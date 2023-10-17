Оккупант на мопеде безуспешно пытается убежать от украинского дрона. ВИДЕО
Оператор украинского дрона попал в российского оккупанта, пытавшегося скрыться на мопеде.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинского бойца опубликована в соцсетях.
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показать весь комментарий17.10.2023 13:56
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Тільки от тупі євреї не шкодують на одного терероста навіть хелфайр
дійсно тут є багато йолопів яким потрібно писати в кінці "сарказм"
не побачив с першого разу...
І далі воно їде тільки на передньому колесі і без сраки...
пока в глухих лугах его не остановит дрон.
П.С. А что с озвучкой? Что-то сломалось?