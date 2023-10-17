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Новости Видео Война
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Бойцы ВСУ помешали оккупантам проникнуть на территорию Херсона. ВИДЕО

Российские военные предпринимают попытки проникнуть на территорию Херсона или закрепиться на островах вблизи города, чтобы обстрелами терроризировать мирное население. Но наши бойцы помешали оккупантам и ликвидировали группу вражеской ДРГ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские защитники уничтожили вражескую лодку вместе с российскими захватчиками.

Смотрите также: Украинская ДРГ из засады уничтожает вражеский автомобиль и его экипаж на оккупированном левобережье Херсона. ВИДЕО беспилотника

Автор: 

Херсон (2842) ВСУ (6629) ДРГ (100)


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Топ комментарии
+9
Катріна Рєпіна пріплилі
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17.10.2023 19:49
+7
На ночь - под деревом, мокрые , подстреленные. К утру окочурятся.
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17.10.2023 19:47
+4
Боже'боже,зрада иди повеся'одни плюсы для Украины
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17.10.2023 20:13
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На ночь - под деревом, мокрые , подстреленные. К утру окочурятся.
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17.10.2023 19:47 Ответить
Катріна Рєпіна пріплилі
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17.10.2023 19:49 Ответить
А мы их пристрелили!
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18.10.2023 12:47 Ответить
Раньше ВСУ, острова захватывала.
Сейчас уже русня, куда катится мир ?
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17.10.2023 20:11 Ответить
Боже'боже,зрада иди повеся'одни плюсы для Украины
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17.10.2023 20:13 Ответить
Хто в курсах - скільки років живуть раки? Тобто коли в Херсоні їх можно буде вживати як "друге повоєнне покоління"?
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17.10.2023 22:07 Ответить
Річкові десь 15-20 років...
Але ж нинішнє покоління буде трохи притравлене рашистами, то може прожити менше.
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17.10.2023 22:14 Ответить
блін, 20 років... це довго, майже як розмінування. Тоді до Херсону прийдеться із своєю воблою їздити.
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17.10.2023 22:32 Ответить
Мені більше бички азовські до пива смакують... Але тут теж проблеми через рашистів на роки
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17.10.2023 22:54 Ответить
Великі раки будуть по 5
Маленькі раки - мабудь по 3
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17.10.2023 22:33 Ответить
А ПРОСЛЕДИТЬ ДЛЯ ЧЕГО !?
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18.10.2023 02:25 Ответить
Марчело продовжує свою світлу роботу по знищеню рашистів. Цікаво, а шо там гнидка, закрила справу проти нього, чи ще досі вважає бронікі поганими, з подачі труби.
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18.10.2023 13:41 Ответить
 
 