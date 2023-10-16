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Білоруський пропагандист Жук: "Якщо ви почули від когось слова "права людини", знайте - це ворог Білорусі". ВIДЕО

Пропагандист та головний редактор газети "адміністрації президента" Білорусі Дмитро Жук заявив в ефірі білоруського ТБ, що кожен, хто говорить про права людини - це ворог Білорусі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, за словами пропагандиста режиму Лукашенка, слова "права людини" мужуть слугувати надійним ідентифікатором для "ворогів народу". 

"Якщо ви почули слова "права людини", знайте, ця людина – ворог Білорусі. Наші прихильники уникають цього терміну. "Демократія", "права людини" - це ті інструменти, які використовуть для того, щоб змусити нас почуватися неповноцінними. Як тільки ми почуватимемося неповноцінними - ми стаємо вразливими", - заявив Жук. 

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Автор: 

Білорусь (7938) Лукашенко Олександр (2655) права людини (612) пропаганда (2810)


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Топ коментарі
+45
Оруелл проста ридаєт проста в істєрікє...
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16.10.2023 10:36
+24
даже не смешно, просто рабское быдло
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16.10.2023 10:41
+16
"Якщо ви почули від когось слова "права людини", знайте - це ворог Білорусі"

Схоже на горезвісне "Коли я чую слово "культура", моя рука тягнеться за пістолетом"
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16.10.2023 10:43
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Оруелл проста ридаєт проста в істєрікє...
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16.10.2023 10:36 Відповісти
Шо не дожил до такой музы?
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16.10.2023 10:48 Відповісти
Таке уже було.
Наприкінці 70-х - початку 80-х слова "права людини" були лайливими у совєцької пропаганди.
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16.10.2023 11:31 Відповісти
добре наїв єпало на пропогандонських грошах
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16.10.2023 15:31 Відповісти
Робимо висновок, що православний ХАМАС уже в Білорусі. І підтримується (або робить своїми рабами) більше ніж 80 % її населення
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16.10.2023 10:38 Відповісти
лушпайкі цікаві..
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16.10.2023 10:40 Відповісти
даже не смешно, просто рабское быдло
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16.10.2023 10:41 Відповісти
Ржу.
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16.10.2023 10:42 Відповісти
Є тільки права картоплі..
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16.10.2023 10:42 Відповісти
Навозний жук...
На купі лайна Лукашенка...
Сучина серед відбірних сук...
Злука від побочного сексу...
Піснярів та Льва Лещенка...
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16.10.2023 10:43 Відповісти
Звісно, ви ж заповідник казкових довбойобів.
Навіть русні можна дрони, а вам - зась.
Кому ще бацькової стабільності?
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16.10.2023 10:43 Відповісти
"Якщо ви почули від когось слова "права людини", знайте - це ворог Білорусі"

Схоже на горезвісне "Коли я чую слово "культура", моя рука тягнеться за пістолетом"
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16.10.2023 10:43 Відповісти
Тю, да на драныкоедии у меня и язык не повернется такое сказать, бо там даже слово толерантность , с издевкой обзывают таралентностью. Пусть там ( в бульбостане) хоть по второму кругу кохановская носится перед своими извергами с букетиками, всем как-то розово все...
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16.10.2023 10:47 Відповісти
Жук Навозник думает что если будет хорошо лизать зад то ему не нужны права человека, все это уже было при Сралине когда самых верных и преданых лизунонов растреливали на изи.
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16.10.2023 10:47 Відповісти
Та дай бог, пусть там все перестреляются, как и пыня будет кремлядью замочим, про ******** рыло-бацьку, я уж молчу.
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16.10.2023 10:50 Відповісти
сябри каліновці, всіх переписуйте та запам'ятовуйте!
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16.10.2023 10:49 Відповісти
Нате вам білоруси потужний потік сечі в очі.
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16.10.2023 10:51 Відповісти
это не страна, родной, это улус особого режима, а ты цак одень и ку три раза.
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16.10.2023 10:52 Відповісти
Та цеж Оруелл, просто літера у літеру!
Може у картоплю їм щось пімішують...
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16.10.2023 10:52 Відповісти
туди сцить бацька
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16.10.2023 10:56 Відповісти
Тоді я кажись здогадуюсь, що у них в цукерках...
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16.10.2023 11:12 Відповісти
туди гадить Какашенков. Канхвети "Какашенки".
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16.10.2023 11:21 Відповісти
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16.10.2023 10:52 Відповісти
Путин назвал незыблемыми права и свободы человека в России .

