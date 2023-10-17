Бойцы ВСУ помешали оккупантам проникнуть на территорию Херсона. ВИДЕО

Российские военные предпринимают попытки проникнуть на территорию Херсона или закрепиться на островах вблизи города, чтобы обстрелами терроризировать мирное население. Но наши бойцы помешали оккупантам и ликвидировали группу вражеской ДРГ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские защитники уничтожили вражескую лодку вместе с российскими захватчиками.

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