований або триматися під вартою інакше як за вмотивованим рішенням суду і тільки на підставах та в порядку, встановлених законом...............
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16.10.2023 14:49 Ответить
При совку, війна чи ні ти би навіть в Польщу не міг виїхати.
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16.10.2023 12:38 Ответить
Тобто зараз совок?
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16.10.2023 14:51 Ответить
А ведь это говно ПРАВ!
Зачем безропотному белорусскому стаду какие то права?
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16.10.2023 11:12 Ответить
Питання риторичне: цей Жук - він колорадський, чи навозний?
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16.10.2023 11:22 Ответить
"К чему стадам дары свободы?
Их должно резать или стричь."
(Пушкин А.С.)
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16.10.2023 11:34 Ответить
Тепер ясно, що головні вороги Білорусі - це демократія і права людини. Накінець-то там визначилися з 'ворогами'.
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16.10.2023 11:47 Ответить
Прикольно в Україні теж вважають ворогами тих, хто говорить про права людини, то ми вже як Білорусь.. хоча швидше північна корея 2.0
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16.10.2023 12:28 Ответить
Притягнуто за вуха. Всі соціалісти це пусті бовкнути.
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16.10.2023 12:31 Ответить
На сторінці Цензора реклама новин: в Києві затримали чоловіка, який намагався вбити… і фотка затриманого з поліцією, руки за спиною в кайданках, замилене лице, качок в шкіряній куртці. Треба зайти подивитись кого він там хотів вбити. Зайшов, читаю…»хотів вбити бездомногокота».
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16.10.2023 12:35 Ответить
Свинья фашистская, свои права четко знает!
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16.10.2023 12:41 Ответить
Враг Лукашенко.✍️😆
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16.10.2023 13:01 Ответить
якщо деякі люди не визнать за собой права людини, то чи повинні ми визнавати такі права за ними?!
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16.10.2023 13:39 Ответить
mrazota !1
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16.10.2023 13:56 Ответить
Я інколи заходжу на сябросайти,типу Нашей Ніви...таких як цей Жук (колорадський) серед мешканців неозорих ланів бульби % 70-75,мінімум.
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16.10.2023 16:53 Ответить
Есть только права Лукашенко, все остальное от лукавого!
Вон президент Зимбабе не даст соврать!
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16.10.2023 22:30 Ответить
Он хотел сказать - враг лукашни, но у пропагандонов это всё понятия тождественные. Там та же муйня - есть лукашка, есть **********, нет... и т.д. Всё как в любой террористической диктатуре.
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17.10.2023 03:55 Ответить
 
 