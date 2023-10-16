Білоруський пропагандист Жук: "Якщо ви почули від когось слова "права людини", знайте - це ворог Білорусі". ВIДЕО

Пропагандист та головний редактор газети "адміністрації президента" Білорусі Дмитро Жук заявив в ефірі білоруського ТБ, що кожен, хто говорить про права людини - це ворог Білорусі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, за словами пропагандиста режиму Лукашенка, слова "права людини" мужуть слугувати надійним ідентифікатором для "ворогів народу".

"Якщо ви почули слова "права людини", знайте, ця людина – ворог Білорусі. Наші прихильники уникають цього терміну. "Демократія", "права людини" - це ті інструменти, які використовуть для того, щоб змусити нас почуватися неповноцінними. Як тільки ми почуватимемося неповноцінними - ми стаємо вразливими", - заявив Жук.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кремль намагається втягнути Білорусь у повноцінну наземну операцію проти України, - ГУР МО