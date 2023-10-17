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Россияне ударили по Славянску, есть попадание в общежитие, без жертв. ВИДЕО

Российские оккупационные войска ночью нанесли удары по Славянску в Донецкой области.

Об этом сообщил глава ГВА Вадим Лях, передает Цензор.НЕТ.

"Центр города ночью испытал ракетный удар. Попадание в общежитие аграрного колледжа по ул.Свободы. К счастью, обошлось без жертв", - говорится в сообщении.

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обстрел (27396) Славянск (2582)


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Рашисти це варвари які свідомо вбивають мирних громадян руйнують житло інфраструктуру ,це дика орда ,а в нас дуже переймаются евакуацією з Ізраїлю тут таке щоденно твориться.
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17.10.2023 08:42 Ответить
Читаю інформацію, що ЗСУ завдали ударів по гелікоптерах Луганськ, Бердянськ, а також накрили їх артилерію. Це про війну,але коли тут пишуть,що якийсь орк написав,що атакували дрони їх область ,а вони їх мабуть збили,то навіщо ці фейки тут. Опитне Водяне мають невелику втрату позиції. Це війна, а арестович чи кулеба з їх баченням політики, то це пустота. Ботокс і кінь їздять зброю збирати проти України, а зе -ворогів наживати
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17.10.2023 08:44 Ответить
Схоже на правду? Рахувати будемо після Перемоги.
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17.10.2023 10:56 Ответить
 
 