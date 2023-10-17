РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9058 посетителей онлайн
Новости Видео Война
22 043 52

Оккупант на мопеде безуспешно пытается убежать от украинского дрона. ВИДЕО

Оператор украинского дрона попал в российского оккупанта, пытавшегося скрыться на мопеде.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинского бойца опубликована в соцсетях.

Читайте: Удар по аэродромам рашистов в Бердянске и Луганске: ССО уничтожили 9 вертолетов, пусковую установку ПВО и склад боеприпасов, десятки оккупантов уничтожены и ранены

Автор: 

армия РФ (19400) беспилотник (3653) уничтожение (7040)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+22
не боись рузькэ, все норм, орк у кобзона.
показать весь комментарий
17.10.2023 13:56
+13
я теж помітив, що у всіх відео оператор вимикає камеру щоб приховати той факт, що всі ці FPV-дрони ніхєра не вибухають. Разводняк, коротше.
показать весь комментарий
17.10.2023 13:59
+11
Треба попереджувати, що це сарказм. Бо ідіоти будуть думати, що це і справді так, а розумні подумають, що ти - ідіот (або россійський тролль)
показать весь комментарий
17.10.2023 14:03
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ще не факт що вибухнуло
показать весь комментарий
17.10.2023 13:53 Ответить
не боись рузькэ, все норм, орк у кобзона.
показать весь комментарий
17.10.2023 13:56 Ответить
Ага, дрон тока придал ускорение орку
показать весь комментарий
17.10.2023 15:58 Ответить
я теж помітив, що у всіх відео оператор вимикає камеру щоб приховати той факт, що всі ці FPV-дрони ніхєра не вибухають. Разводняк, коротше.
показать весь комментарий
17.10.2023 13:59 Ответить
Треба попереджувати, що це сарказм. Бо ідіоти будуть думати, що це і справді так, а розумні подумають, що ти - ідіот (або россійський тролль)
показать весь комментарий
17.10.2023 14:03 Ответить
всі хто має клепку в голові зрозуміють що то сарказм.
показать весь комментарий
17.10.2023 14:07 Ответить
тут форум Цензора, а не дешевий серіал з закадровим сміхом. А ідіотів я не лікую - цим займаються інші спеціалісти, якщо до того ідіоти самі себе не встигли вбити.
показать весь комментарий
17.10.2023 14:08 Ответить
Камера, передатчик и питание находятся в эпицентре взрыва. Трансляция, в силу технических причин, происходит с задержкой (20-100ms). Следовательно, собственного взрыва коптера мы никогда не увидим.
показать весь комментарий
17.10.2023 14:25 Ответить
от навіщо ви мені це пишете? я ж не ідіот. Адресуйте свій комент , може його вилікуєте, звісно якщо він не кацап.
показать весь комментарий
17.10.2023 14:45 Ответить
Бачимо і між іншим регулярно - з іншого дрона, та ганятися двома дронами за пєдіком на мопєдікє якось не комільфо
показать весь комментарий
17.10.2023 14:52 Ответить
Не, не вибухнуло,просто прошило свинособаку і полетіло далі...
показать весь комментарий
17.10.2023 15:15 Ответить
Порубало гвинтами
показать весь комментарий
18.10.2023 00:39 Ответить
думаэтє, воно так і ходить: із дроном у сраці?
показать весь комментарий
17.10.2023 15:41 Ответить
Значить на бутилку.
показать весь комментарий
17.10.2023 16:35 Ответить
Нє пафартіла
показать весь комментарий
17.10.2023 13:58 Ответить
тому шо у дзеркало заднього виду треба було дивитись.
показать весь комментарий
17.10.2023 14:03 Ответить
І рядність не порушувати...
показать весь комментарий
17.10.2023 14:17 Ответить
окупанту завдано напрямку за їх кораблем.
показать весь комментарий
17.10.2023 13:59 Ответить
Егоїстична сволота лише про себе думає, а дома в "халоднай ізбє" ватосамиця й виводок ніяк не можуть дочекатися, коли зможуть влаштувати сімейне свято та "аткушать пєльмєшек".
показать весь комментарий
17.10.2023 14:03 Ответить
дивно що досі немає бухгалтерів та бухгалеркинь з претензіями що це дуже дорого на 1 орка цілий дрон витрачати.
Тільки от тупі євреї не шкодують на одного терероста навіть хелфайр
показать весь комментарий
17.10.2023 14:10 Ответить
500 баксів зовсім не шкода.
показать весь комментарий
17.10.2023 14:12 Ответить
ви просто їх не застали. На початку розвитку FPV-дронів коментарів цих бугалтерів тут були десятки.
показать весь комментарий
17.10.2023 14:15 Ответить
не застав ? майже під кожним відосом де показано ураження дроном 1-2 кацапів такі бухгалтера відписуються.
показать весь комментарий
17.10.2023 14:30 Ответить
але ж кількість значно упала.
показать весь комментарий
17.10.2023 14:48 Ответить
були навіть унікуми які вазмущалісь чому це ми витрачаємо фпвшки на знищення комплексів типу Муром, адже це ж проста камера яка нікому не заважає. короче дубіли.
показать весь комментарий
17.10.2023 14:54 Ответить
ну це як раз той рівень, коли таких вже в армію брати не можна на будь-яку роботу, тому вони залишаються наносити шкоду у міру своїх сил в цивільному житті.
показать весь комментарий
17.10.2023 15:01 Ответить
а як звучить членкиня, посестра .....хочуть рівності у всьому з особинами що мають член, але спробуй їх не випусти з країни.....відразу про рівність забувають.
дійсно тут є багато йолопів яким потрібно писати в кінці "сарказм"
показать весь комментарий
17.10.2023 14:35 Ответить
ok

