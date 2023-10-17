Бойцы ВСУ помешали оккупантам проникнуть на территорию Херсона. ВИДЕО
Российские военные предпринимают попытки проникнуть на территорию Херсона или закрепиться на островах вблизи города, чтобы обстрелами терроризировать мирное население. Но наши бойцы помешали оккупантам и ликвидировали группу вражеской ДРГ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские защитники уничтожили вражескую лодку вместе с российскими захватчиками.
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+9 Дмитрий Питалов #420485
показать весь комментарий17.10.2023 19:49
+7 alexandr shamov
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+4 KosAn30 JT26
показать весь комментарий17.10.2023 20:13
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Сейчас уже русня, куда катится мир ?
Але ж нинішнє покоління буде трохи притравлене рашистами, то може прожити менше.
Маленькі раки - мабудь по 3