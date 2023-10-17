Россияне ударили по Славянску, есть попадание в общежитие, без жертв. ВИДЕО
Российские оккупационные войска ночью нанесли удары по Славянску в Донецкой области.
Об этом сообщил глава ГВА Вадим Лях, передает Цензор.НЕТ.
"Центр города ночью испытал ракетный удар. Попадание в общежитие аграрного колледжа по ул.Свободы. К счастью, обошлось без жертв", - говорится в сообщении.
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володимир омельянов
показать весь комментарий17.10.2023 08:42 Ответить Мне нравится 2
valentyna #410470
показать весь комментарий17.10.2023 08:44 Ответить Мне нравится 0
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Александр Иванов #442761
показать весь комментарий17.10.2023 10:56 Ответить Мне нравится 0
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