«Права и свободы наших граждан гарантированы Конституцией, они незыблемы, мы никогда не должны об этом забывать», - подчеркнул президент.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/29/11/2022/6385e3979a79471d015a2bc2 -
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😂..👉 <******* всєя расєі - ворог Білорусі .
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16.10.2023 10:52 Відповісти
Враг Бєларусі? По Жуку.
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16.10.2023 12:51 Відповісти
Що він буде казати,коли таргана-в Гаагу,притащать?
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16.10.2023 10:52 Відповісти
Угу. Війна - це мир, свобода - це рабство, права людини - це ворожі наративи...
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16.10.2023 10:54 Відповісти
права людини, достаток, медицина - в білорусів це зло
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16.10.2023 10:55 Відповісти
по волонреркому проходу 100000 білих носочків нада?
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16.10.2023 10:56 Відповісти
На Лукомор`ї все без змін.
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16.10.2023 10:57 Відповісти
А якщо хтось скаже про право вільного пересування та виїзду за кордон - ворогом якої країни він буде?
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16.10.2023 11:11 Відповісти
Введено військовий стан, і є конституційний обов'язок у кожного громадянина захищати державу в даному випадку. Якщо тобі не подобалася держава, то треба було було виїжджати за кордон до війни, до того часу, доки на твою країну не напали, напад відбувся на Україну ще в 2014, був час звалити всім охочим. Такий порядок є в кожній державі. Ми всі хитрі, але занадто хитрожопі викликають лиш огиду.
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16.10.2023 11:55 Відповісти
Деякі розуміли задовго до 14 року, що війни не уникнути, але нікуди не їхали, тому що мали у цій країні відчуття волі і були готові за неї битися. Зараз за волю українець може повоювати лише зі власною державою. Мі і не помітили , як за хвилями пропаганди втратили головне. Військовий стан кажете? Так і в Північній Кореї військовий стан. 70 років вже.
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16.10.2023 12:42 Відповісти
за свою волю з власною державою треба зараз воювати росіянам, але аж ніяк не українцям. Українська влада не жене своїх громадян на війну в іншу державу заради захоплення чужих територій як це робить росія. Захист своєї держави, якщо на неї напали і хочуть зруйнувати - це конституційний обов'язок кожного громадянина. Так ж в кожній державі. Як відомо, північна корея ні з ким не воює вже давно, що у них там, то їх діло. А те, що ти *********** пропагандон, то це вже очевидно.
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16.10.2023 18:21 Відповісти
Ну, власне, що і треба було доказати: якщо ви почули від когось слова "права людини"- це *********** пропагандон.
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16.10.2023 22:26 Відповісти
Стаття 17. Захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього Українського народу.
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16.10.2023 18:28 Відповісти
Громадяни повинні виконувати закони держави.
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16.10.2023 12:36 Відповісти
Держава повинна виконувати Конституцію. Візьми Конституцію і проаналізуй, чи виконує держава хоча б один пункт.
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16.10.2023 13:45 Відповісти
Держава і є конституція, ідіот.
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16.10.2023 13:56 Відповісти
Стаття 3. Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.

Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави.

Стаття 17. .............

Збройні Сили України та інші військові формування ніким не можуть бути використані для обмеження прав і свобод громадян або з метою повалення конституційного ладу, усунення органів влади чи перешкоджання їх діяльності
...............

Стаття 21. Усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах. Права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними.

Стаття 28. Кожен має право на повагу до його гідності.

Ніхто не може бути підданий катуванню, жорстокому, нелюдському або такому, що принижує його гідність, поводженню чи покаранню.

Жодна людина без її вільної згоди не може бути піддана медичним, науковим чи іншим дослідам.

Стаття 29. Кожна людина має право на свободу та особисту недоторканність.

Ніхто не може бути заарештований або триматися під вартою інакше як за вмотивованим рішенням суду і тільки на підставах та в порядку, встановлених законом...............
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16.10.2023 14:49 Відповісти
При совку, війна чи ні ти би навіть в Польщу не міг виїхати.
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16.10.2023 12:38 Відповісти
Тобто зараз совок?
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16.10.2023 14:51 Відповісти
А ведь это говно ПРАВ!
Зачем безропотному белорусскому стаду какие то права?
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16.10.2023 11:12 Відповісти
Питання риторичне: цей Жук - він колорадський, чи навозний?
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16.10.2023 11:22 Відповісти
"К чему стадам дары свободы?
Их должно резать или стричь."
(Пушкин А.С.)
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16.10.2023 11:34 Відповісти
Тепер ясно, що головні вороги Білорусі - це демократія і права людини. Накінець-то там визначилися з 'ворогами'.
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16.10.2023 11:47 Відповісти
Прикольно в Україні теж вважають ворогами тих, хто говорить про права людини, то ми вже як Білорусь.. хоча швидше північна корея 2.0
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16.10.2023 12:28 Відповісти
Притягнуто за вуха. Всі соціалісти це пусті бовкнути.
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16.10.2023 12:31 Відповісти
На сторінці Цензора реклама новин: в Києві затримали чоловіка, який намагався вбити… і фотка затриманого з поліцією, руки за спиною в кайданках, замилене лице, качок в шкіряній куртці. Треба зайти подивитись кого він там хотів вбити. Зайшов, читаю…»хотів вбити бездомногокота».
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16.10.2023 12:35 Відповісти
Свинья фашистская, свои права четко знает!
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16.10.2023 12:41 Відповісти
Враг Лукашенко.✍️😆
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16.10.2023 13:01 Відповісти
якщо деякі люди не визнать за собой права людини, то чи повинні ми визнавати такі права за ними?!
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16.10.2023 13:39 Відповісти
mrazota !1
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16.10.2023 13:56 Відповісти
Я інколи заходжу на сябросайти,типу Нашей Ніви...таких як цей Жук (колорадський) серед мешканців неозорих ланів бульби % 70-75,мінімум.
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16.10.2023 16:53 Відповісти
Есть только права Лукашенко, все остальное от лукавого!
Вон президент Зимбабе не даст соврать!
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16.10.2023 22:30 Відповісти
Он хотел сказать - враг лукашни, но у пропагандонов это всё понятия тождественные. Там та же муйня - есть лукашка, есть **********, нет... и т.д. Всё как в любой террористической диктатуре.
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17.10.2023 03:55 Відповісти
 
 