Білоруський пропагандист Жук: "Якщо ви почули від когось слова "права людини", знайте - це ворог Білорусі". ВIДЕО
Пропагандист та головний редактор газети "адміністрації президента" Білорусі Дмитро Жук заявив в ефірі білоруського ТБ, що кожен, хто говорить про права людини - це ворог Білорусі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, за словами пропагандиста режиму Лукашенка, слова "права людини" мужуть слугувати надійним ідентифікатором для "ворогів народу".
"Якщо ви почули слова "права людини", знайте, ця людина – ворог Білорусі. Наші прихильники уникають цього терміну. "Демократія", "права людини" - це ті інструменти, які використовуть для того, щоб змусити нас почуватися неповноцінними. Як тільки ми почуватимемося неповноцінними - ми стаємо вразливими", - заявив Жук.
Топ коментарі
+45 Александр Чуднивец #474549
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+24 Vadim Izumov #511001
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+16 Алекс Скела
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Наприкінці 70-х - початку 80-х слова "права людини" були лайливими у совєцької пропаганди.
На купі лайна Лукашенка...
Сучина серед відбірних сук...
Злука від побочного сексу...
Піснярів та Льва Лещенка...
Навіть русні можна дрони, а вам - зась.
Кому ще бацькової стабільності?
Схоже на горезвісне "Коли я чую слово "культура", моя рука тягнеться за пістолетом"
Може у картоплю їм щось пімішують...
«Права и свободы наших граждан гарантированы Конституцией, они незыблемы, мы никогда не должны об этом забывать», - подчеркнул президент.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/29/11/2022/6385e3979a79471d015a2bc2 -
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😂..👉 <******* всєя расєі - ворог Білорусі .
Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави.
Стаття 17. .............
Збройні Сили України та інші військові формування ніким не можуть бути використані для обмеження прав і свобод громадян або з метою повалення конституційного ладу, усунення органів влади чи перешкоджання їх діяльності
...............
Стаття 21. Усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах. Права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними.
Стаття 28. Кожен має право на повагу до його гідності.
Ніхто не може бути підданий катуванню, жорстокому, нелюдському або такому, що принижує його гідність, поводженню чи покаранню.
Жодна людина без її вільної згоди не може бути піддана медичним, науковим чи іншим дослідам.
Стаття 29. Кожна людина має право на свободу та особисту недоторканність.
Ніхто не може бути заарештований або триматися під вартою інакше як за вмотивованим рішенням суду і тільки на підставах та в порядку, встановлених законом...............
Зачем безропотному белорусскому стаду какие то права?
Их должно резать или стричь."
(Пушкин А.С.)
Вон президент Зимбабе не даст соврать!