не побачив с першого разу...
показать весь комментарий
17.10.2023 14:55 Ответить
Пане Богдан,також не розумію де стає рівноправне між членом Ради і членкиня Ради.Якщо вже ставити знак рівності і при цьому не принижувати честь жінок-то КЛІТОРИНЯ Ради більш вірно...Кліториня наглядової комісії,кліториня делегації,кліториня-кореспондентка і т.д..
показать весь комментарий
17.10.2023 16:44 Ответить
Так не можна, це удар у спину ...
показать весь комментарий
17.10.2023 14:18 Ответить
А що там ґекає за кадром?
показать весь комментарий
17.10.2023 14:18 Ответить
Чергове сафарі. Полювання на москалів - новий вид спорту, можна включити в Олімпійські ігри.
показать весь комментарий
17.10.2023 14:19 Ответить
показать весь комментарий
17.10.2023 14:23 Ответить
Підготували персонаж до сіквелу примарний вершник
показать весь комментарий
17.10.2023 14:24 Ответить
С обеих сторон пытаются преувеличивать значение FPV-дронов. Но если собрать все эти видосики за два года, едва ли наберется тысяча убитых и раненых. Главное задача дронов разведка, а почти все потери в технике и живой силе наносит артиллерия, не считая мины.
показать весь комментарий
17.10.2023 14:26 Ответить
Тим більш що по дронам і по кількості і по якості кацапи значно перевершують ВСУ. здогадайтесь чому так...
показать весь комментарий
17.10.2023 14:30 Ответить
А їхні Z-воєнкори кажуть, що навпаки (що ЗСУ кращі в дронах, які ведуть розвідку на 5-50 км від фронту), і цим пояснюють, чому ЗСУ виграють контрбатарейну боротьбу
показать весь комментарий
17.10.2023 15:08 Ответить
Вы видели сколько этих "видосиков" со скидом бомбочек? Море. Нельзя говорить что они вообще не имеют значение.
показать весь комментарий
17.10.2023 14:45 Ответить
Кажуть, що на ці "дешеві дрони" приходиться біля 20 % втрат. Плюс психологічний еффект, і великі обмеження на дії підрозділів в денний час
показать весь комментарий
17.10.2023 15:10 Ответить
показать весь комментарий
17.10.2023 14:28 Ответить
Зовсім не важливо, як, де, коли та чим, кцапомоскальську сатану тре нищити повсюди, просто на самому корінні зародку, бо москалі то не люди, а нечисть, терорист, чума та пандемія цілої планети Земля.
показать весь комментарий
17.10.2023 14:31 Ответить
раз, два, три і в кювет
показать весь комментарий
17.10.2023 14:34 Ответить
врешшь... не уйдешшшшь...
показать весь комментарий
17.10.2023 14:53 Ответить
БАААХ!
І далі воно їде тільки на передньому колесі і без сраки...
показать весь комментарий
17.10.2023 15:31 Ответить
Не йух швидкысний режим порушувати. Я буду долго гнать мопед
пока в глухих лугах его не остановит дрон.
показать весь комментарий
17.10.2023 15:54 Ответить
Та ще й пре гнида по лівій стороні. ДАІ немає, тільки дроном)
показать весь комментарий
17.10.2023 19:06 Ответить
Уехал к деду на мопеду
показать весь комментарий
17.10.2023 16:14 Ответить
Тут Kawasaki Z1000 потрібен з літровим двигуном, а не китайська срань на п'ятдесят кубів!
показать весь комментарий
17.10.2023 16:18 Ответить
Чмопед
показать весь комментарий
17.10.2023 16:24 Ответить
Жаль нет съёмки со второго дрона - посмотреть на его реактивное ускорение..😁

П.С. А что с озвучкой? Что-то сломалось?
показать весь комментарий
17.10.2023 19:33 Ответить
 
 